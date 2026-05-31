Tờ giấy nháp 'cầu điểm cao' gây chú ý của sĩ tử thi vào lớp 10

Kết thúc buổi thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội, hình ảnh liên quan đến tờ giấy nháp bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, giúp xua tan phần nào áp lực mùa thi.

Theo quy chế, ngoài giấy làm bài chính thức, mỗi thí sinh được phát thêm một tờ giấy nháp để phục vụ quá trình làm bài. Một sĩ tử đã tận dụng tờ giấy này theo cách rất đặc biệt. Trên tờ nháp xuất hiện dày đặc những dòng chữ “Nam mô A Di Đà Phật” cùng lời nhắn “Các cụ phù hộ độ trì cho con đạt được điểm cao”, "Cho con làm bài được 30 câu đúng".

Hình ảnh được chị gái của thí sinh là Nguyễn Huyền Trang (SN 2000, trú tại Hà Nội) chia sẻ lên mạng xã hội. Bạn Trang cho hay chủ nhân của tờ giấy nháp là em gái Nguyễn Phương Anh – Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Thanh Oai B.

Những dòng chữ có một không hai trong tờ nháp của sĩ tử. (Ảnh: NVCC)

"Môn tiếng Anh không phải là thế mạnh của em tôi nên trong lúc làm bài, em ấy viết những lời cầu may với mong muốn đạt kết quả tốt hơn. Gia đình chỉ động viên chứ không tạo áp lực vì hiểu khả năng học tập của em. Khi nhận lại tờ nháp sau buổi thi, cả nhà đều bật cười vì sự đáng yêu này”, Trang nói

Phương Anh đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Thanh Oai B. Năm nay, do thay đổi quy định đăng ký nguyện vọng không còn theo khu vực tuyển sinh, trường có tỷ lệ cạnh tranh cao hơn, nên sĩ tử cũng có chút lo lắng.

Để tiếp thêm tinh thần cho con trước ngày thi, mẹ của hai chị em chuẩn bị xôi đỗ và xôi gấc cho bữa sáng với mong muốn mang lại sự may mắn và tâm lý thoải mái cho con.

Sau khi hoàn thành hai môn thi đầu tiên, gia đình đang tiếp tục động viên và kỳ vọng em sẽ giữ được phong độ, đạt khoảng 8 điểm ở môn Toán trong buổi thi sáng mai.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay toàn thành phố có 140.849 lượt thí sinh đăng ký dự thi lớp 10. Trong đó, gần 125.000 thí sinh dự thi vào các trường THPT công lập không chuyên và hơn 16.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi các khối chuyên.

Để phục vụ kỳ thi, Hà Nội bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi chính thức và huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tổ chức thi. Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý thí sinh tuân thủ nghiêm quy chế thi, kiểm tra đầy đủ giấy tờ cần thiết và không mang các vật dụng bị cấm vào phòng thi để tránh vi phạm quy chế.