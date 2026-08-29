8 tỷ phú giàu nhất Việt Nam hiện nay trên Forbes

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes tính đến sáng 29/8, Việt Nam có 8 đại diện. Ông Phạm Nhật Vượng đứng đầu danh sách tỷ phú Việt Nam với 36,5 tỷ USD. Với khối tài sản này, ông Phạm Nhật Vượng xếp thứ 60 trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes.

Với 36,5 tỷ USD, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục chiếm phần lớn tổng tài sản của 8 người giàu nhất Việt Nam được Forbes ghi nhận. So với hồi đầu tháng 1/2026 (30,5 tỷ USD), tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tăng thêm 6 tỷ USD.

Không chỉ giàu nhất Việt Nam, tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn là người giàu nhất khu vực Đông Nam Á. Khoảng cách so với người đứng thứ hai (ông Low Tuck Kwong, người Indonesia với 19,9 tỷ USD) là hơn 16 tỷ USD.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người giàu nhất Việt Nam. (Ảnh: VIC)

Đáng chú ý, vị trí thứ 2 trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam đã có sự thay đổi khi bà Phạm Thu Hương - vợ ông Phạm Nhật Vượng - vượt Chủ tịch VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo.

Hiện bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup - sở hữu khối tài sản 4,1 tỷ USD, xếp thứ 1.045 thế giới.

Đầu tháng 3 vừa qua, bà Phạm Thu Hương lần đầu góp mặt trong danh sách tỷ phú USD thế giới 2026 do Forbes công bố với 3 tỷ USD ở vị trí 1.406. Như vậy, sau gần 6 tháng, tài sản của bà Phạm Thu Hương tăng thêm 1,1 tỷ USD và tăng 361 bậc.

Biến động tài sản của bà Phạm Thu Hương gắn với diễn biến của cổ phiếu VIC và giá trị phần vốn bà nắm giữ tại Vingroup. Hiện cổ phiếu VIC giao dịch ở mức 236.000 đồng/cổ phiếu. So với cuối tháng 2, thời điểm Forbes chốt số liệu cho danh sách thường niên, cổ phiếu VIC đã tăng khoảng 34%.

8 tỷ phú USD của Việt Nam theo xép hạng của Forbes. (Ảnh chụp màn hình)

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch VietJet Air) hiện sở hữu 4 tỷ USD, xếp thứ 1.090 thế giới. So với hồi đầu tháng 3, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo giảm 200 triệu USD.

Xếp sau Chủ tịch VietJet Air là bà Phạm Thúy Hằng (em gái bà Phạm Thu Hương), Phó Chủ tịch Vingroup, với 2,9 tỷ USD, xếp thứ 1.451 thế giới. Tài sản của bà Phạm Thúy Hằng tăng thêm 800 triệu USD so với hồi tháng 3.

Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long giàu thứ 5 tại Việt Nam với 2,5 tỷ USD, xếp thứ 1.713 thế giới. So với hồi tháng 3, tài sản của ông Trần Đình Long giảm 400 triệu USD.

Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh có tài sản 2,3 tỷ USD, đứng vị trí 1.874 thế giới. Tài sản của ông Hồ Hùng Anh giảm khoảng 200 triệu USD so với hồi tháng 3.

Chủ tịch ngân hàng VPBank Ngô Chí Dũng sở hữu tài sản trị giá 1,2 tỷ USD, xếp thứ 3.152 thế giới.

Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang có tài sản 1 tỷ USD và đứng vị trí 3.358 thế giới.