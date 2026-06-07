Quan điểm 'sốc' của ông chủ Nvidia về cách phụ huynh châu Á dạy con

Tỷ phú Jensen Huang, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của tập đoàn công nghệ Nvidia gần đây đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi chia sẻ một góc nhìn vừa hài hước vừa sâu sắc về cách dạy con của các gia đình châu Á.

Theo ông, những ai lớn lên trong chiếc nôi văn hóa này thường phải đối mặt với áp lực vô hình kéo dài. "Chỉ cần bạn lớn lên trong gia đình châu Á, bạn phải đi gặp bác sĩ tâm lý cả đời", vị tỷ phú dí dỏm nhận xét.

Tuy nhiên, đằng sau câu nói có phần "gây sốc" đó lại là một sự thấu hiểu sâu sắc, bởi ông Huang nhìn nhận sự nghiêm khắc liên tục từ cha mẹ chính là cách thể hiện tình yêu thương đặc biệt, giúp con cái rèn luyện lòng khiêm tốn và tinh thần kiên cường để vững vàng trưởng thành.

Tỷ phú Jensen Huang đã chia sẻ một góc nhìn vừa hài hước vừa sâu sắc về cách dạy con của các gia đình châu Á. Ảnh: Knews

Chia sẻ trên được ông Jensen Huang đưa ra vào tối 2/6, trong khuôn khổ diễn đàn kín mang tên "Long-term Capital × AI Infrastructure Forum" diễn ra tại Đài Loan (Trung Quốc), nơi vị tỷ phú 63 tuổi bộc bạch về nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy ông làm việc không ngừng nghỉ.

Ông Huang đã hóm hỉnh kể lại câu chuyện về cha mẹ mình, dù năm nay đã bước sang tuổi 88 nhưng ngay trong buổi chiều hôm đó vẫn dành nửa ngày để "giáo huấn" ông.

Đây chính là nét đặc trưng tiêu biểu của các bậc phụ huynh Á Đông, những người luôn không ngừng tìm cách uốn nắn và hoàn thiện con cái, ngay cả khi người con đó đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn.

Cũng theo lời kể của ông Huang, cha mẹ ông thể hiện tình thương yêu không phải bằng những lời khen ngợi ngọt ngào mà thông qua những lời phê bình, góp ý không ngớt. Từ thuở ấu thơ, mỗi lần ông gọi điện về nhà là một lần đối diện với một loạt những lời góp ý ngay lập tức.

Đáng chú ý, ngay cả khi đã là người chèo lái đế chế bán dẫn lớn nhất hành tinh, ông Huang vẫn phải trải qua những "phiên họp đánh giá hiệu suất" nghiêm khắc từ đấng sinh thành. Thay vì phản kháng, vị tỷ phú chọn cách đón nhận nhẹ nhàng bằng câu đáp "dạ vâng, dạ vâng" để cha mẹ yên lòng.

Tỷ phú Jensen Huang và cha mẹ thời trẻ. Ảnh: Nvidia

Dẫu vậy, ông Huang nhấn mạnh chính phương pháp giáo dục khắt khe ấy đã rèn giũa cho ông thói quen đối mặt với những lời chỉ trích, thúc đẩy tinh thần học hỏi liên tục và giữ cho mình đức tính khiêm nhường. Đối với ông, sự nghiêm khắc đó xuất phát từ mong muốn con mình trở nên tốt hơn và khai phá được trọn vẹn những tiềm năng còn ẩn giấu.

Trải nghiệm sống từ gia đình đã trực tiếp định hình nên phong cách quản trị độc đáo của ông tại Nvidia. Vị tỷ phú áp dụng chính triết lý giáo dục này vào môi trường công sở đối với nhân viên của mình, khi không dễ dàng buông lời tán thưởng qua loa kiểu "làm tốt lắm".

Thay vào đó, ông dành nhiều tâm sức và thời gian để đi sâu vào chi tiết, chỉ ra từng điểm thiếu sót cần cải thiện với quan điểm rằng, sự phê bình nghiêm túc mới là biểu hiện cao nhất của sự quan tâm.

"Tôi quan tâm bạn nên tôi phê bình bạn nghiêm túc. Nói 'làm tốt lắm' thì dễ quá", ông Huang thẳng thắn chia sẻ, song vẫn đùa vui rằng mọi nhân viên Nvidia chắc đều sẽ gật gù đồng cảm khi hiểu được những gì ông nói.

Lối quản lý khắt khe mang đậm dấu ấn Á Đông này đã xây dựng nên một nền văn hóa doanh nghiệp cầu toàn, thúc đẩy tinh thần đổi mới liên tục và góp phần đưa Nvidia trở thành một tượng đài công nghệ có giá trị vốn hóa khổng lồ.

Tỷ phú Jensen Huang dùng bữa cùng cha mẹ trong lần dừng chân mới đây đại Đài Loan. Ảnh: Nvidia

Sinh ra tại Đài Loan và di cư sang Mỹ từ năm 9 tuổi cùng gia đình, ông Jensen Huang đã trải qua một hành trình dài đầy gian nan và thử thách, nơi sức chịu đựng và ý chí tiến thủ được rèn luyện qua thời gian.

Nhiều năm qua, ông từng nhắc đến "nỗi đau và thử thách" từ cách nuôi dạy kiểu châu Á như một bệ phóng vững chắc giúp ông vượt qua nghịch cảnh, từ những ngày đầu khởi nghiệp đầy khó khăn cho đến vị thế dẫn đầu làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay.

Đây không phải lần đầu tiên ông chủ Nvidia đề cập đến chủ đề gia đình, nhưng cách nói ví von đầy chân thành về việc "trị liệu tâm lý cả đời" đã chạm đúng vào nỗi lòng và giành được sự đồng cảm của hàng triệu người châu Á - nơi mô hình giáo dục nghiêm khắc, đặt nặng áp lực học hành và thành tích cao luôn là một chủ đề nóng hổi.

Nhiều người lớn lên trong môi trường ấy thừa nhận rằng chính sự khắt khe đó đem lại động lực to lớn, giúp họ rèn luyện tính kiên trì để đi đến thành công. Ngược lại, không ít ý kiến thẳng thắn chỉ ra rằng áp lực kéo dài có thể để lại những tổn thương tâm lý sâu sắc, khiến thế hệ trẻ dễ rơi vào trạng thái kiệt sức hoặc vô tình lặp lại vòng lặp phê bình khắt khe đó với con cái họ.

Do đó, quan điểm "gây sốc" nhưng đầy nhân văn của ông Jensen Huang không dừng lại ở một giai thoại cá nhân, mà đã mở ra những cuộc thảo luận sâu sắc về cách tìm kiếm sự cân bằng giữa tình yêu thương nghiêm khắc và việc chăm sóc sức khỏe tinh thần của con trẻ trong các gia đình châu Á thời đại mới.