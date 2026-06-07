Nam sinh có "tên vận vào người", là thí sinh duy nhất Việt Nam giành HCV Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 2026

Việt Nam xếp thứ 7/45 quốc gia và vùng lãnh thổ Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) 2026

Ngày 1/6, Ban Tổ chức Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) lần thứ 38 đã chính thức phê duyệt kết quả của 417 thí sinh được đề cử xét giải từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi.

Theo quy chế của kỳ thi, Ban Tổ chức đã trao 166 giải chính thức, gồm 19 Huy chương Vàng, 41 Huy chương Bạc và 106 Huy chương Đồng; đồng thời trao 174 Bằng khen cho các học sinh có thành tích nổi bật.

Đội tuyển Việt Nam có 10 thí sinh được đề nghị xét giải và đạt thành tích gồm: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng và 3 Bằng khen.

Theo quy định của Ban Tổ chức, mỗi quốc gia được đăng ký tối đa 10 thí sinh để xét giải; số lượng huy chương được trao cho mỗi quốc gia cũng được giới hạn ở mức tối đa gồm 1 Huy chương Vàng, tối đa 3 huy chương Vàng và Bạc, tối đa 7 huy chương Vàng, Bạc và Đồng. Với kết quả đạt được, Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành số lượng huy chương tối đa theo quy định của kỳ thi.

Đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic toán Châu Á Thái Bình Dương.

Huy chương Vàng của Việt Nam thuộc về em Trần Đại Thành Danh, học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM với số điểm 27.

Hai Huy chương Bạc được trao cho em Phạm Đăng Nguyên, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội và em Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, cùng đạt 25 điểm.

Bốn Huy chương Đồng thuộc về các em: Phan Thành Huy, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội; Trần Anh Quân, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên; Nguyễn Đình Tùng, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Bảo Khánh, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ba học sinh được Ban Tổ chức trao Bằng khen gồm: Lưu Trọng Phúc, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An; Bùi Nhật Minh, học sinh lớp 10, Trường THPT chuyên Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội; Võ Sỹ Quốc Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Với kết quả này, Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 7 trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, sau Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia và Singapore.

Kết quả nổi bật của đội tuyển Việt Nam tại Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 38 tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo toán học của Việt Nam, đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Thành tích này góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ Olympic Toán học quốc tế và tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu toán học trong học sinh cả nước.

Việt Nam trở lại APMO sau 25 năm và đảm nhiệm vai trò điều phối kỳ thi giai đoạn 2026-2028

Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 được tổ chức ngày 10/3 tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Đoàn Việt Nam tham dự gồm 22 học sinh, trong đó có 2 học sinh thuộc đội tuyển IMO năm 2025 và 20 học sinh có thành tích cao nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.

Năm 2026, kỳ thi được tổ chức đồng thời tại 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới (gồm 43 quốc gia tham dự chính thức và 2 quốc gia quan sát viên), tăng 8 quốc gia so với năm 2025.

Đây là dấu mốc đặc biệt đối với phong trào Olympic Toán học Việt Nam khi nước ta trở lại tham dự APMO sau 25 năm gián đoạn. Đồng thời, từ năm 2026, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Nước điều phối chính của kỳ thi trong giai đoạn 2026-2028, tương đương vai trò nước đăng cai tổ chức. Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán được Bộ GDĐT giao chủ trì tổ chức Kỳ thi APMO tại Việt Nam.

Theo thể lệ, mỗi thí sinh làm bài trong thời gian 4 giờ với 5 bài toán có độ khó khác nhau; mỗi bài có thang điểm tối đa 7 điểm. Sau khi kỳ thi kết thúc, bài làm và kết quả của các thí sinh được gửi tới Ban Tổ chức quốc tế để thẩm định. Kết quả chính thức về huy chương và xếp hạng quốc tế được công bố sau khi hoàn tất quá trình chấm thi và điều phối điểm giữa các quốc gia tham dự.

Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương là một trong những sân chơi học thuật uy tín dành cho học sinh trung học phổ thông trong khu vực và thế giới, góp phần thúc đẩy giao lưu, học hỏi, phát triển năng lực toán học và phát hiện các tài năng trẻ trong lĩnh vực toán học.