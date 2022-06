Từ bỏ công việc lương nghìn đô, 8X về làm “vịt quay bóng đêm”, bán cả trăm con/ngày

Đó là chia sẻ của anh Trương Ngọc Ẩn (SN 1981), chủ cửa hàng vịt quay bóng đêm ở quận Gò Vấp (TP. Hồ Chí Minh) về quá trình khởi nghiệp của mình với món vịt quay than tre đầu tiên tại Việt Nam.

Từng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài Chính – Kinh doanh và trở thành Giám đốc điều hành của một doanh nghiệp nước ngoài với mức lương cả nghìn đô/tháng, tuy nhiên, anh Ẩn lại quyết định từ bỏ tất cả để về quê kế nghiệp lò vịt quay của gia đình.

Từ bỏ vị trí Giám đốc điều hành của một doanh nghiệp nước ngoài, anh Ẩn về quay vịt để bán.

“Dù làm Giám đốc điều hành nhưng tôi nhận thấy công việc không có gì đột phá hết. Mình không có gì của riêng mình vì vẫn là đi làm thuê cho người khác. Vì vậy, tôi quyết định về quê, tiếp quản và phát triển lò vịt quay gần 40 năm tuổi của gia đình ở Sóc Trăng”, anh Ẩn chia sẻ.

Năm 2021, anh Ẩn về quê, thay vì bán vịt quay truyền thống, anh quyết định mày mò làm ra món vịt quay da giòn theo kiểu vịt quay Bắc Kinh. Trong một lần đi du lịch Nhật Bản, nhìn thấy những chiếc bánh mì hay những món ăn có màu đen lạ mắt khiến anh rất tò mò.

Món vịt quay da giòn kết hợp với tinh bột than tre thành món vịt quay bóng đêm.

Về nhà, anh tìm hiểu các tài liệu liên quan thì được biết ở Nhật Bản, việc sử dụng tinh bột than tre được xem là một xu hướng ẩm thực lành mạnh, thơm ngon và bổ dưỡng. Vì vậy anh quyết tâm sử dụng tinh bột than tre vào món vịt quay của mình.

Mất rất nhiều thời gian để thử nghiệm với cả trăm con vịt bị hỏng vì không đúng vị, anh Ẩn không nản lòng mà ghi chép lại cẩn thận từng công đoạn, căn chỉnh sao cho chuẩn nhất.

Vịt quay sử dụng tinh bột than tre có màu đen độc đáo.

“Tôi đã làm đi làm lại trong thời gian rất lâu trên cả trăm con vịt. Mỗi lần thử nghiệm vợ tôi đều la vì bị hỏng nhiều quá. Khi thành công rồi, chính người nhà mình cũng được ăn đầu tiên, thấy ngon quá mới bán thử cho khách”, anh Ẩn nói.

Mới đầu mang con vịt đen thui ra bán cho khách, không ít người nhìn rồi chê, không mua. Tuy nhiên, sau khi được giải thích và ăn thử, thấy vị béo, giòn, ngon, từ đó ngày càng nhiều đặt mua món “vịt quay bóng đêm” của anh.

Nhờ món vịt quay "bóng đêm" độc nhất vô vị này, ngày càng nhiều người biết đến cửa hàng của anh Ẩn hơn.

Theo anh Ẩn, để làm ra một con vịt quay than tre ngon và chuẩn vị, anh phải lựa chọn kỹ lưỡng từ khâu mua vịt. Phải đặt những con vịt nặng trên 3kg có ức dày, nhiều thịt để khi quay xong vẫn đạt trên 2kg/con.

Ngoài ra, loại tinh bột than tre cũng được anh nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, là loại an toàn dùng trong thực phẩm và tốt cho sức khoẻ con người. Trước khi quay, anh Ẩn sử dụng tinh bột than tre để quét lên bề mặt da khiến con vịt béo hơn, giòn hơn và thơm hơn.

Ngoài vịt quay bóng đêm, anh Ẩn còn làm vịt quay âm dương phục vụ khách hàng.

“Chọn vịt đã khó rồi nhưng khi chế biến cũng phải thật cẩn thận. Vịt được trụng nước sôi từ 80-90 độ C để làm cho da vịt có màu trắng chứ không được có màu ngả vàng. Đặc biệt, mình phải canh đúng số lượng vịt mỗi ngày mình bán chứ không được lấy dư.

Trong quá trình quay, người thợ phải đứng sát lò quay chứ không được lơ là vì không phải quay một lửa mà phải điều chỉnh nhiệt độ từ thấp đến cao, đòi hỏi chính xác từng mức thời gian”, anh Ẩn phân tích.

Vịt quay tứ vị có giá từ 400-450 nghìn đồng/con.

Ngoài vịt quay bóng đêm, anh Ẩn còn sáng tạo nên món vịt quay tứ vị, vịt quay âm dương. Mỗi con vịt quay được anh Ẩn bán với giá từ 350-450 nghìn đồng/con, tuỳ trọng lượng và tuỳ vị.

Thành công với cửa hàng vịt quay tại Sóc Trăng, anh Ẩn tiếp tục mở thêm chi nhánh ở TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ, bán được cả trăm con vịt/cơ sở mỗi ngày.

Món vịt quay bóng đêm nhận được sự quan tâm, đặt mua của hàng trăm khách mỗi ngày.

Chia sẻ dự định của mình trong thời gian sắp tới, anh Ẩn cho biết mình sẽ phát triển hệ thống vịt quay của mình tại các tỉnh thành. Ngoài bán mang về, anh sẽ tiến tới triển khai phục vụ khách ăn tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Nguồn: http://danviet.vn/tu-bo-cong-viec-luong-nghin-do-8x-ve-lam-vit-quay-bong-dem-ban-ca-tram-con-nga...Nguồn: http://danviet.vn/tu-bo-cong-viec-luong-nghin-do-8x-ve-lam-vit-quay-bong-dem-ban-ca-tram-con-ngay-50202216203122902.htm