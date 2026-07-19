Việt Nam đứng thứ 5 tại Olympic Toán học quốc tế 2026

Bộ Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) vừa nhận được thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2026 được tổ chức tại Trung Quốc.

Đội tuyển Việt Nam có 6 học sinh dự thi; kết quả, cả 6/6 học sinh đoạt huy chương, gồm: 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng. Cụ thể như sau:

Em Nguyễn Đình Tùng, học sinh học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội và em Nguyễn Lê Nhật Nam, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng đoạt Huy chương Vàng.

Em Phạm Đăng Nguyên, học sinh học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội; em Trần Đại Thành Danh, học sinh lớp 12, trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và em Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An cùng đoạt Huy chương Bạc.

Em Hà Mạnh Hùng, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội đoạt Huy chương Đồng.

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Toán học quốc tế năm 2026.

Kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 67 được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 21/7/2026 tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc với sự tham gia của gần 666 thí sinh, đến từ 119 đoàn của 119 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là kỳ IMO lần thứ 2 do Trung Quốc đăng cai tổ chức, sau lần đầu tiên vào năm 1990 (không tính các lần tổ chức tại Hồng Kông vào các năm 1994 và 2016).

Đoàn học sinh Việt Nam tham gia kỳ thi IMO 2026 gồm 6 em học sinh, với sự góp mặt của cả ba miền Bắc, Trung và Nam. Cả 6/6 học sinh đều đoạt huy chương, gồm: 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai em Nguyễn Đình Tùng tham gia đội tuyển IMO Việt Nam và đã đổi màu huy chương thành công, sau Huy chương Bạc đạt được vào kỳ thi năm ngoái.

Ngoài thành tích cá nhân đã nêu trên, với tổng số điểm đạt được là 168, đoàn Việt Nam đứng thứ 5 (sau Trung Quốc, Mỹ, Nga và Singapore) trong số 119 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia kỳ thi năm nay. Năm 2025 đội tuyển quốc gia Việt Nam xếp thứ 9.

Lễ bế mạc và trao giải của kỳ thi IMO sẽ diễn ra vào lúc 16h (theo giờ địa phương), ngày 20/7.