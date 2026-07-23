Từ ký hiệu trên hộp sữa, phụ huynh nghi sữa gửi cho con ở lớp mầm non bị rao bán

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền bài viết của một phụ huynh phản ánh việc sữa gửi cho con tại một trường mầm non ở phường Nhơn Trạch (TP Đồng Nai) có dấu hiệu bị đưa ra ngoài và rao bán trên mạng.

Hình ảnh các loại sữa được rao bán trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Theo nội dung chia sẻ, phụ huynh cho biết con đang học tại một trường mầm non trên địa bàn. Mỗi lần gửi sữa đến lớp, người mẹ đều ghi tên con lên hộp để tránh nhầm lẫn với đồ dùng của trẻ khác.

Trong những ngày đầu bé đến trường, phụ huynh theo dõi camera nhưng cho rằng không thấy giáo viên cho con uống sữa. Do trẻ khóc nhiều, giáo viên đề nghị gia đình tạm thời chỉ cho bé học nửa buổi.

Trên bài đăng, người mẹ cho biết mỗi sáng đưa con đến trường lúc 7h30 và đón về khoảng 10h. Gia đình thường chuẩn bị 2 hộp sữa cùng 3 chiếc tã, nhưng khi đón trẻ thì số đồ dùng trên đều không còn. Khi phụ huynh nhắn tin hỏi, giáo viên trả lời đã sử dụng cho bé.

Ban đầu, người mẹ chỉ nghi ngờ và chưa phản ánh do không có bằng chứng. Sau đó, chị phát hiện một tài khoản mạng xã hội đăng hình ảnh nhiều loại sữa hộp dành cho trẻ nhỏ để bán. Trong số sữa này, phụ huynh cho rằng đã nhận ra những hộp có dấu hiệu nhận diện của con mình với những ký hiệu riêng.

Sau khi phát hiện sự việc, phụ huynh đã gọi điện cho hiệu trưởng để phản ánh. Theo người mẹ, phía nhà trường đề nghị có thêm thời gian kiểm tra, xác minh. Phụ huynh sau đó yêu cầu hoàn lại khoản tiền đã đóng và cho con nghỉ học.

Theo thông báo trên trang fanpage của trường, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã làm việc với phụ huynh và giáo viên liên quan, đồng thời trích xuất camera để kiểm tra.

Kết quả xác minh cho thấy trong 4 buổi trẻ đến lớp và được đón về lúc 10h, bé vẫn được giáo viên cho uống sữa vào buổi sáng. Tuy nhiên, còn dư một hộp sữa nhưng giáo viên không trả lại mà tự ý mang về nhà.

“Qua làm việc, giáo viên thừa nhận đã mang số sữa còn dư về. Nhà trường xác định đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, đã tiến hành kỷ luật và cho nghỉ việc cô giáo”, đại diện nhà trường cho biết trên bài đăng.

Một số ký hiệu trên hộp sữa được rao bán trên mạng bị phụ huynh phát hiện. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Ngọc Lân, Phó Chủ tịch UBND phường Nhơn Trạch, cho biết địa phương đã nắm được phản ánh và đang chỉ đạo xác minh.

“Trên hệ thống Facebook của trường cũng đã có thông tin cơ bản cho dư luận rồi. Tuy nhiên, về phía phường cũng đang yêu cầu Phòng Văn hóa - xã hội cho xác minh lại và làm việc với trường về vấn đề này”, ông Lân nói.