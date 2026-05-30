Thí sinh Hà Nội nhận xét đề Tiếng Anh vừa sức, nhiều em tự tin đạt 8-9 điểm

Đề không quá khó nhưng phải đọc kỹ

Tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng, em Hoàng Mạnh Đạt cho biết đề thi năm nay ở mức độ vừa phải. “Em thấy đề bình thường thôi ạ”, Đạt chia sẻ. Theo nam sinh, cấu trúc và dạng câu hỏi trong đề thi khá tương đồng với những nội dung đã được ôn tập trước đó. Vì vậy, em không gặp quá nhiều khó khăn khi làm bài và dự đoán có thể đạt khoảng 9 điểm.

Cùng chung nhận xét, hai thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là Bùi Ngọc Diệp và Lê Hải An đánh giá đề thi không khác nhiều so với quá trình ôn tập.

Hai em Bùi Ngọc Diệp và Lê Hải An vui vẻ sau giờ thi, nhận xét đề Tiếng Anh khá sát với nội dung ôn tập

"Đề thi nhìn chung khá giống với các dạng bài chúng em đã học. Tuy nhiên vẫn có những câu phân hóa ở phần cuối khiến thí sinh phải suy nghĩ kỹ hơn”

Theo Hải An, một số câu hỏi đòi hỏi học sinh phải đọc kỹ từng phương án trả lời thay vì chỉ dựa vào các dấu hiệu quen thuộc như trong quá trình luyện đề.

Em Đậu Hương Giang, thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cho rằng đề thi không quá khó nhưng vẫn có những câu hỏi mang tính phân hóa. “Em thấy đề cũng ở mức tạm ổn. Trong đề vẫn có sự phân hóa và thí sinh phải đọc kỹ câu hỏi mới có thể chọn được đáp án chính xác”, Giang chia sẻ.

Nữ sinh cho biết câu khiến em phân vân nhất nằm ở phần phát âm. “Có một câu phát âm em phải suy nghĩ khá lâu vì chưa thực sự chắc chắn giữa các phương án”. Dù vậy, Hương Giang vẫn tự tin với bài làm của mình và dự đoán có thể đạt khoảng 9 điểm.

Môn Ngoại ngữ được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm và bài thi được chấm bằng phần mềm máy tính.

Nhiều thí sinh tự tin đạt từ 8 đến 9 điểm

Tại điểm thi Trường THCS Dịch Vọng, em Nguyễn Tuấn, học sinh Trường THCS Dịch Vọng Hậu, cho biết đề Tiếng Anh dễ thở hơn so với môn Ngữ văn thi vào buổi sáng. “Em thấy đề Tiếng Anh năm nay có câu dễ, có câu khó nhưng nhìn chung vẫn ổn. Nếu so với đề Văn sáng nay thì em thấy môn Tiếng Anh dễ thở hơn”, Tuấn nói.

Nam sinh cho biết câu hỏi khiến em mất nhiều thời gian nhất là phần sắp xếp các câu thành đoạn văn hoàn chỉnh. “Câu em phải suy nghĩ lâu nhất là phần sắp xếp các câu A, B, C. Em phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới chọn được đáp án”.

Dù vậy, Tuấn vẫn khá tự tin với bài làm của mình. “Em nghĩ mình có thể đạt khoảng 8 điểm”. Được biết, nguyện vọng 1 của nam sinh là Trường THPT Cầu Giấy.

Sau khi hoàn thành môn thi thứ hai, tâm lý của nhiều thí sinh đã thoải mái hơn đáng kể

Không còn vẻ căng thẳng như trước giờ thi, nhiều thí sinh vui vẻ trao đổi đáp án với bạn bè sau khi hoàn thành bài làm. Trái ngược với sự nhẹ nhõm của các con, không ít phụ huynh vẫn trải qua một ngày dài chờ đợi trong tâm trạng hồi hộp.

Tại điểm thi Trường THCS Dịch Vọng, chị Vũ Thị Minh Huyền cho biết suốt cả ngày chị gần như không rời khỏi khu vực điểm thi vì quá lo lắng cho con.

“Hôm nay là ngày đầu tiên các con bước vào kỳ thi nên tôi nghĩ hầu hết phụ huynh đều có chung tâm trạng lo lắng và hồi hộp. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là động viên các con bình tĩnh, tự tin và thể hiện tốt nhất những gì đã học”, chị Huyền nói.

Con của chị Huyền đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Cầu Giấy. Theo chị, đây là một trong những trường có mức độ cạnh tranh cao nên gia đình cũng có không ít áp lực. “Đương nhiên là lo lắng vì Trường THPT Cầu Giấy có chất lượng đào tạo tốt, tỷ lệ cạnh tranh cao. Nhưng gia đình vẫn luôn động viên con giữ tinh thần thoải mái nhất có thể”, chị chia sẻ.

Dù đặt nhiều kỳ vọng vào nguyện vọng 1, chị Huyền cho biết gia đình cũng đã chuẩn bị những phương án dự phòng. “Không ai có thể nói trước điều gì. Gia đình vẫn có những phương án khác, nhưng trước hết vẫn hy vọng con sẽ đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra", chị Huyền cho biết.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, phần lớn thí sinh đều bày tỏ sự tự tin sau hai môn Ngữ văn và Tiếng Anh. Sáng mai (31/5), thí sinh thi môn Toán với thời gian làm bài 120 phút. Những học sinh đăng ký thi trường chuyên sẽ làm thêm bài thi môn chuyên vào chiều 1/6, thời gian 150 phút.

Tâm trạng nhẹ nhõm sau hai môn thi đầu tiên không làm giảm sức nóng của kỳ tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội, khi gần 125.000 thí sinh cùng cạnh tranh để giành khoảng 55% suất học tại các trường THPT công lập.