Thủ khoa khối A00 thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với 3 điểm 10 tuyệt đối: Là "gương mặt đáng nể" của Bắc Ninh

Thủ khoa khối A00 thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Bí quyết giành 3 điểm 10 tuyệt đối

Đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, em Nguyễn Khắc Công, học sinh Trường THPT Tân Yên Số 1, tỉnh Bắc Ninh - thủ khoa khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) vẫn chưa hết xúc động khi nhắc đến khoảnh khắc tra cứu kết quả.

"Tối qua em chỉ ngủ được một ít vì khá hồi hộp. Khi tra điểm thi, em rất run", Công kể lại.

Em Nguyễn Khắc Công, học sinh Trường THPT Tân Yên Số 1, tỉnh Bắc Ninh với thành tích 3 điểm 10 khối A00.

Theo Nguyễn Khắc Công, trước khi có kết quả, em đã tự chấm bài và chỉ mong số điểm thực tế đúng như những gì mình dự đoán. Khi biết điểm, em rất vui nhưng em không nghĩ mình sẽ trở thành Thủ khoa khối A00 thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với 30 điểm.

Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ làm nông nghiệp, sự động viên của gia đình luôn là nguồn động lực để Công nỗ lực trên con đường học tập. Vì vậy, khi có kết quả, Công đã báo ngay cho bố mẹ và thầy cô - những người đã luôn yêu thương, nuôi dưỡng và dìu dắt em có được ngày hôm nay.

Chia sẻ về bí quyết giúp mình chinh phục 3 điểm 10, nam sinh cho rằng điều đầu tiên là giữ được sự tự tin. Mình cứ nghĩ làm được sẽ có thêm động lực và sự bình tĩnh để làm bài tốt hơn.

Bên cạnh đó, em không chạy theo việc luyện đề từ quá sớm, Công lựa chọn cách học nền tảng trước rồi mới tăng tốc ở giai đoạn nước rút.

"Trong quá trình học, em dành thời gian để học thật chắc kiến thức cũ. Em đọc kỹ sách giáo khoa và nắm vững kiến thức cơ bản trước. Đến giai đoạn cuối em mới bắt đầu làm nhiều đề", Công chia sẻ.

Theo thủ khoa khối A00, khi đã có nền tảng vững, việc giải đề sẽ giúp rèn kỹ năng và làm quen với áp lực phòng thi hiệu quả hơn.

Sau thành tích 30 điểm tuyệt đối, Công dự định đăng ký vào Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là ngôi trường em đã đặt mục tiêu từ trước và hy vọng sẽ tiếp tục theo đuổi niềm yêu thích với các ngành kỹ thuật, công nghệ.

Thủ khoa 30 điểm khối A00 thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Là thành viên đội tuyển học sinh giỏi của trường

"Điều khiến tôi yên tâm nhất ở Công là sự cẩn thận và chăm chỉ. Em không bao giờ để một kiến thức nào còn khúc mắc mà không hỏi đến cùng", thầy Đàm Hương Bảo, giáo viên Vật lý, Trường THPT Tân Yên Số 1, chia sẻ khi nói về cậu học trò Nguyễn Khắc Công - thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp A00.

Ngay sau khi biết tin học trò trở thành một trong những thủ khoa, thầy Bảo cho biết niềm vui đến còn lớn hơn cả kỳ vọng.

Theo thầy Bảo, Công là học sinh do thầy trực tiếp giảng dạy môn Vật lý từ năm lớp 10. Trong suốt ba năm THPT, em là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Vật lý của trường và liên tục đạt thành tích cao. Ở kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Công giành giải Nhì môn Vật lý.

"Lên lớp 12, học sinh chỉ có thể theo một đội tuyển vì lịch thi các môn trùng nhau. Tuy nhiên, Công học đều cả ba môn Toán, Lý, Hóa rất tốt. Riêng môn Vật lý thì em nổi trội hơn nên được chọn vào đội tuyển", thầy Bảo cho biết.

Điều khiến người thầy ấn tượng nhất ở cậu học trò không chỉ là năng lực học tập mà còn là tinh thần tự học bền bỉ, chịu khó và cần mẫn.

"Thầy cô giao bài là em luôn cố gắng làm hết. Có câu nào chưa hiểu, em nhắn tin hỏi ngay, tranh thủ mọi lúc để trao đổi kiến thức. Em không ngại hỏi, cũng không giấu những điều chưa biết", thầy Bảo nhận xét.

Trong đội tuyển Vật lý, Công luôn là học sinh được kỳ vọng nhất bởi sự chắc chắn trong học tập. "Tôi luôn tin Công sẽ đạt kết quả rất tốt vì em học rất chắc. Nhưng việc em đạt trọn vẹn 30 điểm với cả ba môn đều được 10 thì thực sự ngoài mong đợi", thầy Bảo bày tỏ.

Không chỉ học giỏi, Công còn có hoàn cảnh gia đình bình dị. Theo thầy Bảo, bố mẹ em đều làm nông nghiệp, gia đình sinh sống ở khu vực nông thôn có địa hình đồi núi, điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn hơn so với nhiều địa phương khác.

"Điều kiện không thuận lợi nhưng Công luôn nỗ lực vươn lên bằng chính việc học của mình. Đó cũng là điều khiến thầy cô rất trân trọng. Tôi hy vọng em sẽ vào được một trường đại học tốt, có điều kiện phát triển tài năng và theo đuổi con đường mà mình yêu thích. Với sự chăm chỉ và tinh thần cầu thị như hiện nay, tôi tin Công sẽ còn tiến xa", thầy Bảo chia sẻ.