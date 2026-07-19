Việt Nam đồng hạng Nhất Olympic Hóa học quốc tế với 100% Huy chương Vàng, có 3 học sinh cùng một trường

Kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 58 (IChO 2026)

Kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 58 (IChO 2026) được tổ chức tại thủ đô Tashkent Uzbekistan từ ngày 10-19/7. Kỳ thi có sự tham dự của 368 học sinh trung học xuất sắc đến từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh tranh tài ở hai nội dung gồm lý thuyết và thực hành, mỗi bài thi kéo dài 5 giờ.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự IChO 2026. Ảnh: Bộ GDĐT

Nội dung các bài thi được xây dựng theo định hướng hiện đại, gắn với những lĩnh vực tiên tiến của hóa học và khoa học vật liệu: sản xuất ammonia, hoá học hạt nhân, tái sử dụng CO2,… Đề thi không chỉ đánh giá mức độ nắm vững kiến thức hóa học mà còn chú trọng năng lực nhận thức hóa học, khả năng vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng tự nhiên, quy trình sản xuất và các vấn đề kỹ thuật, công nghệ. Đồng thời, các bài thi yêu cầu thí sinh phân tích, xử lý thông tin, xây dựng lập luận khoa học và tìm hiểu, giải quyết các vấn đề dưới góc độ hóa học, qua đó phản ánh toàn diện năng lực tư duy và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự IChO 2026 gồm 4 học sinh và đạt thành tích xuất sắc với 4 Huy chương Vàng, cụ thể:

1. Em Nguyễn Mạnh Tuấn, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội: Huy chương Vàng.

2. Em Nguyễn Thế Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội: Huy chương Vàng.

3. Em Trần Hoàng Nam, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội: Huy chương Vàng.

4. Em Đinh Xuân Phúc, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ: Huy chương Vàng.

Xét về số lượng Huy chương Vàng, đoàn Việt Nam xếp đồng hạng Nhất cùng với các quốc gia: Trung Quốc, Ấn Độ. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của đội tuyển Việt Nam trong nhóm các quốc gia có thành tích hàng đầu (top 1 – 3) tại đấu trường Olympic Hóa học quốc tế, đồng thời nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong những năm gần đây. Trong giai đoạn 2020–2026, đội tuyển Việt Nam đã giành 25 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc trên tổng số 28 lượt học sinh tham dự – một trong những thành tích nổi bật của Việt Nam tại các kỳ IChO.

Thành tích của Đội tuyển Việt Nam tại IChO 2026 đã góp phần khẳng định chất lượng công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu của ngành giáo dục. Kết quả này cũng góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW, đồng thời tạo động lực để tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực hóa học và các ngành khoa học, công nghệ của đất nước.

Olympic Sinh học Quốc tế (IBO) năm 2026

Ngày 18/7/2026, Bộ GDĐT nhận được thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Sinh học Quốc tế (IBO) năm 2026 được tổ chức tại nước Cộng hòa Lithuania (Litva). Đội tuyển Quốc gia Việt Nam có 4 học sinh dự thi; kết quả, cả 4/4 học sinh đều đoạt Huy chương Bạc, gồm các em:

1. Em Thân Đức Chính, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh;

2. Em Nguyễn Thành An, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

3. Em Nguyễn Lương Thái Duy, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Hà Nội – Amsterdam, Thành phố Hà Nội;

4. Em Phùng Quang Hưng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh;

Trong đó, 3/4 Học sinh Việt Nam xếp trong top 7 Huy chương Bạc, và tổng điểm Đoàn Việt Nam vẫn duy trì trong top 8 các đoàn tham dự kỳ thi.

Hình ảnh Đội tuyển IBO2026 của Việt Nam (từ Trái qua Phải): PGS.TS. Đinh Đoàn Long (Trưởng Đoàn), Em Thân Đức Chính (Trường THPT Chuyên Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh), Huy chương Bạc; Em Nguyễn Thành An (Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN), Huy chương Bạc; Em Nguyễn Lương Thái Duy (Trường THPT Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội), Huy chương Bạc; Em Phùng Quang Hưng (Trường THPT Chuyên Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh), Huy chương Bạc; PTS.TS. Lê Thị Phương Hoa (Phó trưởng đoàn). Ảnh: Bộ GDĐT

Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 37 được tổ chức tại Vilnius, thủ đô nước Cộng hòa Lithuania từ ngày 12/7 đến ngày 19/7/2026 có 86 đoàn tới từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có 06 đoàn quan sát viên) cùng gần 300 thí sinh dự thi.

IBO 2026 gồm hai ngày thi chính thức: một ngày thi lý thuyết với 02 bài thi mỗi bài 180 phút và 04 phòng thi thí nghiệm mỗi phòng thi 90 phút.

Hai bài thi lý thuyết có 100 câu hỏi chủ đề về các vấn đề thực tiễn toàn cầu, từ ô nhiễm môi trường, tăng trưởng xanh, trung hòa carbon, chống biến đổi khí hậu, tới phòng bệnh cộng đồng, chẩn đoán và giải pháp điều trị một số bệnh nan y ở người.

Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế (IBO) thường được coi là kỳ thi quốc tế toàn diện hàng đầu về khoa học tự nhiên cấp THPT trên Thế giới, đòi hỏi kiến thức tổng hợp về Toán ứng dụng - Lý - Hóa - Sinh - Môi trường cùng các kỹ năng phòng thí nghiệm thiết yếu, trải rộng từ cấp phân tử, cơ thể tới hệ sinh thái và sinh quyển.

Với tinh thần Việt Nam sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, trong 8 ngày thi tại Đại học Vilnius, Lithuania, đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành được 04 Huy chương Bạc. Thành tích này tiếp nối chuỗi kết quả ấn tượng mà các Đội tuyển học sinh Việt Nam đạt được tại các kỳ thi Olympic quốc tế trong năm 2026 nói riêng và trong các năm gần đây, đó là thành tích cao ở tất cả các môn Việt Nam cử đội tuyển dự thi. Kết quả tại Olympic Sinh học Quốc tế tiếp tục khẳng định định hướng đúng đắn trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu và hội nhập quốc tế về công tác đào tạo, đánh giá học sinh năng khiếu theo mặt bằng tiên tiến của quốc tế.