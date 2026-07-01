Dùng quạt sai cách trong ngày nắng nóng có thể gây hại sức khỏe: 5 lỗi nhiều gia đình đang mắc phải
Trong thời tiết oi bức, quạt điện là thiết bị không thể thiếu. Tuy nhiên, sử dụng quạt không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ khô da, đau đầu, mất nước và ảnh hưởng đến đường hô hấp nếu chủ quan.
Quạt điện giúp làm mát hiệu quả trong mùa hè, nhưng sử dụng không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ mất nước, khô da, đau đầu và ảnh hưởng đến đường hô hấp. Thay đổi những thói quen nhỏ sẽ giúp bảo vệ sức khỏe tốt hơn.
Theo Bảo An ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/06/2026 10:23 AM (GMT+7)