Nóng: Dừng hợp đồng đơn vị cung cấp suất ăn sau vụ thịt bán trú ở Hà Nội như tóp mỡ

Ngày 26/9, theo thông tin của PV Dân Việt, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Bị Tô Thị Đào đã có văn bản gửi Sở GDĐT Hà Nội; Sở Y tế thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan về việc dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ suất ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn xã.

Theo đó, căn cứ điểm 4, phần IV Hướng dẫn số 02/HD-BCĐ ngày 18/7/2026 của Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2026-2027 về tạm dừng, thay thế đơn vị cung cấp trong trường hợp “Trường hợp đơn vị cung cấp không thực hiện hoặc không duy trì việc cập nhập đầy đủ, kịp thời thông tin về nguồn gốc thực phẩm trên hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm của thành phố”.

Theo nhà trường, hình ảnh chụp món ăn bị dư luận hiểu lầm là "tóp mỡ" thực chất là món thịt chiên vừng, do nhân viên nhà bếp chiên quá lửa khiến miếng thịt bị quắt lại, hoàn toàn không phải mỡ lợn phế phẩm hay ôi thiu. Ảnh: NDCC

Thực hiện Biên bản kiểm tra đột xuất ngày 24/9 của Đoàn kiểm tra số 04 và biên bản làm việc ngày 25/9 của Đoàn kiểm số 01 ngày 25/9 của Đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026-2027 ghi nhận tại thời điểm kiểm tra “Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Thương mại Thăng Long đã cập nhật một số thông tin cơ bản từ ngày 23/9 nhưng chưa cập nhật thông tin lô hàng, chưa xác nhận đơn hàng và chưa khai báo đầy đủ dữ liệu trên hệ thống, dẫn đến chưa thực hiện được việc truy xuất nguồn gốc. Đây là vấn đề ảnh hưởng đến tính liên tục của dữ liệu từ đơn hàng - lô hàng - nhà cung cấp - thực phẩm sử dụng tại trường”.

Thực đơn bữa ăn bán trú trưa ngày 24/9 tại hai cơ sở Trường tiểu học Quảng Bị gồm cơm, thịt kho trứng cút, rau cải thảo xào, gà rán, canh và chuối tráng miệng. Ảnh: Gia Khiêm

Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn xã, UBND xã Quảng Bị yêu cầu các trường Tiểu học trên địa bàn xã Quảng Bị dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ nấu ăn tại trường với Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển thương mại Thăng Long.

UBND xã Quảng Bị có kế hoạch thay thế trong thời gian sớm nhất để các trường có lựa chọn nhà cung cấp đảm bảo việc tổ chức bữa ăn bán trú không bị gián đoạn. UBND xã yêu cầu các phòng, đơn vị; các trường tiểu học trên địa bàn xã; Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển thương mại Thăng Long và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Sự khác biệt có thể nhìn thấy rõ tại hai suất cơm ngày 23/9 (ảnh trái) và ngày 24/9 (ảnh phải). Ảnh: NDCC và Gia Khiêm

Trước đó, sáng 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 của UBND thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 và một số trường trên địa bàn xã Quảng Bị nhằm tăng cường quản lý, bảo đảm chất lượng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục năm học 2026–2027.

Đoàn kiểm tra do bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội làm Trưởng đoàn; bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng - Công tác học sinh, sinh viên, Sở GDĐT làm Phó Trưởng đoàn, cùng đại diện các sở, ngành và đơn vị chuyên môn của thành phố.

Đoàn kiểm tra chia thành 2 tổ, tập trung rà soát hồ sơ pháp lý và kiểm tra thực tế điều kiện tổ chức bữa ăn bán trú. Đối với hồ sơ, đoàn kiểm tra căn cứ pháp lý, hợp đồng cung ứng thực phẩm; việc thành lập và phân công nhiệm vụ của tổ giám sát; hồ sơ sức khỏe, năng lực của nhân sự bếp ăn; cơ chế phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh; việc cập nhật dữ liệu trên hệ thống HanoiCheck và phương án xử lý khi phát sinh sự cố về an toàn thực phẩm.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra liên ngành đã chỉ ra hàng loạt lỗi vi phạm liên quan đến việc cung cấp suất ăn như đơn vị cung cấp là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long xây dựng phương án chia suất ăn tại phân hiệu Tốt Động nhưng kiểm tra thực tế lại dồn về chia tại điểm chính.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 của UBND thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 và một số trường trên địa bàn xã Quảng Bị. Ảnh: Gia Khiêm

Hồ sơ bán trú thiếu giấy khám sức khỏe của giáo viên phụ trách; bếp ăn vẫn sử dụng 3 lao động quá tuổi quy định (sinh năm 1962 và 1964) dù chính quyền xã từng nhắc nhở. Việc giám sát của phụ huynh chỉ trao đổi qua Zalo, không lưu bản cứng; phần mềm HanoiCheck chưa khớp dữ liệu và chậm báo cáo lên Sở GDĐT Hà Nội khi xuất hiện phản ánh dư luận.

Bên cạnh đó, khu vực chế biến bếp ăn quá chật hẹp, nền bếp ẩm ướt, đọng mỡ trơn trượt; nhân viên mặc trang phục lộn xộn, đeo găng tay tùy tiện. Quy trình bếp một chiều bị vi phạm khi thịt gà thái xong lại mang ngược vào khu nấu để tẩm ướp bột, gia vị. Kho gạo, gia vị thiếu nội quy, không có sổ xuất - nhập kho; thiếu bảng công khai thực đơn, nhà cung ứng và sổ kiểm thực 3 bước chưa được Ban giám hiệu cùng y tế ký duyệt hàng ngày...

Nhân viên bếp ăn đang phân chia suất ăn bán trú trưa 4/9. Ảnh: Gia Khiêm

Kết luận buổi làm việc, bà Trần Lưu Hoa nhấn mạnh, công tác bán trú học đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được Thành ủy và UBND Thành phố chỉ đạo tuyệt đối không được phép lơ là. Đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu các đơn vị triển khai ngay nhiệm vụ chấn chỉnh.

Đối với UBND xã Quảng Bị: Khẩn trương xây dựng phương án dự phòng nhà cung cấp thay thế; rà soát lại cơ sở vật chất, đẩy mạnh mô hình nấu ăn tại chỗ theo nguyên tắc bếp một chiều; sớm phân bổ dự toán kinh phí bán trú và phối hợp ngành y tế chăm sóc sức khỏe học sinh.

Đối với các cơ sở giáo dục: Ban Giám hiệu phân định rõ trách nhiệm, vận hành nghiêm 9 bước quản lý bán trú. Tổ chức tập huấn kỹ lưỡng cho Tổ giám sát (bao gồm đại diện phụ huynh) về quy trình kiểm tra, kỷ luật phát ngôn và kỹ năng quét mã nguồn gốc. Nhà trường phải chủ trì duyệt thực đơn với nhà thầu trước 2 tuần, hàng ngày chụp ảnh suất ăn mẫu niêm yết công khai; đồng thời xây dựng kịch bản ứng phó sự cố truyền thông.

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long: Khắc phục triệt để các hạn chế về điều kiện nhân sự (khám sức khỏe, tập huấn nghiệp vụ), bổ sung tủ sấy bát đĩa, trang bị đầy đủ đồng phục bảo hộ và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống HanoiCheck.

Bà Hoa yêu cầu, toàn bộ công tác khắc phục tại các cơ sở phải hoàn tất muộn nhất vào ngày 1/10, báo cáo kết quả gửi về Ban Chỉ đạo và Sở GDĐT Hà Nội trước ngày 30/09.