Cuộc sống khốn khổ ở những ngôi nhà siêu nhỏ, 4 người chen chúc trong 7m2

3 năm qua, gia đình chị Tam (38 tuổi) sống tại một trong những căn hộ siêu nhỏ ở Sham Shui Po, Hồng Kông (Trung Quốc), với diện tích hơn 7m2.

Chị là người duy nhất có thu nhập trong nhà, với 2.570 USD/tháng (khoảng 67 triệu đồng). Chồng chị là người Trung Quốc đại lục, đang chờ được cấp giấy tờ Hồng Kông nên chưa thể đi làm. Bà Wang (60 tuổi) - mẹ chị Tam, ở nhà trông cháu trai.

Mỗi tháng, gia đình chị phải trả 620 USD (hơn 16 triệu đồng) để thuê căn hộ hơn 7m2, không có các tiện nghi cơ bản như bếp, cũng không có không gian di chuyển.

Bà Wang than thở với phóng viên tờ Think China rằng: "Hồng Kông đắt đỏ lắm, đến cuối tháng nhà tôi chẳng còn dư bao nhiêu".

Bà lo ngại điều kiện sống hiện tại sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của cháu trai. Cậu bé rất năng động ở trường nhưng khi về nhà lại trở nên khép kín, hay chơi game. Ban đêm, côn trùng khiến bà khó ngủ.

Chị Tam và gia đình sống trong một căn hộ chia nhỏ, chỉ rộng hơn 7m2 ở Sham Shui Po. Ảnh: SPH Media

Một trường hợp khác cũng sống cảnh chen chúc trong căn hộ siêu nhỏ tại đây. Bà Coco Au sống trong căn hộ vỏn vẹn 6m2, nơi mọi vật dụng đều được treo lên hoặc xếp chồng để tiết kiệm từng khoảng trống. "Nếu cần sử dụng nhà vệ sinh, bạn phải xếp hàng", bà chia sẻ trên ABC News.

Kiểu nhà mà gia đình chị Tam, bà Coco Au sinh sống khá phổ biến ở Hồng Kông (Trung Quốc). Chủ nhà thường chia 1 căn hộ thành 2 hoặc nhiều phòng nhỏ hơn, riêng biệt để cho thuê hoặc bán.

Trong hơn 1 thập kỷ qua, giá bất động sản ở Hồng Kông cao ngất ngưởng, buộc nhiều gia đình thu nhập thấp phải thuê dạng nhà siêu nhỏ, điều kiện kém.

Các căn hộ dạng này thường thiếu gió nghiêm trọng, bốc mùi do hệ thống ống thoát nước quá tải. Giới chuyên gia gọi đây là những “khu ổ chuột kiểu mới” giữa lòng đô thị hiện đại.

Các tòa nhà chung cư cũ xuống cấp. Ảnh: Think China

Chính quyền Hồng Kông đã đề xuất mở phòng sinh hoạt cộng đồng (CLR) cho cư dân của các căn hộ chia nhỏ, cho phép họ sử dụng bếp, phòng ăn và khu học tập miễn phí.

Tháng 9 vừa qua, Hồng Kông đã xây thêm 6 "phòng sinh hoạt cộng đồng". Cùng thời điểm, Hồng Kông thông qua quy định mới về Đơn vị nhà ở cơ bản (BHU), yêu cầu nâng cấp khu trọ siêu nhỏ trước năm 2030 và phạt những chủ nhà xây phòng không đạt chuẩn. Tuy nhiên, theo Think China, nhiều người thuê lo ngại giá thuê nhà sẽ tăng và bị chủ nhà gây khó dễ.

Ông Hung Wing Lok, giảng viên Đại học Trung văn Hồng Kông (CUHK) cho rằng, giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng nhà ở tại Hồng Kông là chính quyền phải cấm triệt để việc bán, cho thuê những căn nhà siêu nhỏ. Bên cạnh đó là việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội giá rẻ.

Tất nhiên tới thời điểm này, nhiều gia đình cũng đã được hưởng lợi từ sự vào cuộc của chính quyền.

Ba năm trước, khi được Think China phỏng vấn, Chau Ling đang sống trong khu nhà siêu nhỏ. Gần đây, cô cho biết gia đình đã chuyển sang nhà ở công do chính quyền hỗ trợ - rộng hơn 28m2, giá thuê khoảng 10 triệu đồng/tháng, rẻ hơn và thoải mái hơn trước. Cô biết ơn chính quyền đã tăng nguồn cung nhà ở công, giúp nhiều người chuyển khỏi "nhà quan tài" và kêu gọi họ tiếp tục mở rộng.