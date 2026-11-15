Chuyên Ngoại ngữ lo học sinh 'quay lưng' trước dự kiến đổi mới trường chuyên

Trường Đại học Ngoại ngữ - đơn vị chủ quản của trường THPT chuyên Ngoại ngữ (CNN), ngày 14/11 cho biết đã gửi góp ý tới Bộ Giáo dục và Đào tạo về dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của trường chuyên.

Tổng quan, trường cho biết cơ bản đồng ý với định hướng đổi mới, rằng tổ chức giáo dục ở trường chuyên theo ba tầng: toàn diện, nâng cao theo khối, chuyên sâu theo môn; tăng hợp tác với đại học và chú trọng dạy bằng tiếng Anh. Trường cũng đánh giá cao việc duy trì chuyên Ngoại ngữ thành một khối độc lập và tổ chức lớp theo từng ngoại ngữ.

Tuy nhiên, trường chỉ ra nhiều bất cập trong dự thảo, nhất là ở cơ cấu môn học.

Dự kiến, học sinh khối chuyên Ngoại ngữ được học 4 môn lựa chọn. Ba môn được ấn định sẵn là Địa lý, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học; môn còn lại học sinh chọn trong nhóm Lý, Hóa, Sinh.

Theo trường Đại học Ngoại ngữ, đề xuất này thu hẹp quyền lựa chọn của học sinh, vì chương trình hiện hành cho phép các em chọn 4 môn theo năng lực, sở thích. Nó cũng mâu thuẫn với nguyên tắc về các môn lựa chọn - "không mặc nhiên trở thành môn bắt buộc bổ sung" và "không làm phát sinh môn bắt buộc" của dự thảo.

Việc học sinh chỉ được chọn một trong ba môn Lý, Hóa, Sinh đồng nghĩa không thể học đủ bộ ba môn của các tổ hợp xét tuyển đại học quen thuộc như A00 (Toán, Lý, Hóa) hay B00 (Toán, Hóa, Sinh). Trong khi đó, thực tế cho thấy học sinh chuyên Ngoại ngữ có định hướng nghề nghiệp rất đa dạng: từ ngôn ngữ, kinh tế, quan hệ quốc tế đến kỹ thuật, công nghệ, y dược...

Thống kê năm học này cho thấy gần 1.300 trên tổng số 1.950 học sinh của trường (66%) đang chọn học ít nhất hai môn tự nhiên. Trường từng có thủ khoa toàn quốc khối B00 (năm 2022), D07 (năm 2025), điểm trung bình thi tốt nghiệp môn Hóa đứng top 7 trong 238 trường của Hà Nội (năm 2026).

Lãnh đạo trường lo ngại nếu quy định này được thông qua, sức hút và chất lượng đầu vào sẽ bị ảnh hưởng. Hiện, phần lớn học sinh giỏi toàn diện, vừa có năng lực ngoại ngữ, vừa mạnh Toán và Khoa học tự nhiên. Các em chọn chuyên Ngoại ngữ vì muốn kết hợp các thế mạnh này. Khi không còn cơ hội đó, học sinh có thể chuyển sang trường chuyên khối Khoa học tự nhiên hoặc trường tư thục chất lượng cao.

Bên cạnh đó, việc ấn định môn học sẽ gây mất cân đối đội ngũ. Các trường vừa thiếu giáo viên ở môn mới, vừa không có giải pháp cho tình trạng dôi dư ở môn cũ, gây khó cho những đơn vị tự chủ, xáo trộn đời sống nhà giáo và hoạt động dạy học.

Từ đó, trường Đại học Ngoại ngữ kiến nghị Bộ cho phép học sinh chọn 4 môn dựa trên các tổ hợp do nhà trường xây dựng; nếu bắt buộc "cố định", số lượng môn chỉ nên giới hạn là một.

Bên cạnh đó, trường không đồng tình gộp chỉ tiêu, điểm chuẩn. Mỗi ngoại ngữ có bài thi riêng, độ khó và phổ điểm khác nhau, nên một điểm chuẩn chung là "so sánh những kết quả không cùng thang đo". Khi đó, số học sinh chọn tiếng Anh có thể vượt xa số lớp dự kiến, trong khi tiếng Nga, Pháp, Đức không đủ để mở lớp. Trường kiến nghị vẫn xác định chỉ tiêu và điểm chuẩn riêng cho từng ngoại ngữ.

Dự thảo còn yêu cầu học sinh chọn thêm hai môn chuyên sâu thuộc khối chuyên, đồng nghĩa học sinh khối Ngoại ngữ học cùng lúc ba ngoại ngữ - không khả thi. Theo trường, học sinh nên được chọn môn chuyên sâu trong các môn Toán, Ngữ văn, môn lựa chọn đã đăng ký hoặc ngoại ngữ thứ hai.

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thành lập năm 1969, là trường chuyên duy nhất của cả nước chỉ đào tạo các môn ngoại ngữ, gồm Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật và Hàn. Năm nay, trường tuyển 630 học sinh lớp 10.

Cổng trường THPT chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: Website nhà trường