4 kiểu ăn sau 23h dễ bị trào ngược dạ dày

Nhiều người nghĩ dạ dày chỉ “biểu tình” khi ăn quá no hoặc ăn đồ bẩn. Nhưng trong mùa bóng đá, có một kiểu đau rất quen: 23h mở trận, tay cầm gà rán, mì cay, nước có gas hoặc cà phê cho tỉnh; hết trận là tắt TV, nằm xuống ngủ ngay.

Đến gần sáng, cổ họng chua, ngực nóng rát, bụng đầy, ho khan hoặc tỉnh giấc vì cảm giác nghẹn. Đây không đơn giản là “bụng yếu”, mà là hệ quả của việc dạ dày còn đầy, acid vẫn hoạt động, trong khi cơ thể lại chuyển sang tư thế nằm. Trọng lực không còn giúp giữ thức ăn ở dưới, và trào ngược dễ bùng lên.

1. Vì sao xem bóng đá xong nằm ngủ ngay dễ bị trào ngược?

Cơ thể có một “van” nằm giữa thực quản và dạ dày. Bình thường, van này giúp thức ăn đi xuống dạ dày và hạn chế acid trào ngược lên trên. Sau một bữa ăn muộn, nhất là bữa nhiều dầu mỡ, cay, gas hoặc caffeine, dạ dày phải làm việc lâu hơn. Nếu nằm ngay, thức ăn và acid dễ “dội ngược” lên thực quản.

Nói dễ hiểu, dạ dày lúc này giống một chiếc túi còn đầy. Khi bạn ngồi hoặc đứng, chiếc túi nằm đúng chiều. Nhưng khi bạn nằm xuống ngay sau trận đấu, chiếc túi bị đặt ngang. Nếu bên trong lại có nhiều đồ chiên, nước có gas, cà phê hoặc bia rượu, áp lực càng tăng và acid càng dễ tràn lên.

Đó là lý do nhiều người không thấy khó chịu ngay lúc ăn, nhưng lại tỉnh giấc lúc 3-4h sáng vì nóng rát, ợ chua hoặc ho.

Ăn khuya khi xem bóng đá, nhất là đồ chiên rán, mì cay, nước có gas hoặc cà phê, có thể làm trào ngược bùng lên khi nằm ngủ.

2. Vì sao triệu chứng hay xuất hiện lúc gần sáng?

Trào ngược ban đêm thường khó chịu hơn vì người bệnh đang nằm lâu. Khi ngủ, hoạt động nuốt giảm, nước bọt tiết ít hơn, cơ thể không “rửa trôi” acid tốt như ban ngày. Nếu acid trào lên cổ họng, người bệnh có thể thấy đắng miệng, chua họng, ho khan, khàn tiếng hoặc cảm giác nghẹn.

Một điểm dễ nhầm là nhiều người tưởng mình bị viêm họng hoặc ho do lạnh điều hòa. Nhưng nếu cơn ho xuất hiện sau những đêm ăn muộn, uống nước có gas, cà phê, bia rượu rồi nằm ngay, cần nghĩ đến trào ngược.

3. 4 kiểu ăn sau 23h dễ làm dạ dày “nổi sóng”

3.1 Đồ chiên rán: no nhanh nhưng tiêu hóa chậm

Gà rán, khoai chiên, xúc xích, nem chua rán, đồ nhắm nhiều mỡ là “combo” quen thuộc khi xem bóng đá. Vấn đề là chất béo làm dạ dày rỗng chậm hơn. Thức ăn nằm lại lâu, acid tiết nhiều hơn, cảm giác đầy bụng và trào ngược dễ xuất hiện.

Nếu ăn lúc 23h hoặc sau nửa đêm rồi nằm ngay, dạ dày gần như không có thời gian xử lý. Cơn nóng rát sau xương ức vì thế hay đến muộn, đúng lúc người bệnh đã chìm vào giấc ngủ.

3.2 Mì cay: không chỉ cay mà còn mặn, nóng, nhiều gia vị

Mì cay sau 23h có thể làm người xem tỉnh táo và “đã miệng”, nhưng lại dễ kích thích niêm mạc dạ dày. Vị cay, nhiều muối, nước dùng đậm, ăn nóng vội khiến dạ dày khó chịu hơn, nhất là ở người đã có viêm dạ dày hoặc trào ngược từ trước.

Cảm giác nóng rát không chỉ nằm ở bụng. Acid trào lên thực quản có thể gây nóng sau xương ức, rát cổ, ợ chua, buồn nôn nhẹ.

3.3 Nước có gas: làm tăng áp lực trong dạ dày

Nước ngọt có gas, soda, bia hoặc đồ uống sủi bọt tạo cảm giác “dễ tiêu” trong vài phút đầu, nhưng khí gas có thể làm dạ dày căng hơn. Khi dạ dày căng, áp lực bên trong tăng, acid dễ bị đẩy ngược lên thực quản.

Đặc biệt, nếu vừa ăn đồ chiên rán vừa uống nước có gas rồi nằm, nguy cơ trào ngược càng rõ.

3.4 Cà phê, nước tăng lực: tỉnh lúc xem, mệt lúc ngủ

Cà phê và nước tăng lực giúp tỉnh để theo hết trận, nhưng có thể làm giấc ngủ chập chờn và kích thích dạ dày ở một số người. Khi ngủ không sâu, cơ thể phục hồi kém, dạ dày cũng khó “êm” hơn. Một số người còn thấy tim đập nhanh, bồn chồn, bụng cồn cào, ợ nóng sau khi uống caffeine muộn.

Nếu đã có tiền sử trào ngược, uống cà phê hoặc nước tăng lực vào đêm muộn là lựa chọn rất dễ khiến triệu chứng quay lại.

4. Có phải cứ ăn đêm là bị trào ngược?

Không. Vấn đề không chỉ là “ăn lúc nào”, mà là ăn gì, ăn bao nhiêu và nằm sau bao lâu.

Một bữa nhẹ, ít dầu mỡ, ăn trước khi ngủ vài giờ có thể không gây vấn đề với nhiều người. Nhưng một bữa lớn sau 23h, nhiều chất béo, cay, gas, caffeine, lại kết thúc bằng việc nằm ngay trên sofa hoặc giường thì khác. Khi đó, dạ dày chưa kịp rỗng, còn tư thế nằm tạo điều kiện cho acid đi ngược lên.

5. Xem bóng đá khuya nên ăn thế nào để đỡ trào ngược?

Không nhất thiết phải “cấm” mọi món vui mùa bóng đá. Nhưng nên đổi cách ăn:

Ăn bữa chính sớm hơn, trước trận đấu. Nếu đói lúc xem, chọn phần nhỏ thay vì ăn no. Tránh nằm ngay sau khi ăn, nên ngồi thẳng hoặc đi lại nhẹ. Hạn chế đồ chiên rán, mì cay, nước có gas, cà phê, nước tăng lực sau 23h. Không mặc quần quá chật vùng bụng khi ngồi xem lâu. Nếu hay trào ngược ban đêm, có thể kê cao đầu giường hoặc nằm nghiêng trái. Uống nước lọc từng ngụm nhỏ, tránh uống quá nhiều một lúc ngay trước khi ngủ.

Một mẹo đơn giản: nếu trận đấu kết thúc và bụng vẫn đầy, đừng “đổ người” xuống giường ngay. Hãy cho dạ dày thêm thời gian.

Nóng rát sau xương ức, ợ chua, ho về đêm tái diễn sau các bữa ăn muộn là dấu hiệu người bệnh không nên chủ quan.

6. Nóng rát sau xương ức, ợ chua, ho về đêm: khi nào cần khám?

Thỉnh thoảng ợ nóng sau một đêm ăn muộn có thể cải thiện khi điều chỉnh thói quen. Nhưng không nên xem nhẹ nếu triệu chứng lặp lại nhiều lần.

Cần đi khám nếu có:

- Nóng rát sau xương ức tái diễn nhiều đêm.

- Ợ chua, trào thức ăn lên họng thường xuyên.

- Ho về đêm, khàn tiếng buổi sáng kéo dài.

- Nuốt nghẹn, nuốt đau.

- Buồn nôn, nôn kéo dài.

- Sụt cân không rõ lý do, ăn kém.

- Đi ngoài phân đen hoặc nôn ra máu.

- Đau ngực dữ dội, đau lan lên hàm, vai, tay, kèm khó thở, vã mồ hôi.

Đặc biệt, đau ngực không nên tự kết luận là trào ngược. Nếu đau ngực dữ dội hoặc kèm khó thở, vã mồ hôi, choáng, cần đi cấp cứu vì có thể liên quan tim mạch.

7. Có nên tự mua thuốc dạ dày uống vài viên cho xong?

Thuốc giảm acid, thuốc trung hòa acid có thể giúp một số người dễ chịu hơn, nhưng không nên dùng kéo dài theo kiểu “đêm nào xem bóng đá cũng uống”. Nếu triệu chứng lặp lại, cần xem lại thói quen ăn muộn, rượu bia, cà phê, cân nặng, hút thuốc và bệnh nền.

Tự dùng thuốc kéo dài cũng có thể che lấp dấu hiệu cần khám, đặc biệt khi có nuốt nghẹn, sụt cân, nôn, thiếu máu hoặc đau ngực.

Lưu ý: Trào ngược ban đêm không chỉ là chuyện ăn uống. Nó là kết quả của bữa ăn muộn, tư thế nằm, loại thực phẩm, cân nặng, rượu bia, caffeine và sức khỏe dạ dày - thực quản. Nếu triệu chứng xuất hiện thường xuyên hoặc có dấu hiệu báo động, người bệnh nên đi khám thay vì chỉ dựa vào thuốc mua sẵn.

Mùa World Cup khiến nhiều người đảo nhịp sinh hoạt. Thức khuya đã đủ mệt, nhưng vừa xem vừa ăn đồ chiên rán, mì cay, nước có gas, cà phê rồi nằm ngay là cách rất nhanh để đánh thức trào ngược lúc gần sáng.

Dạ dày không phản đối bóng đá. Dạ dày chỉ phản đối việc bị nhồi một bữa khó tiêu vào nửa đêm rồi bị đặt nằm ngang ngay sau đó. Muốn xem bóng đá vui mà sáng hôm sau không nóng rát, ợ chua, ho khan, hãy ăn sớm hơn, ăn nhẹ hơn, tránh đồ kích thích sau 23h và đừng nằm ngay khi tiếng còi mãn cuộc vừa vang lên.