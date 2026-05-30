Con vào phòng thi lớp 10, mẹ vẫn thấp thỏm bên ngoài trông ngóng

Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng điểm thi

8h sáng nay, học sinh Hà Nội chính bước vào kỳ thi vào lớp 10 công lập năm 2026. Dù con trai đã vào phòng thi từ sớm, chị Hoàng Thị Minh vẫn thấp thỏm ngồi chờ ngoài cổng điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân. Đây là ngôi trường con chị đăng ký nguyện vọng 1, có tỷ lệ chọi công bố gần 1/2.

Tuy nhiên, theo chị Minh, áp lực thực tế còn lớn hơn rất nhiều bởi đây là một trong những trường có tổng số lượng nguyện vọng đăng ký cao nhất khu vực. “Tôi nghĩ tỷ lệ cạnh tranh thực tế sẽ cao hơn so với ngưỡng 1 chọi 2, do có nhiều thí sinh không đỗ nguyện vọng 1, 2 dồn về đây. Nghĩ đến điều đó là tôi lại thấy lo”, chị chia sẻ.

Gia đình chị Minh năm nay có một mùa thi đặc biệt khi cả hai con đều bước vào những kỳ thi quan trọng. Con trai lớn của chị vừa hoàn thành chương trình lớp 12 cũng tại Trường THPT Trần Hưng Đạo và chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT, trong khi cậu em trai dự thi vào lớp 10.

Hai anh em cùng thi, thế nhưng người mẹ thừa nhận bản thân lại lo cho cậu em hơn cả. “Cảm giác thi vào lớp 10 ở Hà Nội còn căng thẳng và áp lực hơn thi đại học”, chị nói.

Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng điểm thi. Ảnh: Thạch Thảo

Những ngày cận thi, chị Minh luôn trong trạng thái thấp thỏm. “Mấy hôm nay người lúc nào cũng bồn chồn, sốt ruột. Thậm chí tôi còn lo hơn cả con. Như sáng nay mới 3-4h đã tỉnh giấc, không thể ngủ tiếp được nữa”, chị kể.

Con trai chị học Trường THCS Thanh Xuân Trung. Theo chị Minh, ở lớp con được giáo viên xếp vào nhóm học sinh có học lực tốt. Tuy nhiên, điều khiến chị lo lắng là tâm lý phòng thi của con chưa thực sự vững vàng.

“Cô giáo chủ nhiệm dặn tôi phải thường xuyên động viên vì con rất dễ bị tâm lý khi thi cử. Ở lớp con học rất tốt nhưng mỗi lần thi, kết quả thường không như ý, điểm số không phản ánh đúng năng lực thực tế”, chị nói.

Vì vậy, khi đăng ký nguyện vọng, gia đình chủ động lựa chọn phương án an toàn là đặt thấp hơn một chút so với sức học của con để giảm áp lực. “Các bạn cùng nhóm học lực với con đều đăng ký vào Kim Liên, Nhân Chính, còn mình con chọn Trần Hưng Đạo. Tôi muốn con đỡ áp lực hơn. Nguyện vọng 2 con chọn là Khương Hạ, còn nguyện vọng 3 là Đại Mỗ”, chị Minh cho biết.

Dù đã cân nhắc rất kỹ, điều người mẹ mong mỏi nhất lúc này chỉ là con giữ được sự bình tĩnh để làm bài đúng với khả năng của mình, không phụ công sức ôn luyện suốt thời gian qua.

Phụ huynh run hơn cả con

Tại điểm thi Trường THCS Thanh Xuân Trung, nơi tập trung các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nhân Chính, chị Ngọc Huyền vẫn nán lại sau khi đưa con vào trường.

Người mẹ này cho biết sáng nay con vừa thức dậy đã liên tục nói cảm thấy hồi hộp. Chị phải động viên con giữ tâm lý thoải mái, gặp câu khó thì bình tĩnh nhắm mắt lại, hít thở sâu một chút rồi bình tĩnh tập trung làm tiếp. Sáng nay tôi còn nấu nước đỗ ấm cho con uống để cả hai mẹ con cùng vững tâm hơn”, chị Huyền chia sẻ.

Xung quanh chị, nhiều phụ huynh cũng chung tâm trạng thấp thỏm. Điều khiến phụ huynh cảm thấy nhẹ nhõm nhất trước giờ thi là con không bị ốm đau hay gặp sự cố sức khỏe vào những ngày quan trọng.

Phụ huynh ôm con trước khi vào phòng thi. Ảnh: Phạm Hải

Tương tự, chị Nguyễn Nga, trú phường Thanh Xuân cho biết do con dự thi ở điểm thi Trường THCS Dương Nội nên từ 6h sáng, hai mẹ con đã xuất phát. Chị Nga cũng dậy sớm, chuẩn bị cơm cho con ăn chắc bụng, tránh tối đa những sự cố về sức khỏe trong ngày thi.

Người mẹ cho biết gia đình luôn cố gắng tạo tâm lý thoải mái cho con, không đặt nặng chuyện phải đỗ vào trường nào. Tuy nhiên, khi đưa con tới điểm thi, chính chị lại là người hồi hộp hơn cả.

“Sáng nay, trước khi lên đường, hai mẹ con cũng thắp hương xin tổ tiên phù hộ để con có một kỳ thi thuận lợi. Con muốn đỗ vào một trường top đầu nên cũng tự tạo áp lực cho mình. Bạn bè xung quanh ai cũng cố gắng nên con càng lo lắng hơn. Tôi chỉ dặn con bình tĩnh, tự tin làm bài và đừng vội bỏ cuộc nếu gặp câu khó”, chị nói.

Phụ huynh chờ con ngoài cổng trường thi. Ảnh: Thạch Thảo

Đưa con đến điểm thi Trường THPT Quang Trung - Đống Đa từ sớm, chị Minh Hường cho biết đây là lần thứ hai chị đồng hành cùng con trong kỳ thi vào lớp 10 nên tâm lý cũng bớt căng thẳng.

Gia đình chị cũng đã tính phương án dự phòng bằng cách cho con tham gia thi tuyển, nộp hồ sơ vào một số trường THPT ngoài công lập và cũng đã có kết quả, do đó không quá đặt nặng việc phải trúng tuyển trường công lập.

Trước giờ thi, người mẹ cẩn thận chuẩn bị bữa sáng, nước uống cho con và kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ cần thiết.

“Tôi rà soát lại thẻ dự thi, căn cước công dân và các vật dụng được phép mang vào phòng thi để tránh sơ suất. Điện thoại của con cũng được để ở nhà để không xảy ra bất kỳ vấn đề nào”, chị chia sẻ.

Điều chị quan tâm nhất là giúp con giữ tâm lý thoải mái trước khi bước vào phòng thi.

“Tôi chỉ dặn con bình tĩnh, tự tin làm bài như những lần kiểm tra ở trường, không cần quá lo lắng nhưng cũng không được chủ quan. Con phải đọc kỹ đề rồi mới bắt đầu làm bài”, chị Hường cho biết.

Người mẹ cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi thời tiết Hà Nội trong ngày thi đầu tiên đã dịu hơn so với những ngày nắng nóng trước đó. Vì vậy, các con đi thi và phụ huynh đưa đón cũng đỡ vất vả hơn nhiều.

Theo kế hoạch, sáng 30/5, thí sinh thi Ngữ văn (trong 120 phút), buổi chiều thi Ngoại ngữ (trong 60 phút). Sáng 31/5, thí sinh thi môn Toán trong 120 phút. Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 1/6.

Dự kiến từ ngày 19 đến 22/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin của Sở GD-ĐT và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.