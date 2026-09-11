Kết quả thi đấu bóng đá League Cup Anh 2026/2027 mới nhất

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bắc Ninh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Rennes vs Olympique Marseille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Sevilla vs Valencia
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia Dortmund vs Paderborn
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Paderborn - SCP Paderborn
-
Bournemouth vs Brentford
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Hull City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Crystal Palace vs Ipswich Town
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Liverpool vs Fulham
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sunderland vs Arsenal
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thành Phố Đồng Nai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Coventry City vs Brighton & Hove Albion
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Manchester United vs Manchester City
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Elversberg vs Bayern Munich
Logo Elversberg - ELV Elversberg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Napoli vs Bologna
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Brest vs Paris Saint-Germain
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Elche vs Real Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-

Kết quả thi đấu bóng đá League Cup Anh 2026/2027 mới nhất

Sự kiện: Lịch thi đấu bóng đá

Trân trọng giới thiệu tới độc giả kết quả thi đấu League Cup Anh (Cúp Liên Đoàn) mùa bóng 2026/2027.

Thời gian

Trận đấu / Kết quả

Trực tiếp

Vòng 3 (1/16)

09/09

01:45

Bournemouth

4-0

Lincoln

09/09

01:45

Crystal Palace

3-0

Middlesbrough

09/09

01:45

Leyton Orient

1-3

Bradford City

09/09

01:45

Sunderland

1-0

Hull

09/09

02:00

Millwall

0-1

Newcastle

10/09

02:00

Chelsea

6-3

Leeds

16/09

01:45

Peterborough

Barnsley

16/09

01:45

West Ham

Fulham

16/09

02:00

Ipswich

Arsenal

16/09

02:00

Liverpool

Tottenham

16/09

02:00

Reading

Brentford

17/09

01:45

Everton

Wolves

17/09

01:45

Fleetwood

Sheffield United

17/09

02:00

Coventry

Aston Villa

17/09

02:00

Manchester United

Brighton

18/09

01:30

Manchester City

Norwich

Vòng 2 (1/32)

26/08

01:00

Cardiff

1-2

Norwich

26/08

01:30

Doncaster

1-3

Middlesbrough

26/08

01:45

Watford

1-5

Peterborough

26/08

01:45

Barnsley

3-2

Crewe

26/08

01:45

Blackburn

1-2

Sheffield Utd

26/08

01:45

Blackpool

1-4

Lincoln

26/08

01:45

Cambridge Utd

0-1

Millwall

26/08

01:45

Fleetwood

4-0

Shrewsbury

26/08

01:45

Ipswich

3-1

Leicester

26/08

01:45

Plymouth

2-4

Coventry

26/08

01:45

Sheffield Wed

0-2

Wolves

26/08

01:45

Southampton

1-4

West Ham

26/08

01:45

Stevenage

0-3

Reading

26/08

01:45

Stoke

1-1 (4-5 pen)

Hull

26/08

01:45

Walsall

0-0 (5-6 pen)

Leyton Orient

26/08

02:00

Birmingham

1-6

Brentford

26/08

02:00

Nottingham

0-2

Leeds

27/08

01:45

Bradford City

0-0
11m: 4-2

Burnley

27/08

01:45

Newcastle

3-2

West Brom

27/08

01:45

Tottenham

5-1

Charlton

27/08

02:00

Preston

0-4

Everton

28/08

01:30

Chelsea

2-0

Luton

28/08

02:00

Fulham

3-0

AFC Wimbledon

Kết quả BÓNG ĐÁ giải Ngoại Hạng Anh 2026/2027 mới nhất
Kết quả BÓNG ĐÁ giải Ngoại Hạng Anh 2026/2027 mới nhất

Trân trọng giới thiệu tới độc giả kết quả thi đấu bóng đá Anh giải Ngoại Hạng Anh - Premier League 2026/2027 nhanh chính xác nhất.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.H ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

Tin liên quan
Lịch thi đấu bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN