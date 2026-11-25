Theo những người am hiểu kế hoạch, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer dự kiến công bố kết quả cuộc điều tra thuế quan kéo dài nhiều tháng đối với các khoản trợ cấp công nghiệp của Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và 14 quốc gia khác ngay trong tuần này. Tuy nhiên, các nguồn tin cũng lưu ý thời điểm công bố có thể thay đổi.

Ông Greer cho rằng các khoản trợ cấp và hình thức hỗ trợ khác từ chính phủ đã tạo ra tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại những nền kinh tế bị điều tra. Điều này cho phép doanh nghiệp của các nước trên đưa lượng lớn hàng hóa giá rẻ ra thị trường toàn cầu, gây sức ép và làm suy yếu các nhà sản xuất Mỹ.

Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) từ chối bình luận về thông tin này, trong khi Nhà Trắng chưa phản hồi yêu cầu đưa ra ý kiến.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị tăng thuế quan đối với Trung Quốc và hàng chục quốc gia khác.

Việc USTR công bố kết quả điều tra trong tuần này có thể giúp chính quyền Tổng thống Trump chuyển hướng sự chú ý khỏi những tranh cãi đang tiếp diễn liên quan đến Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang và những thông tin mà chính phủ Mỹ nắm được về cáo buộc công ty này buôn lậu chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến sang Trung Quốc. Vụ việc đã khiến các nghị sĩ thuộc cả hai đảng đặt câu hỏi về lập trường của chính quyền Mỹ đối với Bắc Kinh.

Thông báo của USTR nhiều khả năng sẽ mở đường cho việc tăng thuế quan đối với hàng chục nền kinh tế, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU. Các mức thuế mới dự kiến áp dụng đối với phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ những nền kinh tế này. Tuy nhiên, một số mặt hàng công nghiệp như thép, nhôm và ô tô có thể được loại trừ do đã chịu thuế theo một cơ chế riêng dựa trên thẩm quyền an ninh quốc gia của Mỹ.

Mức thuế cụ thể vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Tổng thống Trump nhiều lần cho biết Mỹ dự định áp dụng mức thuế tương tự những mức thuế mà ông Trump đưa ra trong năm 2025, trước khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ đợt áp thuế đầu tiên của ông vào tháng 2/2026.

Theo những người am hiểu kế hoạch, các nền kinh tế đã đạt được thỏa thuận thương mại với chính quyền Tổng thống Trump, trong đó có Nhật Bản và EU, nhiều khả năng sẽ được áp dụng mức thuế tổng thể tương ứng với những cam kết trong các thỏa thuận đã ký trước phán quyết của Tòa án Tối cao.

Điều này đồng nghĩa EU, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể phải chịu mức thuế 15% hoặc thấp hơn. Trong khi đó, những nền kinh tế khác như Ấn Độ có thể đối mặt với mức thuế cao hơn, tùy thuộc vào các thỏa thuận thương mại mà họ đã đạt được với Tổng thống Trump.

Trung Quốc nhiều khả năng sẽ phải chịu mức thuế cao hơn đáng kể so với phần lớn các nền kinh tế khác. Theo các nguồn tin, các quan chức chính quyền Trump cho rằng quy mô trợ cấp công nghiệp của Trung Quốc đặc biệt lớn, gây ra những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế toàn cầu.

Một số nguồn tin cho biết chính quyền Mỹ cũng có thể đưa vào cơ chế cho phép tăng thuế đối với các quốc gia nếu tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại những nước này trở nên nghiêm trọng hơn, hoặc nếu họ không điều chỉnh chính sách trong các cuộc đàm phán tiếp theo với Mỹ.

Các mức thuế mới dự kiến sẽ được cộng thêm vào những khoản thuế thuộc một biện pháp áp thuế riêng biệt được công bố hồi tháng 7, nhằm trừng phạt các quốc gia không ngăn chặn hoạt động thương mại hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Biện pháp này đã thiết lập mức thuế từ 10% đến 12,5% đối với 60 nền kinh tế. Tuy nhiên, chính sách hiện đang đối mặt với một thách thức pháp lý.

Cuộc điều tra lần này được tiến hành theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974 (Section 301), một công cụ cho phép Washington xem xét các chính sách và hoạt động của chính phủ nước ngoài mà Mỹ cho là không hợp lý, mang tính phân biệt đối xử hoặc gây cản trở thương mại Mỹ.

Phạm vi điều tra bao trùm nhiều ngành công nghiệp, từ thép, nhôm, ô tô, pin, hóa chất, điện tử đến máy móc, robot, chất bán dẫn, thiết bị năng lượng mặt trời và tàu biển. USTR cho rằng tình trạng dư thừa công suất có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố, bao gồm trợ cấp sản xuất và xuất khẩu, hoạt động cho vay ưu đãi, vai trò của các doanh nghiệp nhà nước cũng như những rào cản đối với hàng hóa nhập khẩu.

Động thái này nằm trong nỗ lực rộng hơn của chính quyền Tổng thống Trump nhằm khôi phục năng lực sản xuất trong nước, giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài và tạo thêm việc làm trong lĩnh vực công nghiệp. Tuy nhiên, việc Mỹ sử dụng các biện pháp thuế quan để xử lý vấn đề dư thừa công suất cũng có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại với các đối tác, nhất là khi nhiều nền kinh tế bị điều tra không đồng tình với cách Washington đánh giá các chính sách công nghiệp của họ.

Theo Washington Post