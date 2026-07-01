Lộ diện môn thi là "vua điểm liệt" của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Môn thi có nhiều điểm liệt nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Dù vẫn là môn có nhiều bài thi bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) nhất trong kỳ thi năm nay với 253 trường hợp, Toán lại là môn ghi nhận mức giảm mạnh nhất về số lượng điểm liệt so với năm 2025.

Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, Ngữ văn xếp thứ hai với 157 bài thi bị điểm liệt, tăng 70 trường hợp so với mức 87 bài của năm trước, tương ứng mức tăng khoảng 80,5%. Tuy số lượng tăng đáng kể, tỷ lệ điểm liệt của môn này vẫn rất thấp, chỉ chiếm 0,013% tổng số thí sinh dự thi.

Đáng chú ý hơn cả là Địa lí khi số bài thi bị điểm liệt tăng từ 19 lên 102, tức nhiều hơn 83 trường hợp so với năm 2025, tương đương mức tăng 436,8% (hơn 5 lần). Kéo theo đó, tỷ lệ điểm liệt của môn này cũng tăng từ 0,004% lên 0,023%.

Cụ thể như sau:

Ở chiều ngược lại, kết quả phân tích dữ liệu ghi nhận môn phân hóa và đặc thù bao gồm Sinh học, Tin học, Công nghệ - Công nghiệp, và Công nghệ - Nông nghiệp khi các môn học này hoàn toàn không xuất hiện bài thi dính điểm liệt (đạt tỷ lệ 0.0%).

Đối với môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, dù mức điểm trung bình chung toàn quốc nằm ở mức vừa phải (5.02 điểm), song số lượng bài thi dính điểm "chết" được kiểm soát tương đối tốt. Cụ thể, toàn hệ thống chỉ ghi nhận tổng cộng 15 thí sinh bị điểm liệt trên quy mô hơn 282.000 người dự thi môn này.

Theo quy định tại Điều 45 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT, bài thi đạt từ 1 điểm trở xuống được xác định là điểm liệt trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2025. Vì vậy, thí sinh có bất kỳ bài thi nào rơi vào mức điểm này sẽ không đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp THPT.