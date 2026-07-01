Phổ điểm môn Toán tốt nghiệp THPT 2026: Điểm 10 gấp hơn 8 lần năm trước

Bộ GD&ĐT vừa công bố phổ điểm môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với nhiều chỉ số tích cực hơn so với năm 2025. Điểm trung bình tăng mạnh, số bài thi đạt điểm tuyệt đối tăng đột biến và tỷ lệ thí sinh đạt điểm khá, giỏi cao hơn đáng kể.

Theo thống kê, cả nước có 1.192.437 thí sinh dự thi môn Toán. Điểm trung bình đạt 5,65, tăng 0,87 điểm so với mức 4,78 của năm 2025. Trung vị đạt 5,5, trong khi điểm xuất hiện nhiều nhất (mode) là 5,0.

Độ lệch chuẩn của phổ điểm là 1,89, cao hơn mức 1,68 của năm trước, cho thấy kết quả thi có độ phân hóa rõ hơn.

Về phân bố điểm, có 452.838 thí sinh đạt dưới 5 điểm, chiếm 37,976%, giảm mạnh so với tỷ lệ 56,395% của năm 2025.

Ở nhóm điểm cao, 352.014 thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên, tương đương 29,521%, cao gấp hơn hai lần so với tỷ lệ 12,231% của năm ngoái.

Đáng chú ý, môn Toán năm nay ghi nhận 4.208 bài thi đạt điểm 10, tăng hơn 8 lần so với 513 điểm 10 của năm 2025. Tỷ lệ điểm 10 đạt khoảng 3,53 bài/1.000 thí sinh, trong khi năm trước chỉ ở mức 0,46 bài/1.000 thí sinh.

Ở chiều ngược lại, không có bài thi nào đạt 0 điểm. Số thí sinh đạt từ 1 điểm trở xuống là 253, chiếm 0,021%, thấp hơn nhiều so với 777 thí sinh (0,069%) của năm 2025.

Biểu đồ phổ điểm cho thấy phần lớn bài thi tập trung trong khoảng 4,5-6 điểm, với đỉnh phổ nằm ở nhóm 4,5-5 điểm và 5-5,5 điểm. Từ ngưỡng 7 điểm trở lên, số lượng bài thi vẫn duy trì ở mức cao trước khi giảm dần ở các mức điểm từ 9 điểm trở lên.

Nhìn chung, phổ điểm môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 phản ánh mặt bằng kết quả cao hơn năm trước. Điểm trung bình, trung vị, tỷ lệ bài thi đạt từ 7 điểm trở lên và số điểm 10 đều tăng rõ rệt, trong khi tỷ lệ điểm dưới trung bình giảm mạnh. Đây sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để các trường đại học tham khảo khi xây dựng phương án xét tuyển và dự báo điểm chuẩn năm 2026.

Phổ điểm môn Toán tốt nghiệp THPT 2026 cải thiện rõ rệt với điểm trung bình 5,65, hơn 4.200 bài thi đạt điểm 10 và gần 30% thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 11-12/6 với số lượng thí sinh cao nhất lịch sử, hơn 1,2 triệu học sinh.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/7. Đối với những thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi, các đơn vị đăng ký dự thi sẽ tiếp nhận đơn từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm xét tốt nghiệp được tính dựa trên kết quả thi, điểm học bạ của cả ba năm THPT cùng điểm ưu tiên và điểm khuyến khích (nếu có).

Trong công thức mới, điểm thi tốt nghiệp chiếm 50% tổng điểm xét tốt nghiệp, 50% còn lại được xác định từ kết quả học tập của học sinh trong ba năm lớp 10, 11 và 12 theo trọng số quy định.