Kết quả thi đấu bóng đá League Cup Anh 2026/2027 mới nhất
Trân trọng giới thiệu tới độc giả kết quả thi đấu League Cup Anh (Cúp Liên Đoàn) mùa bóng 2026/2027.
|
Thời gian
|
Trận đấu / Kết quả
|
Trực tiếp
|
Vòng 3 (1/16)
|
09/09
01:45
|
Bournemouth
|
4-0
|
Lincoln
|
09/09
01:45
|
Crystal Palace
|
3-0
|
Middlesbrough
|
09/09
01:45
|
Leyton Orient
|
1-3
|
Bradford City
|
09/09
01:45
|
Sunderland
|
1-0
|
Hull
|
09/09
02:00
|
Millwall
|
0-1
|
Newcastle
|
10/09
02:00
|
Chelsea
|
6-3
|
Leeds
|
16/09
01:45
|
Peterborough
|
Barnsley
|
16/09
01:45
|
West Ham
|
Fulham
|
16/09
02:00
|
Ipswich
|
Arsenal
|
16/09
02:00
|
Liverpool
|
Tottenham
|
16/09
02:00
|
Reading
|
Brentford
|
17/09
01:45
|
Everton
|
Wolves
|
17/09
01:45
|
Fleetwood
|
Sheffield United
|
17/09
02:00
|
Coventry
|
Aston Villa
|
17/09
02:00
|
Manchester United
|
Brighton
|
18/09
01:30
|
Manchester City
|
Norwich
|
Vòng 2 (1/32)
|
26/08
01:00
|
Cardiff
|
1-2
|
Norwich
|
26/08
01:30
|
Doncaster
|
1-3
|
Middlesbrough
|
26/08
01:45
|
Watford
|
1-5
|
Peterborough
|
26/08
01:45
|
Barnsley
|
3-2
|
Crewe
|
26/08
01:45
|
Blackburn
|
1-2
|
Sheffield Utd
|
26/08
01:45
|
Blackpool
|
1-4
|
Lincoln
|
26/08
01:45
|
Cambridge Utd
|
0-1
|
Millwall
|
26/08
01:45
|
Fleetwood
|
4-0
|
Shrewsbury
|
26/08
01:45
|
Ipswich
|
3-1
|
Leicester
|
26/08
01:45
|
Plymouth
|
2-4
|
Coventry
|
26/08
01:45
|
Sheffield Wed
|
0-2
|
Wolves
|
26/08
01:45
|
Southampton
|
1-4
|
West Ham
|
26/08
01:45
|
Stevenage
|
0-3
|
Reading
|
26/08
01:45
|
Stoke
|
1-1 (4-5 pen)
|
Hull
|
26/08
01:45
|
Walsall
|
0-0 (5-6 pen)
|
Leyton Orient
|
26/08
02:00
|
Birmingham
|
1-6
|
Brentford
|
26/08
02:00
|
Nottingham
|
0-2
|
Leeds
|
27/08
01:45
|
Bradford City
|
0-0
|
Burnley
|
27/08
01:45
|
Newcastle
|
3-2
|
West Brom
|
27/08
01:45
|
Tottenham
|
5-1
|
Charlton
|
27/08
02:00
|
Preston
|
0-4
|
Everton
|
28/08
01:30
|
Chelsea
|
2-0
|
Luton
|
28/08
02:00
|
Fulham
|
3-0
|
AFC Wimbledon
Trân trọng giới thiệu tới độc giả kết quả thi đấu bóng đá Anh giải Ngoại Hạng Anh - Premier League 2026/2027 nhanh chính xác nhất.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]