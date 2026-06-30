Điểm chuẩn lớp 10 ở 179 trường của TP HCM năm 2026

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM sáng nay họp cùng các hiệu trưởng THPT để duyệt điểm chuẩn lớp 10, hệ đại trà. Đây là kỳ thi lớp 10 công lập đầu tiên của thành phố, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điểm chuẩn lớp 10 ở 179 trường như sau:

Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của thành phố, sau đó nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT, từ ngày 30/6 đến 15/7.

Kỳ thi lớp 10 kết thúc hôm 2/6. Trong năm đầu tiên sau sáp nhập (TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương), thành phố có hơn 151.000 thí sinh, đông nhất cả nước. Tỷ lệ trúng tuyển khoảng 78%.

Cách đây 10 ngày, Sở đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên của bốn trường, dẫn đầu là lớp chuyên Sinh của trường chuyên Lê Hồng Phong với 39,25/50 điểm. Hầu hết lớp chuyên của trường Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa tăng điểm chuẩn, với mức khoảng 0,5-6,25 điểm so với năm ngoái.

Ngược lại, phần lớn lớp ở trường chuyên Hùng Vương (khu vực Bình Dương) và Lê Quý Đôn (Bà Rịa - Vũng Tàu) giảm khoảng 1-9 điểm.

Hơn 3.100 học sinh đã nhập học ở 4 trường chuyên. Sau khi trừ số này, Sở tính toán để công bố điểm chuẩn lớp 10 hệ đại trà để sát với thực tế.

Điểm chuẩn lớp 10 chuyên TP HCM năm 2026

Thí sinh, phụ huynh xem thông tin trong kỳ thi vào lớp 10 TP HCM, ngày 31/5. Ảnh: Thanh Tùng