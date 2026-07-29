Bất ngờ dự báo giá vàng sắp tới

Giá vàng giảm nhẹ, thị trường chờ tín hiệu từ Fed

Trong phiên giao dịch sáng 29/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,1%, xuống còn 4.021,87 USD/ounce, giảm 4,26 USD/ounce so với phiên trước đó.

Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 8 cũng mất 0,4%, xuống 4.021,70 USD/ounce.

Đà giảm của vàng diễn ra trong bối cảnh đồng USD neo gần mức cao nhất trong vòng một tháng, khiến kim loại quý trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác. Thị trường hiện tập trung chờ kết quả cuộc họp chính sách của Fed để đánh giá triển vọng lạm phát cũng như lộ trình điều hành lãi suất trong thời gian tới.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 0,1% lên 57,20 USD/ounce; bạch kim nhích 0,1% lên 1.605,96 USD/ounce; trong khi palladium giảm 0,1% xuống 1.268,35 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ khi đồng USD duy trì ở vùng cao. Ảnh: SGGP English Edition

Chuyên gia lần đầu giảm dự báo giá vàng sau gần 3 năm

Theo khảo sát mới nhất của Reuters với 29 chuyên gia phân tích và nhà giao dịch, dự báo giá vàng đã lần đầu tiên bị điều chỉnh giảm kể từ cuối năm 2023. Cụ thể, giá vàng trung bình trong năm 2026 được dự báo ở mức 4.509 USD/ounce, thấp hơn đáng kể so với mức 4.916 USD/ounce đưa ra cách đây ba tháng. Đây cũng là lần đầu tiên dự báo giá vàng bị điều chỉnh giảm sau 11 quý liên tiếp.

Đối với năm 2027, mức dự báo trung bình được điều chỉnh xuống 4.610 USD/ounce, thay vì 5.100 USD/ounce như cuộc khảo sát trước đó.

Động thái này phản ánh tác động từ đợt điều chỉnh mạnh của vàng sau khi kim loại quý sau khi chạm mức kỷ lục 5.595 USD/ounce vào tháng 1, giá vàng đã đảo chiều giảm mạnh trong quý II, ghi nhận mức giảm theo quý lớn nhất kể từ năm 2013. Áp lực bán gia tăng khi xung đột Iran - Israel đẩy lạm phát năng lượng lên cao, làm dấy lên kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Tính từ khi xung đột bùng phát, giá vàng giao ngay đã mất khoảng 22% giá trị.

Lực mua của ngân hàng trung ương tiếp tục là điểm tựa

Dù triển vọng giá ngắn hạn trở nên thận trọng hơn, phần lớn chuyên gia vẫn tin rằng xu hướng tăng dài hạn của vàng chưa bị phá vỡ.

Theo đánh giá của giới phân tích, các yếu tố nền tảng như căng thẳng địa chính trị, nợ công toàn cầu gia tăng, lo ngại về sức khỏe tài khóa và xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của nhiều quốc gia vẫn tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với vàng.

Các chuyên gia đồng loạt hạ dự báo giá vàng trong hai năm tới sau đợt lao dốc mạnh kể từ đầu năm. Ảnh: Reuters.

Đặc biệt, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương được xem là nguồn cầu ổn định và đáng tin cậy nhất trong bối cảnh nhiều quốc gia vẫn có xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng USD trong dự trữ ngoại hối.

Ở chiều ngược lại, triển vọng tiêu thụ vàng trang sức được đánh giá kém tích cực hơn, nhất là tại Ấn Độ và Trung Quốc - hai thị trường vàng vật chất lớn nhất thế giới.

Các chuyên gia cho rằng giá vàng duy trì ở mức cao sẽ tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu tiêu dùng. Riêng tại Ấn Độ, việc nâng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15% hồi tháng 5 được dự báo sẽ khiến lượng tiêu thụ kim loại quý tiếp tục suy yếu trong thời gian tới.

Bạc chịu áp lực từ nhu cầu công nghiệp suy yếu

Không chỉ vàng, triển vọng của bạc cũng được các chuyên gia điều chỉnh theo hướng thận trọng hơn. Theo khảo sát của Reuters, giá bạc được dự báo sẽ đạt trung bình 72 USD/ounce trong năm 2026, thấp hơn mức 78 USD/ounce được đưa ra cách đây ba tháng.

Là kim loại vừa có giá trị trú ẩn, vừa được sử dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp, bạc đang chịu áp lực từ triển vọng tăng trưởng kinh tế chậm lại và nhu cầu suy yếu của ngành năng lượng mặt trời. Dù vậy, thị trường bạc vẫn được đánh giá đang trong trạng thái cung - cầu tương đối thắt chặt.

Theo bà Rhona O'Connell - chuyên gia phân tích tại StoneX, sự phát triển của các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, xe điện và sự phục hồi của ngành năng lượng mặt trời sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu bạc trong công nghiệp. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp giá bạc duy trì vùng hỗ trợ từ 40 USD/ounce trở lên trong thời gian tới.