Từ con số 0, nữ sinh bền bỉ một năm để chạm tới 3 đại học danh giá Trung Quốc

Chỉ trong một năm, từ học sinh gần như bắt đầu học tiếng Trung từ con số 0, Phạm Khánh Linh - cựu học sinh Trường THPT Ngôi Sao Hoàng Mai (Hà Nội), có hành trình học tập khiến nhiều người bất ngờ. Nữ sinh vượt qua hàng nghìn ứng viên quốc tế để giành học bổng 100% học phí của Viện Kinh tế, Tài chính và Quản lý, Đại học Thanh Hoa.

Linh còn nhận giấy báo trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh và học bổng toàn phần từ Đại học Giao thông Thượng Hải.

Chuyến đi thay đổi giấc mơ du học

Phía sau ba giấy báo trúng tuyển danh giá là một năm gần như không có ngày nghỉ. Trong cùng khoảng thời gian, Linh vừa học tiếng Trung, vừa chuẩn bị hồ sơ du học, chinh phục các kỳ thi quốc tế và đáp ứng những tiêu chí tuyển sinh khắt khe của các trường đại học hàng đầu Trung Quốc.

Nỗ lực ấy nhanh chóng được đền đáp bằng hàng loạt dấu mốc đáng nhớ. Linh giành giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, tự ôn luyện SAT và đạt 1.500/1.600 điểm, sở hữu IELTS 7.5, đồng thời lần lượt chinh phục HSK5, HSK6 và HSKK cao cấp.

Từ nhỏ, nữ sinh luôn ấp ủ giấc mơ du học. Em từng dành thời gian theo học tiếng Pháp, nhưng sau một thời gian, Linh nhận ra mình không thực sự phù hợp với ngôn ngữ này.

Bước ngoặt đến vào mùa hè năm lớp 10, sau chuyến trải nghiệm tại Đài Loan (Trung Quốc). Không chỉ ấn tượng với văn hóa và con người nơi đây, Linh còn bất ngờ khi nhận thấy bản thân tiếp thu tiếng Trung rất nhanh.

“Trước đó em chưa từng học tiếng Trung bài bản, chỉ học vài tiết ở trường nhưng vẫn có thể giao tiếp những câu đơn giản và bắt chước ngữ điệu khá tự nhiên. Khi ấy em bắt đầu nghĩ có lẽ mình có duyên với ngôn ngữ này”, Linh nhớ lại.

Em Khánh Linh cho rằng để học hiệu quả cần tìm ra ngôn ngữ phù hợp với bản thân. (Ảnh: NVCC)

Đến đầu năm lớp 11, nữ sinh quyết định chuyển hướng sang học ngôn ngữ này và đặt mục tiêu theo đuổi ngành Kinh tế tại một trường đại học hàng đầu Trung Quốc.

Nhìn lại lựa chọn của mình, Linh cho rằng điều quan trọng nhất khi học ngoại ngữ là tìm được ngôn ngữ phù hợp với bản thân.

“Em cảm thấy gần gũi với tiếng Trung, yêu thích văn hóa của đất nước này. Hơn nữa em cũng thích xem phim cổ trang nên việc học trở nên tự nhiên và có nhiều hứng thú hơn”, nữ sinh chia sẻ.

Một năm nỗ lực không ngừng nghỉ

Tuy nhiên, từ sự yêu thích đến việc chạm tay vào mục tiêu là cả chặng đường dài đầy thử thách.

Sau mỗi buổi học ở trường, Linh gần như dành toàn bộ thời gian cho tiếng Trung dưới sự hướng dẫn của TS Nguyễn Anh Thục - Giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Buổi tối, em miệt mài luyện viết chữ Hán để ghi nhớ mặt chữ.

“Có những hôm em viết kín 20-30 trang vở để ghi nhớ chữ Hán. Ngay cả khi trên đường đi học thêm, em cũng tranh thủ học thuộc từ mới”, Linh kể.

Bí quyết học của nữ sinh là phương pháp “tắm ngôn ngữ”. Em chủ động đưa tiếng Trung vào mọi hoạt động thường ngày, từ nấu ăn, dọn dẹp đến quan sát những đồ vật xung quanh rồi tự gọi tên chúng bằng tiếng Trung.

Không chỉ dạy ngôn ngữ, cô giáo còn giúp Linh mở rộng kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hóa và chính trị Trung Quốc. Bản thân nữ sinh cũng chủ động tìm hiểu những kiến thức nền tảng về kinh tế Trung Quốc để có thêm góc nhìn khi trả lời hội đồng tuyển sinh. Những dịp nghỉ lễ, khi nhiều bạn bè dành thời gian nghỉ ngơi, Linh vẫn miệt mài học tập, quay video giới thiệu bản thân, hoàn thiện hồ sơ và ôn luyện cho các kỳ thi.

“Lúc đầu cả hai cô trò đều khá lo vì mục tiêu quá lớn. Khó nhất là em còn phải học thêm nhiều kiến thức về văn học cổ của Trung Quốc. Càng học, cô càng động viên và tin rằng em có thể làm được”, Linh chia sẻ.

Linh đồng thời lần lượt chinh phục HSK5, HSK6 và HSKK cao cấp. (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh việc học ngôn ngữ, nữ sinh còn tự tìm hiểu quy trình tuyển sinh của từng trường, nghiên cứu đề thi và xây dựng kế hoạch ôn tập riêng. Với môn Toán, em chủ động tìm kiếm đề, dịch và ghi chú những thuật ngữ chuyên ngành chưa hiểu rồi mang đến lớp trao đổi với thầy cô.

Song song với việc học, Linh chuẩn bị hồ sơ du học dưới sự đồng hành của chị Mai Chi, hiện theo học thạc sĩ tại Đại học Thanh Hoa. Những góp ý của người đi trước và định hướng nghiên cứu khoa học giúp nữ sinh tự tin hơn khi ứng tuyển.

Trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, điều khiến Linh áp lực nhất lại là vòng phỏng vấn bởi yêu cầu của mỗi trường là khác nhau và không được tiết lộ trước. Có lúc nữ sinh nghĩ đến việc từ bỏ vì cho rằng cơ hội trúng tuyển quá mong manh. Thế nhưng, dưới sự hướng dẫn của cô giáo, em được rèn luyện kỹ năng lập luận và phản biện theo phương pháp dành cho sinh viên đại học.

“Trước buổi phỏng vấn, cô hướng dẫn em rất kỹ năng tư duy và phản biện. Nhờ vậy, khi bước vào phòng phỏng vấn, em không còn quá lo lắng và có thể thể hiện trọn vẹn những gì mình đã chuẩn bị”, Linh nói.

Không chỉ đầu tư cho việc học, Linh cũng chú trọng xây dựng hồ sơ ngoại khóa. Do quỹ thời gian hạn hẹp, nữ sinh không tham gia quá nhiều hoạt động mà lựa chọn những chương trình thực sự phù hợp. Em tham gia các giải chạy thiện nguyện. Với Linh, đây không chỉ là cách rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Chỉ còn ít thời gian nữa, Khánh Linh sẽ trở thành tân sinh viên Đại học Thanh Hoa. Trước khi lên đường, nữ sinh đặt mục tiêu tích cực tham gia các chương trình giao lưu quốc tế, không chỉ để học hỏi và phát triển bản thân mà còn mong muốn góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè năm châu.