Hơn một nửa đạt điểm 8 trở lên, điểm Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026 ở Chuyên Tuyên Quang có thực sự cao bất thường?

Điểm tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026 ở Chuyên Tuyên Quang có thực sự cao bất thường?

Không chỉ có điểm Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ở phổ điểm tiếng Anh tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cũng khiến nhiều người đặt dấu hỏi nếu đối chiếu với mặt bằng chung của kỳ thi năm nay.

Theo số liệu điểm thi, trong dãy liên tiếp 328 thí sinh từ số báo danh 080163xx đến 080166xx có điểm cao bất thường môn Toán, ở môn tiếng Anh có 207 thí sinh đăng ký thi. Trong đó, có 114 thí sinh đạt điểm 8 trở lên, tương đương hơn 55%.

Cụ thể: Nhóm này có 1 điểm 10; 8 điểm 9,75; 10 điểm 9,5; 6 điểm 9,25; 13 điểm 9... Trong khi đó, có 17 thí sinh có điểm từ 3,25-6.

Điểm môn tiếng Anh của 328 thí sinh ở Tuyên Quang. Ảnh: AI

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, thầy Nguyễn Trung Nguyên, giáo viên tiếng Anh tại Hệ thống giáo dục Hocmai, cho rằng với phổ điểm môn tiếng Anh của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, hoàn toàn có cơ sở để đặt ra những nghi vấn về kết quả này.

Theo thầy Nguyên, có tới gần 56% học sinh dự thi môn tiếng Anh đạt từ 8 điểm trở lên, tương đương hơn 110 học sinh. Đây là con số rất bất ngờ nếu xét cả về năng lực tiếng Anh của học sinh lẫn độ khó của đề thi năm nay.

"Cho dù học sinh đã có một năm để làm quen với đề thi, đề thi năm nay vẫn rất thách thức. Để đạt từ 8 điểm trở lên, học sinh phải thực sự rất giỏi tiếng Anh. Một học sinh phải có trình độ tương đương IELTS 6.5 trở lên mới có thể đạt điểm 8 với đề tiếng Anh như năm nay.

Vì thế, có thể thấy trình độ tiếng Anh của học sinh Chuyên Tuyên Quang rất cao. Học sinh có IELTS 6.5 đã có thể giao tiếp thành thạo và sử dụng tiếng Anh tốt trong học tập. Tuy nhiên, nếu xét với các năm trước, con số này gây ngạc nhiên rất lớn vì Tuyên Quang chưa bao giờ nằm trong nhóm những địa phương có năng lực học tiếng Anh tốt nhất. Năm nay, địa phương này chỉ đứng sau Hà Nội và TP.HCM", thầy Nguyên cho hay.

Theo thầy Nguyên, nhìn vào chi tiết điểm thi tiếng Anh, số lượng bài thi đạt từ 9 điểm trở lên càng khiến nhiều người "bàng hoàng". Trường có khoảng 40 bài thi đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có nhiều điểm 9,75 và cả điểm 10. Trong khi đó, các trường khác, kể cả những trường THPT chuyên có tiếng, cũng không có nhiều điểm 9-10 đến vậy.

Một điểm đáng ngờ khác là số lượng bài thi đạt từ 6 điểm trở xuống quá ít, trong khi phổ điểm môn tiếng Anh năm nay của cả nước chủ yếu tập trung ở mức điểm này.

"Chỉ có 17 học sinh đạt 6 điểm trở xuống, tức khoảng 90% học sinh dự thi môn tiếng Anh đạt trên 6 điểm. Nếu đây là kết quả của một kỳ thi trung thực thì năng lực đào tạo tiếng Anh của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang quá tốt và nên được sử dụng làm kiểu mẫu cho các trường THPT khác trên toàn quốc", thầy Nguyên nêu quan điểm.

Tuyên Quang đứng thứ 2 sau Hà Nội điểm thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh được Bộ GDĐT công bố, môn tiếng Anh là môn thi tự chọn, có 334.547 thí sinh dự thi. Hà Nội là địa phương có điểm trung bình tiếng Anh cao nhất cả nước, tiếp đến lần lượt là Tuyên Quang, TP.HCM, Quảng Ninh, Nghệ An, Bắc Ninh, Hải Phòng...

Điểm trung bình môn tiếng Anh thi tốt nghiệp của cả nước là 5,07, trung vị 4,75. Có 168.105 bài thi dưới điểm trung bình (chiếm 50,249%). Số bài thi lớn hơn hoặc bằng 7 là 53.107 (chiếm 15,874%). Có 311 bài thi đạt điểm 10.

Cả tỉnh Tuyên Quang có 2.005 thí sinh đăng ký dự thi môn này, số lượng thấp nhất trong 34 tỉnh, thành phố nhưng vươn lên đứng thứ hai cả nước (tăng 17 bậc), chỉ xếp sau thành phố Hà Nội và vượt qua TP.HCM. Còn TP.HCM có 64.357 thí sinh dự thi, số lượng cao nhất cả nước, gấp 32 lần so với Tuyên Quang.

Năm ngoái, Tuyên Quang không nằm trong top 10, còn TP.HCM xếp vị trí thứ 2 cả nước.

Mặc dù Tuyên Quang đứng thứ 2 cả nước về điểm trung bình môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp, nhưng thực tế theo số liệu thống kê của Bộ GDĐT, điểm học bạ lớp 12 môn tiếng Anh của tỉnh Tuyên Quang nằm ở trị trí cuối cùng của cả nước.

Ở góc độ khác, ThS Đỗ Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh, Trường Đại học Mở Hà Nội, cho biết việc tỉnh Tuyên Quang đứng thứ 2 cả nước về điểm trung bình môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy nhóm thí sinh lựa chọn dự thi môn tiếng Anh của tỉnh có mức độ chuẩn bị và mặt bằng điểm thi tương đối tốt.

Tuy nhiên cần đặt kết quả này trong bối cảnh tiếng Anh không còn là môn thi bắt buộc. Khi đó phổ điểm môn tiếng Anh không phản ánh toàn bộ năng lực ngoại ngữ của học sinh lớp 12 mà chủ yếu phản ánh nhóm học sinh đã chủ động lựa chọn môn này.

Những học sinh yếu ngoại ngữ có thể không chọn tiếng Anh để thi tốt nghiệp THPT. Trong khi đó ở các đô thị lớn, một bộ phận học sinh giỏi tiếng Anh có thể sử dụng chứng chỉ quốc tế để miễn thi hoặc phục vụ xét tuyển đại học.

Vì vậy thứ hạng điểm trung bình của Tuyên Quang cần được nhìn nhận như một chỉ dấu đáng ghi nhận về chất lượng của nhóm thí sinh dự thi, đồng thời là cơ sở để tiếp tục phân tích sâu hơn về cơ cấu thí sinh, tỉ lệ lựa chọn môn thi, tỉ lệ miễn thi bằng chứng chỉ ngoại ngữ và sự khác biệt về điều kiện học ngoại ngữ giữa các địa phương.