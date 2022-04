Apple như trên “chảo lửa” vì nhà máy liên tiếp phải đóng cửa tại Trung Quốc

Trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục thực hiện các biện pháp cứng rắng để kiểm soát sự lây lan của virus Covid-19, nhà cung cấp hàng đầu của Apple Inc là Foxconn Technology Group đã buộc phải tạm dừng hoạt động tại hai trong số các nhà máy của họ ở Côn Sơn, miền đông Trung Quốc sau khi các trường hợp Covid-19 mới được báo cáo tại khu vực này.

Các nhà cung cấp của Apple ở Trung Quốc đã bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau do Trung Quốc theo đuổi chính sách Zero Covid (Nguồn: Livemint)

Báo cáo cho biết các hoạt động tại các nhà máy này đã bị đình chỉ kể từ tuần trước, với tất cả nhân viên bị cách ly bên trong ký túc xá, theo báo cáo của Reuters.

Hai nhà máy Foxconn, đặt tại Dianfa và Fuhong ở phía bắc Côn Sơn, là hai trong số bốn cơ sở sản xuất trong thành phố do công ty Đài Loan, còn được gọi là Hon Hai Precision Industry Co Ltd., điều hành.

Quyết định đóng cửa 2 nhà máy ở Côn Sơn như một bước thụt lùi đối với Foxconn khi công ty Đài Loan đang cố gắng duy trì hoạt động sản xuất trong giai đoạn phong tỏa tại thành phố này với hệ thống “khép kín” – theo đó giới hạn nhân viên bên trong khuôn viên nhà máy.

Động thái này cũng khiến Apple đối mặt với vô vàn khó khăn khi chuỗi cung ứng rơi vào thế “khó khăn chồng chất” trong bối cảnh nhiều nhà thầu sản xuất theo hợp đồng khác của công ty này đã phải tạm dừng hoạt động do các biện pháp hạn chế phòng dịch.

Hãng sản xuất máy tính xách tay Apple, Quanta Computer Inc., gần đây đã nối lại một số hoạt động sản xuất sau khi tạm dừng công việc trong vài ngày tại Thượng Hải. Vào giữa tháng 4, Trịnh Châu đã phong tỏa các khu vực gần khuôn viên sản xuất iPhone của Foxconn.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo tại TF International Securities, Foxconn ở Côn Sơn từng được kỳ vọng sẽ giúp Apple bù đắp nguồn cung iPhone và iPad tại Trung Quốc sau khi hai nhà cung cấp Đài Loan khác của Apple - Pegatron Corp và Compal Electronics – đóng cửa nhà máy tại thành phố này.

Nguồn: http://danviet.vn/apple-nhu-tren-chao-lua-vi-nha-may-lien-tiep-phai-dong-cua-tai-trung-quoc-5020...Nguồn: http://danviet.vn/apple-nhu-tren-chao-lua-vi-nha-may-lien-tiep-phai-dong-cua-tai-trung-quoc-502022264195217763.htm