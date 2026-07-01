Thủ khoa khối D01 sở hữu 1580 điểm SAT, đã trúng tuyển đại học hàng đầu thế giới

Nguyễn Xuân Tuệ Minh, học sinh lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa trở thành thủ khoa khối D01 toàn quốc năm 2026 với 29 điểm, trong đó Toán và Anh đều đạt 10 điểm, Văn 9 điểm.

Tuệ Minh cho hay sau khi đi thi về, em không tra cứu đáp án mà dành thời gian nghỉ ngơi. Vì thế, khi biết mình trở thành thủ khoa, Tuệ Minh vô cùng bất ngờ.

“Em nghĩ mình đạt được kết quả này là có phần may mắn. Tất cả các bạn đều đã rất cố gắng”, Minh nói.

Nguyễn Xuân Tuệ Minh, học sinh lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: NVCC

Để đạt kết quả này, Minh cho hay mình không có phương pháp học nào đặc biệt, nhưng em luôn giữ vững sự kiên trì, tin tưởng và hiểu rõ bản thân đang cần gì trong từng giai đoạn.

"Em nghĩ càng thử sức thì càng có nhiều trải nghiệm, đồng thời cũng sẽ có những lần thất bại hoặc nhận kết quả chưa như mong muốn. Nếu giữ được niềm tin vào chính mình và kiên định với con đường đã chọn, đó sẽ là nguồn động lực tinh thần lớn nhất để mình chinh phục các thử thách”, Minh nói.

Trước đó, nữ sinh đã hoàn thành các điều kiện như đạt 1580 SAT, 8.0 IELTS, phục vụ cho các phương thức xét tuyển đại học khác ngoài thi tốt nghiệp THPT. Sau đó, nữ sinh mới bắt đầu “dồn lực” cho kỳ thi này.

Với môn Toán, nữ sinh tập trung tối đa trong các giờ học trên lớp, cố gắng hiểu kỹ kiến thức ngay khi thầy cô giảng. Khi về nhà, em chủ yếu ôn lại bài thay vì học dàn trải.

Nguyễn Xuân Tuệ Minh chụp ảnh kỷ yếu cùng các bạn và cô giáo lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: NVCC

Với môn Văn, vốn không phải thế mạnh, Minh tập trung vào phương pháp làm bài. Trước những ý kiến về đề thi hay sự thay đổi trong cách chấm thi Ngữ văn năm nay, Minh cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là tư duy, quan điểm và tính logic của người viết.

"Em tự tin với những gì mình đã viết vì đó là suy nghĩ thật của bản thân và dựa trên những kiến thức xã hội mình có. Sau khi làm xong bài, em khá hài lòng nên cũng không bị dao động bởi những thông tin bên ngoài”, Minh nói.

Ở môn Tiếng Anh, theo Tuệ Minh, đề thi năm nay đòi hỏi khả năng tư duy và suy luận nhiều hơn, đặc biệt ở các bài đọc hiểu.

"Đây là một thay đổi khá mới và cũng khá thử thách, nhưng may mắn là em vẫn hoàn thành tốt bài làm", nữ sinh chia sẻ.

Đam mê tiếng Anh từ năm 3 tuổi

Tuệ Minh cho biết việc em quyết định thi vào chuyên Ngoại ngữ là vì đam mê tiếng Anh của em từ nhỏ. Khi mới 3-4 tuổi, Minh đã yêu thích ngôn ngữ này. Từ đó, bố mẹ luôn tạo điều kiện để em phát triển khả năng của bản thân.

Ở bậc THCS, Minh học tại Trường THCS Tây Sơn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trong kỳ thi vào lớp 10, em đồng thời trúng tuyển lớp chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường THPT Chuyên Chu Văn An. Nhưng sau đó, Minh quyết định chọn Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Suốt ba năm học, bố vẫn đều đặn đưa đón em đến trường mỗi ngày.

Nhờ những kết quả đạt được, năm nay, Minh cũng nhận được thư báo trúng tuyển từ một đại học top 10 thế giới vào ngành Kinh tế - Tài chính.

Nguyễn Xuân Tuệ Minh là thủ khoa khối D01 toàn quốc năm 2026. Ảnh: NVCC

Nữ sinh cho rằng để đạt được thành tích này, bên cạnh nỗ lực của bản thân còn có sự đồng hành rất lớn của gia đình và thầy cô.

"Gia đình luôn ủng hộ và cho em quyền tự quyết định hành trình học tập của mình. Các cô giáo ở trường cũng rất tâm lý, luôn hỗ trợ và không tạo áp lực quá lớn để chúng em có thể tự tin theo đuổi lựa chọn của mình”, Minh nói.

Nhận xét về học trò, cô Lê Thị Loan, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, cho biết Tuệ Minh là học sinh nổi bật không chỉ bởi thành tích học tập mà còn ở tinh thần trách nhiệm và khả năng lãnh đạo.

"Tuệ Minh học rất đều các môn. Trong suốt hai năm lớp 11 và 12, em luôn đứng đầu lớp về điểm trung bình học tập. Các thầy cô đều rất yêu quý và đánh giá cao em cả về năng lực học tập lẫn phẩm chất, tính cách", cô Loan chia sẻ.

Theo cô giáo chủ nhiệm, điều khiến Tuệ Minh được thầy cô tin tưởng không chỉ là thành tích mà còn là sự nghiêm túc, khiêm tốn và tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc.

Trong hai năm lớp 10 và 11, em giữ cương vị Bí thư chi đoàn và luôn hoàn thành xuất sắc vai trò của mình.

"Tôi luôn yên tâm khi giao việc cho Tuệ Minh. Em có khả năng tổ chức, quản lý rất tốt, đồng thời là một học sinh sống tình cảm, biết quan tâm, kết nối các bạn trong lớp", cô Loan nhận xét.

Đến thời điểm hiện tại, Tuệ Minh cho hay các mục tiêu đã đặt ra trong năm lớp 12 đều đã hoàn thành. Trong vài tuần tới, Minh sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc theo học đại học trong nước hay du học. Nhưng dù học ở đâu, nữ sinh cũng sẽ lựa chọn theo đuổi lĩnh vực Kinh tế - Tài chính.