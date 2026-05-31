Áp lực thi lớp 10: Sĩ tử bật khóc, phụ huynh lo sẵn 'kế hoạch B'

Kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội, dù nhiều thí sinh đánh giá đề thi môn Ngữ văn và tiếng Anh dễ thở, nhưng căng thẳng vẫn không thể tránh khỏi với các em.

Ghi nhận tại điểm thi THCS Giảng Võ, một học sinh THCS Giang Biên oà khóc sau khi kết thúc bài thi tiếng Anh, do dự đoán điểm thi chỉ ở mức khá và có thể ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển vào ngôi trường mong muốn.

Năm nay, trường THPT công lập có tỷ lệ chọi cao nhất tại Hà Nội lên tới 1/3,35. Điều đó đồng nghĩa cứ hơn 3 học sinh dự thi mới có 1 em trúng tuyển. Áp lực cạnh tranh khiến nhiều gia đình không chỉ tập trung vào kỳ thi mà còn chủ động chuẩn bị các phương án học tập khác nếu kết quả không như mong đợi.

Nhiều thí sinh căng thẳng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội.

Chị Thu Hà (SN 1991, trú tại Hà Nội) chia sẻ đây là kỳ thi quan trọng nên cả gia đình đều hồi hộp. Từ sáng sớm, chị dậy chuẩn bị bữa sáng và động viên con trước khi bước vào phòng thi.

Gia đình chị cũng cân nhắc nhiều phương án khi đăng ký nguyện vọng. Nếu học tại quê ngoại ở huyện Ứng Hòa, mức điểm chuẩn của một số trường THPT tương đối phù hợp với năng lực của con, nhưng khoảng cách địa lý quá xa.

“Gia đình đang sinh sống ở trung tâm Hà Nội nên việc đi học cách hàng chục cây số mỗi ngày hoặc để con ở với ông bà suốt 3 năm THPT là điều rất khó thực hiện”, chị Hà bày tỏ.

Vị phụ huynh vẫn đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Đống Đa để con có mục tiêu phấn đấu. Song song với đó, gia đình cũng tìm hiểu một trường tư thục có lộ trình đào tạo liên thông đến đại học và cơ hội vừa học vừa làm ở nước ngoài.

“Mức học phí trường tư khoảng 3 triệu đồng/tháng cũng phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình. Tôi muốn chuẩn bị sẵn phương án từ sớm để nếu kết quả không như mong muốn thì cả nhà vẫn có kế hoạch rõ ràng, không rơi vào bị động. Điều đó cũng giúp con yên tâm hơn khi đi thi”, chị Hà nói.

Nhiều phụ huynh có sẵn phương án dự phòng để giảm bớt áp lực cho con. (Ảnh: Minh Đức).

Cùng tâm trạng lo lắng, chị Minh Nga (SN 1985, trú tại Hà Nội) cho biết nhiều ngày qua chị mất ngủ vì kỳ thi của con.

Kỳ tuyển sinh năm nay có nhiều thay đổi khiến phụ huynh khó dự đoán khả năng trúng tuyển. Việc học sinh được đăng ký nguyện vọng không giới hạn theo khu vực tuyển sinh khiến mức độ cạnh tranh giữa các trường trở nên khó lường hơn. Bên cạnh đó, lịch thi được đẩy sớm hơn khoảng một tuần cũng khiến thời gian ôn tập của học sinh trở nên gấp gáp.

“Gia đình đã đăng ký đủ 3 nguyện vọng cho con, trong đó nguyện vọng cuối là trường có điểm chuẩn khoảng 14 điểm. Ngoài ra, chúng tôi cũng tìm hiểu các trường theo hướng vừa học văn hóa vừa học nghề để con có thêm lựa chọn nếu không đỗ nguyện vọng mong muốn”, chị Nga nói.

Trong khi nhiều phụ huynh thấp thỏm chờ kết quả thi, chị Thùy Dung (SN 1980, trú tại Hà Nội) lại giữ tâm lý khá thoải mái. Ngay từ đầu, gia đình đã xác định con sẽ tiếp tục học lên THPT tại trường liên cấp mà con đang theo học.

“Con yêu thích môi trường học tập ở trường nên gia đình tôn trọng lựa chọn đó. Hiện nay có rất nhiều hướng đi cho học sinh sau THCS, không nhất thiết chỉ có trường công lập mới là con đường duy nhất. Điều quan trọng là con được học trong môi trường phù hợp và có cơ hội phát triển năng lực của mình”, chị Dung chia sẻ.

Theo kế hoạch, sáng 31/5, thí sinh thi môn Toán trong 120 phút. Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 1/6. Dự kiến từ ngày 19 đến 22/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin của Sở GD&ĐT và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố..