7 sai lầm thiết kế nhà nhiều người mắc phải

Ngày 29/5, tài khoản "Nhà thiết kế nội thất có kinh nghiệm" trên nền tảng Zhihu, giới thiệu đã làm nghề cải tạo nhà 15 năm, chia sẻ 7 kiểu thiết kế gia chủ nên cân nhắc trước khi thi công. Người viết cho rằng tính tiện dụng, khả năng vệ sinh và chi phí bảo trì cần được đặt lên hàng đầu thay vì chạy theo xu hướng.

Làm sàn cửa ra vào thấp hơn nền nhà

Một số gia đình làm phần sàn ngay sau cửa chính thấp hơn nền nhà để tạo khu vực tháo giày, hạn chế bụi bẩn đi sâu vào không gian sinh hoạt.

Tuy nhiên, với căn hộ thông thường, để tạo độ chênh này, thợ thường phải nâng phần sàn bên trong lên cao hơn. Cách làm có thể khiến trần nhà thấp đi, căn phòng vốn nhỏ càng tạo cảm giác chật và bí.

Phần chênh giữa hai mặt sàn cũng gây bất tiện khi sử dụng. Robot hút bụi khó tự di chuyển qua bậc, gia chủ phải vệ sinh thủ công khu vực dễ bám bẩn. Đây còn là vị trí dễ gây vấp ngã cho trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc khách không quen bố cục căn nhà.

Trước khi thi công, gia chủ cũng cần kiểm tra hướng mở cửa chính. Nếu cửa mở vào trong, phần nền được nâng cao có thể cản trở việc đóng mở.

Làm tủ và cửa cao sát trần

Tủ quần áo hoặc cửa cao chạm trần thường tạo cảm giác gọn gàng, liền mạch, giúp căn nhà trông hiện đại hơn. Tuy nhiên, thiết kế này không phải lúc nào cũng phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

Cánh tủ cao sát trần thường nặng, dễ bị cong vênh hoặc xệ xuống sau một thời gian sử dụng. Muốn hạn chế tình trạng này, gia chủ phải chọn vật liệu và bản lề tốt hơn, đồng nghĩa chi phí cao hơn.

Chọn cửa tủ bóng loáng

Cánh tủ bề mặt bóng thường khiến không gian trông sáng và rộng hơn khi mới hoàn thiện. Tuy nhiên, vật liệu này dễ lộ dấu tay và những vết xước nhỏ. Gia chủ có thể phải lau dọn thường xuyên để giữ cho hệ tủ sạch sẽ. Khi kết hợp với đèn chiếu sáng mạnh, bề mặt bóng còn phản chiếu ánh sáng, tạo cảm giác chói mắt.

Theo người viết, các vật liệu như laminate hoặc PET mờ có thể được cân nhắc thay cho loại bóng sáng.

Dùng cửa kính màu tối để ngăn bếp

Cửa kính trượt màu đen hoặc màu tối thường được dùng để ngăn phòng bếp với phòng ăn, phòng khách, tạo vẻ hiện đại cho căn nhà.

Tuy nhiên, với những căn bếp ít ánh sáng tự nhiên, lớp kính tối màu có thể khiến khu vực nấu nướng càng trở nên thiếu sáng khi đóng cửa. Gia chủ phải bật đèn thường xuyên hơn, kể cả vào ban ngày.

Bề mặt kính tối màu cũng dễ làm lộ bụi, dấu tay và vết dầu mỡ. Với khu vực được sử dụng liên tục như nhà bếp, đây có thể là chi tiết khiến việc vệ sinh mất công hơn.

Kính trong suốt là lựa chọn dễ ứng dụng hơn vì vẫn giúp ngăn cách không gian bếp mà không cản ánh sáng, đồng thời tạo cảm giác thoáng rộng cho căn nhà.

Làm chân tường chìm

Nhiều người chạy theo xu hướng lắp đặt phào chân tường ẩn, cho rằng chúng "vô hình, tối giản và đẹp". Kiểu hoàn thiện này thường được lựa chọn trong những căn hộ theo phong cách tối giản.

Tuy nhiên, để có kết quả đẹp, tường phải đủ phẳng và quá trình thi công cần chính xác. Nếu bề mặt tường không đều, phần chân tường chìm dễ bị lệch, lộ đường nối hoặc khiến căn phòng kém gọn gàng hơn dự kiến.

Gia chủ cũng có thể phải xử lý lại nhiều mảng tường trước khi lắp đặt, làm tăng chi phí cải tạo. Với nhà nhỏ và vừa, chân tường cùng màu với khung cửa hoặc gần màu sơn tường thường là giải pháp đơn giản, dễ bảo trì hơn.

Lắp bếp tích hợp quá nhiều chức năng

Bếp tích hợp là hệ thiết bị kết hợp bếp nấu, máy hút mùi, khoang hấp, lò nướng hoặc chức năng khử trùng trong cùng một cụm, thường được lựa chọn để tiết kiệm diện tích.

Tuy nhiên, hệ thống càng có nhiều chức năng càng phức tạp khi vệ sinh, bảo dưỡng và sửa chữa. Trong quá trình nấu ăn, nước canh, dầu hoặc thức ăn trào ra có thể ảnh hưởng đến các bộ phận bên trong nếu không được xử lý đúng cách.

Khi một chức năng gặp trục trặc, gia chủ có thể phải sửa cả hệ thống, ảnh hưởng đến việc nấu nướng hàng ngày. Trong khi đó, một số tính năng như hấp, nướng hoặc khử trùng có thể không được sử dụng thường xuyên nếu không phù hợp nhu cầu gia đình.

Với nhu cầu nấu ăn cơ bản, bếp nấu và máy hút mùi tách rời thường dễ vệ sinh, dễ sửa và thuận tiện thay thế từng thiết bị hơn.

Đặt bộ sofa quá lớn trong phòng khách nhỏ

Bộ sofa gồm ghế ba chỗ, ghế hai chỗ và ghế đơn thường tạo cảm giác đầy đặn, sang trọng trong phòng khách rộng. Tuy nhiên, khi đặt trong căn hộ diện tích vừa và nhỏ, bộ ghế này dễ chiếm phần lớn không gian sinh hoạt. Phòng khách có thể trở nên chật chội, lối đi bị thu hẹp, việc thay đổi cách bài trí về sau cũng khó khăn hơn. Nhiều ghế đồng nghĩa với nhiều gầm, khe hẹp dễ bám bụi, gây bất tiện khi vệ sinh.

Với phòng khách không quá rộng, sofa băng thẳng kết hợp một ghế đơn hoặc đôn nhỏ thường linh hoạt hơn. Cách bố trí này vẫn đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, tiếp khách nhưng giúp không gian thoáng, dễ di chuyển và dọn dẹp.