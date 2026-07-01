Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Ngay bây giờ, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT theo các cách sau:

Cách 1: Tra cứu trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD-ĐT

Thí sinh truy cập địa chỉ https://tracuudiem.thitotnghiepthpt.edu.vn/

Thí sinh nhập số CCCD/CMND/ĐDCD và mã xác nhận.

Sau đó, thí sinh bấm vào "Tra cứu" để xem điểm thi của mình.

Cách 2: Tra cứu trên webiste của các Sở GD-ĐT

Năm nay, 34 Sở GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 trêm website của Sở, thí sinh có thể tra cứu dễ dàng.

Cách 3: Tra cứu trên các báo điện tử có phối hợp với Bộ GD-ĐT

Theo Bộ GD-ĐT, các Sở GD-ĐT phải hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất vào ngày 3/7 và công bố kết quả tốt nghiệp trước ngày 4/7. Chậm nhất ngày 7/7, thí sinh sẽ nhận giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, các loại giấy chứng nhận liên quan (bản chính).

Đối với thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi, thời gian nộp đơn phúc khảo từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7. Việc phúc khảo sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 20/7. Kết quả xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo được công bố trước ngày 23/7.