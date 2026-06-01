Bên trong biệt thự 400 triệu USD có 39 phòng ngủ của giới siêu giàu

Biệt thự nằm tại khu Bel Air, Los Angeles, Mỹ, được rao bán với giá 400 triệu USD, tương đương khoảng 10.532 tỷ đồng.

Mức giá 400 triệu USD vượt nhiều bất động sản siêu sang đang được chú ý tại Mỹ, như khu nghỉ dưỡng ở Aspen chào bán 300 triệu USD, hay nhà ven biển tại Miami bán giá 237 triệu USD. Nếu giao dịch đạt mức chào bán, đây có thể trở thành nhà ở đắt nhất từng được bán tại Mỹ.

Bất động sản nằm trên khu đất rộng hơn 32.000 m2. Từ khu nhà có thể quan sát trung tâm Los Angeles, Thái Bình Dương và các ngọn núi xung quanh.

Theo Wall Street Journal, bất động sản thuộc một pháp nhân liên quan gia đình Al-Thani, hoàng tộc Qatar. Chủ sở hữu mua khu đất chính năm 2010 với giá 35 triệu USD, sau đó mở rộng thêm các lô đất lân cận.

Thuế bất động sản hàng năm của khu nhà được báo cáo hơn 1,4 triệu USD. Con số này chưa bao gồm chi phí nhân sự, bảo trì cảnh quan, an ninh và vận hành các tiện ích.

Khu nhà hoàn thiện năm 2018 với tổng chi phí xây dựng được báo cáo là hơn 350 triệu USD.

Biệt thự được kiến trúc sư Peter Marino phụ trách thiết kế, thay vì xây theo hướng trình diễn, công trình tập trung vào tỷ lệ không gian, vật liệu hoàn thiện và hệ tiện ích phục vụ lưu trú dài hạn.

Tổng diện tích sàn công trình khoảng hơn 6.500 m2, gồm nhà chính và nhà khách. Toàn khu có 39 phòng ngủ, 50 phòng tắm và 9 phòng vệ sinh phụ.

Nhà chính rộng khoảng 4.600 m2, gồm 10 phòng ngủ gia đình và 13 phòng ngủ cho nhân viên.

Bên trong nhà chính, phòng khách, phòng ăn và các không gian sinh hoạt được bố trí theo từng lớp không gian.

Khu pantry ốp kim loại tông vàng, kết hợp thiết kế vòm tạo điểm nhấn theo phong cách Trung Đông. Phòng lounge sử dụng tường xanh, trần ốp gỗ, gạch hoa văn và nội thất chạm khắc, gợi cảm hứng Morocco trong khu nhà.

Khu nhà khách rộng khoảng 2.800 m2, có 6 phòng ngủ cho khách, 10 phòng ngủ cho nhân viên, bếp riêng, phòng gym và hồ bơi ngoài trời.

Khu giải trí có rạp chiếu phim, hồ bơi trong nhà phong cách Morocco, phòng thay đồ và các khu thư giãn tách biệt.

Khu bếp rộng hơn 270 m2. Ngoài bếp chính, biệt thự còn có bếp gia đình và 12 phòng phụ trợ cho quản gia, phục vụ vận hành, lưu trữ và chuẩn bị bữa ăn.

Nhóm tiện ích chăm sóc sức khỏe được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng riêng, gồm spa, phòng xông hơi, phòng massage, bể ngâm nóng - lạnh, gym, studio Pilates và salon làm đẹp. Công trình còn có phòng X-quang, hỗ trợ các buổi thăm khám tại nhà.

Ngoài trời, sân tennis được thiết kế có khu vực quan sát riêng.

Không gian ăn uống ngoài trời tích hợp lò pizza, phục vụ các bữa ăn trong khuôn viên. Một số vui chơi ngoài trời và sân hiên được bố trí quanh vườn.

Đường vào nhà dài khoảng 457 m, hai bên trồng cây và hàng rào xanh, giúp giảm tầm nhìn từ bên ngoài. Công trình vận hành giống một khu nhà khép kín hơn một biệt thự thông thường.

Các hạng mục kỹ thuật gồm gara ngầm, thang máy, kho lưu trữ tác phẩm nghệ thuật, phòng giặt, khu an ninh riêng. Những không gian này không xuất hiện nhiều trong ảnh quảng bá, song giữ vai trò quan trọng trong vận hành hàng ngày.