Xuất hiện 5 thủ khoa thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đầu tiên đạt điểm tuyệt đối 30/30

Thủ khoa thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã được Bộ GDĐT chính thức công bố vào 8h sáng ngày 1/7.

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiều tín hiệu tích cực khi cả nước ghi nhận nhiều thí sinh đạt 30/30 điểm ở các tổ hợp xét tuyển. Sự xuất hiện của nhiều thủ khoa điểm tuyệt đối là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của các học sinh xuất sắc trong kỳ thi có hơn 1,22 triệu thí sinh tham dự - đông nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, ở tổ hợp B00 có 4 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30, nhiều hơn năm 2025 chỉ có 1 thí sinh. Ở tổ hợp A00 có 1 thí sinh đạt điểm tuyệt đối, trong khi đó, năm ngoái có 8 thí sinh.

Chi tiết phổ điểm các tổ hợp thi tốt nghiệp THPT năm 2026 như sau:

Phổ điểm đẹp, phân hoá tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đánh giá phổ điểm của các môn năm nay tương đối đẹp, phân bố đồng đều, đặc biệt có sự phân hoá tốt. Độ phân hoá tốt sẽ có lợi cho các trường đại học, cao đẳng có thể sử dụng kết quả này để tuyển sinh.

"Bên cạnh đó, phổ điểm cũng phản ánh hoạt động dạy và học của các trường THPT sau 2 năm với một định hướng mới - định hướng về phát triển phẩm chất và năng lực người học. Điều này thể hiện rất rõ trong đề thi và cách làm, điều đó chứng tỏ đã có sự chuyển dịch tốt.

Riêng môn Ngữ văn, phổ điểm của năm nay khá đẹp và khác với hình dung của nhiều người trước khi nhìn thấy phổ điểm. Phổ điểm này phản ánh công việc giảng dạy và học tập tại các trường THPT đã sẵn sàng với những yêu cầu kiểm tra, đánh giá.

Quá trình bồi dưỡng giáo viên, chúng ta đã làm một công việc là bồi dưỡng cho giáo viên khả năng kiểm tra, đánh giá theo những lý thuyết mới, ví dụ như Rubric. Khi triển khai chương trình ETEP (chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông), giáo viên được bồi dưỡng về các công cụ, các phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực. Như vậy, giáo viên đã được làm quen với công việc đó. Tôi cho rằng sau 2 năm, giáo viên đã quen dần với cách kiểm tra, đánh giá như thế, học sinh cũng được dạy theo cách như vậy. Điều đó minh chứng cho việc giáo dục đã đáp ứng được với mục tiêu của chương trình đặt ra.

Một nội dung tôi thấy rất thú vị và rất đáng quan tâm, đó chính là số lượng học sinh đăng ký các môn thi lựa chọn như Tin học, Công nghệ nông nghiệp, Công nghệ công nghiệp, Kinh tế Pháp luật. Đây là những môn học không nằm nhiều trong tổ hợp xét tuyển đại học nhưng số lượng đăng ký dự thi tăng, có những môn gấp đến hai, ba lần so với năm đầu tiên. Điều đó cho thấy, khi lựa chọn những môn học này các em không phải áp lực của việc tuyển sinh đại học - tức là không phải chọn vì áp lực bên ngoài, mà chọn vì các em thấy những môn học đó gần gũi, thú vị, có ý nghĩa với chính bản thân. Tôi cho rằng đây là một dấu hiệu tốt, cần quan tâm trong thời gian tiếp theo.

Tiếng Anh là môn học được đầu tư rất lớn, không chỉ ở trong trường học mà ngay trong các gia đình, đặc biệt ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, kết quả cho thấy tỉ lệ dưới mức trung bình còn khá cao. Thông qua phổ điểm năm nay, chúng ta sẽ phải tập trung hơn nữa vào việc đổi mới cách thức dạy và học môn Tiếng Anh. Tiếng Anh sẽ không chỉ là môn ngoại ngữ mà sẽ phải được dạy tương tự như một công cụ, phương pháp để học sinh có thể sử dụng giao tiếp, trau dồi tri thức. Và để thực hiện được điều này đòi hỏi quyết tâm rất lớn", ông Sơn nói.