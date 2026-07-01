Bộ Giáo dục và Đào tạo sáng 1/7 công bố điểm thi tốt nghiệp THPT của hơn 1,2 triệu thí sinh cùng phổ điểm các môn, khối xét tuyển đại học phổ biến.

Thủ khoa thi tốt nghiệp của các địa phương đều đạt 35,25 điểm trở lên. Hai thí sinh dẫn đầu cả nước cùng đạt 38,5/40 điểm và 6 á khoa đạt 38,25 điểm.

Danh sách thủ khoa thi tốt nghiệp THPT 2026 của 34 tỉnh thành như sau:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh, đông kỷ lục. Năm nay, dù xét tuyển đại học bằng phương thức nào, thí sinh phải đạt ít nhất 15 điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp ba môn.

Sau khi biết điểm, thí sinh có 5 ngày để phúc khảo nếu có nhu cầu, hạn cuối là ngày 5/7. Từ 2/7, các em bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ, kéo dài đến 17h ngày 14/7.

Phụ huynh, học sinh có thể truy cập trang Tra cứu đại học của VnExpress để biết biến động điểm chuẩn các năm theo ngành, trường hay học phí, từ đó cân nhắc đặt nguyện vọng đại học.

Điểm chuẩn đại học năm 2026 và kết quả đỗ - trượt của thí sinh được công bố sau 17h ngày 9/8.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Hà Nội, ngày 12/6. Ảnh: Tùng Đinh