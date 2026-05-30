Lưu ý trước giờ G cho hơn 150.000 thí sinh thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM

Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM 2026: Thí sinh có thể mất quyền dự thi nếu phạm lỗi này

Sáng mai, hơn 150.000 học sinh TP.HCM sẽ tham gia buổi sinh hoạt quy chế thi và kiểm tra thông tin. Để tránh những rủi ro đáng tiếc, thí sinh cần nắm vững quy định "sống còn" trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM.

Theo Quy chế tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 do Sở GDĐT TP.HCM vừa ban hành, tính kỷ luật trong phòng thi và các quyền lợi cộng điểm của thí sinh được quy định rất chặt chẽ.

Trong mỗi buổi thi, thí sinh phải có mặt đúng thời gian quy định. Trường hợp đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, thí sinh sẽ không được dự thi buổi đó.

Để phục vụ quá trình làm bài, thí sinh chỉ được phép mang vào phòng thi bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Thí sinh tuyệt đối chỉ được viết bằng một màu mực xanh hoặc đen, không được viết bằng bút chì trừ trường hợp vẽ đường tròn bằng compa và không được đánh dấu hay làm ký hiệu riêng.

Sở GDĐT nghiêm cấm thí sinh mang vào phòng thi giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy. Các loại tài liệu, thiết bị truyền tin như thiết bị thu phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình hoặc thiết bị chứa thông tin để gian lận cũng tuyệt đối không được phép mang vào. Ngoài ra, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, bảng tính tan và tập bản đồ địa lý cũng nằm trong danh mục cấm.

Trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM 2026, mọi vi phạm quy chế đều bị lập biên bản, xử lý kỷ luật. Đặc biệt, thí sinh mang vật dụng, tài liệu trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi. Hình thức kỷ luật này đồng nghĩa với việc bài thi bị điểm 0, thí sinh không được tiếp tục dự thi các bài tiếp theo và bị hủy toàn bộ kết quả kỳ thi năm đó.

Cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM 2026 (đề minh hoạ)

Theo định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đề thi năm nay có nhiều thay đổi nhằm hạn chế học vẹt, học tủ, khuyến khích khả năng tự học và sáng tạo. Đề thi môn Toán gồm 7 bài với thang điểm 10, tập trung vào ba mạch kiến thức là Hình học và Đo lường, Số và Đại số, Thống kê và Xác suất.

Đề thi hướng tới đánh giá năng lực tư duy, lập luận toán học, mô hình hóa và đặc biệt yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tế.

Môn Ngữ văn có tổng điểm 10, chia làm hai phần sử dụng hoàn toàn ngữ liệu ngoài sách giáo khoa với tổng dung lượng không quá 1.300 chữ. Phần một chiếm 5 điểm, gồm câu đọc hiểu văn bản văn học (3 điểm) và câu viết đoạn văn khoảng 200 chữ (2 điểm) để nêu cảm nghĩ về bài thơ hoặc phân tích nét đặc sắc của tác phẩm.

Phần hai chiếm 5 điểm, yêu cầu đọc hiểu văn bản nghị luận hoặc thông tin (1 điểm) và viết bài văn nghị luận xã hội (4 điểm) trình bày giải pháp, quan điểm về một vấn đề đời sống. Đề thi được xây dựng tích hợp giữa đọc hiểu và viết, bám sát chương trình lớp 8, lớp 9. Đáng chú ý, phần đọc hiểu sẽ có một câu hỏi tiếng Việt kiểm tra kiến thức về biện pháp tu từ, từ tượng hình, thành phần biệt lập, nghĩa hàm ẩn hay câu rút gọn.

Đề thi Tiếng Anh chú trọng đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp thực tế. Đề gồm 40 câu, chia làm bốn phần cụ thể: ngữ âm từ câu 1 đến câu 4; từ vựng, ngữ pháp và giao tiếp từ câu 5 đến câu 16; đọc hiểu từ câu 17 đến 28 (gồm bài đọc tìm thông tin 180-200 chữ và bài điền khuyết 80-100 chữ); phần viết từ câu 29 đến 40.

Điểm mới nổi bật năm nay là phần viết xuất hiện thêm hai câu hỏi yêu cầu điền cụm từ phù hợp dựa trên thông tin cho sẵn. Dạng câu hỏi này nhằm kiểm tra kỹ năng đọc chú thích từ điển để tìm kiếm thông tin và vận dụng kiến thức của học sinh.

Cạnh tranh khốc liệt của hơn 150.000 sĩ tử

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM năm học 2026-2027 sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6, với buổi sáng ngày 31/5 dành cho việc sinh hoạt quy chế thi. Năm nay, số lượng thí sinh tăng vọt. Theo thống kê, toàn thành phố có 169.602 học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS, trong đó có 151.269 học sinh chính thức đăng ký tranh suất vào lớp 10 công lập.

Thí sinh sẽ dự thi 3 môn bắt buộc: Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (90 phút) vào ngày 1/6 và môn Toán (120 phút) vào sáng ngày 2/6. Đối với các thí sinh đăng ký vào hệ chuyên hoặc tích hợp, các em sẽ tiếp tục dự thi bài thi chuyên hoặc tích hợp với thời gian 150 phút vào chiều ngày 2/6.

Năm học này, TP.HCM duy trì 4 trường THPT chuyên trực thuộc Sở GDĐT gồm: Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Hùng Vương và Lê Quý Đôn. Ngoài ra, chương trình tiếng Anh tích hợp tiếp tục được tuyển sinh tại 10 trường THPT công lập danh tiếng trên địa bàn. Toàn thành phố đã bố trí 242 điểm thi, bao gồm 226 điểm thi lớp 10 thường và 16 điểm thi chuyên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình di chuyển của các sĩ tử.

Tỷ lệ chọi năm nay phân hóa rất mạnh. Ở hệ chuyên, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu với mức 1/7,13, trong khi ở hệ thường, THPT Bùi Thị Xuân có tỷ lệ cao nhất là 1/2,84. Để đáp ứng nhu cầu chỗ học, thành phố đã cho phép 137 trường tăng chỉ tiêu, bổ sung 5 trường mới và dự kiến mở thêm đợt tuyển bổ sung cho các trường vùng ven chưa tuyển đủ.