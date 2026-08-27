Nhiều thí sinh, phụ huynh bật khóc trong cuộc họp vì bỗng dưng "đỗ" thành trượt, Đại học Quốc gia Hà Nội nói gì?

Tâm tư thí sinh, phụ huynh bỗng dưng "đỗ" thành trượt vào Trường Quản trị và Kinh doanh

Sáng 26/8, nhiều phụ huynh, thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 vào Trường Quản trị và Kinh doanh, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã có cuộc trao đổi với đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội. Nội dung cuộc trao đổi liên quan đến vụ việc hơn 30 thí sinh trong khoảng điểm 19-21 (thang điểm 30) được Trường Quản trị và Kinh doanh thông báo đủ điều kiện xét tuyển bổ sung đợt 1 nhưng bất ngờ thành trượt sau khi Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo lấy từ 21 điểm.

Tại đây, nhiều phụ huynh, thí sinh đã bật khóc vì tưởng đã nắm chắc cơ hội trúng tuyển đại học nên không đăng ký xác nhận trúng tuyển nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GDĐT, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện học tập, chỗ ở để theo học tại trường.

Nhiều phụ huynh, thí sinh đã bật khóc vì tưởng đã nắm chắc cơ hội trúng tuyển đại học. Ảnh: TN

Một thí sinh đạt 20,9 điểm cho biết: "Bây giờ em vẫn chưa hết sốc trước thông tin này. Điểm của em hơn gần 2 điểm so với điểm chuẩn của trường và điểm xét tuyển bổ sung đợt 2 nên khi nghe xét tuyển bổ sung em đã nộp hồ sơ và rất vui khi biết mình đủ điều kiện. Em đã không xác nhận trúng tuyển nguyện vọng vào trường nào. Đến giờ, khi nghe tin thiếu 0,1 điểm, em rất bất ngờ vì sự thay đổi này".

Một phụ huynh khác bày tỏ: "Tại sao Trường Quản trị và Kinh doanh thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 1 công khai đến 10 ngày nhưng không có sự can thiệp nào để sau khi phụ huynh, thí sinh chắc chắn trúng tuyển mới rơi vào thế ngỡ ngàng như vậy".

Đông đảo phụ huynh, thí sinh mong muốn Ban lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét giữ nguyên mức điểm xét tuyển bổ sung đợt 1 là 19 điểm, để hơn 30 thí sinh từng được Trường Quản trị và Kinh doanh thông báo đủ điều kiện xét tuyển trước đó có cơ hội được học tập tại trường.

“Nguyện vọng của chúng tôi là mong Đại học Quốc gia Hà Nội hỗ trợ để Trường Quản trị và Kinh doanh giữ nguyên mức điểm ban đầu là 19 điểm để các con được đi học. Các con đã nộp hồ sơ, đã lựa chọn trường và mong muốn được học ở đây”, phụ huynh nói.

Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết "Đã làm đúng quy định và sẽ xem xét"

Tại cuộc trao đổi, đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội - PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên cho biết, việc tuyển sinh bổ sung đã được Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện theo đúng các mốc thời gian trong quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT.

Trước 17h ngày 13/8, thí sinh được thông báo kết quả trúng tuyển và phải hoàn tất xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8. Ngày 22/8 mới là ngày đầu tiên cơ sở giáo dục thông báo tuyển sinh bổ sung. Trước khi quyết định tuyển bổ sung, các trường phải có báo cáo và xin ý kiến theo quy trình.

Đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, việc tuyển sinh bổ sung đã được Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện theo đúng các mốc thời gian trong quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT.

Ngày 22/8, Đại học Quốc gia Hà Nội họp Ban Thường vụ để thống nhất chủ trương có tuyển sinh bổ sung hay không và nếu tuyển thì ngưỡng điểm nhận hồ sơ ở mức nào.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2026 - 2030, Đại học Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu 50% sinh viên trúng tuyển phải thuộc nhóm 5% sinh viên có kết quả học tập hoặc điểm thi cao nhất toàn quốc. Trên cơ sở đề xuất của các cơ sở giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đồng ý để các trường tuyển sinh bổ sung, đồng thời định hướng ngưỡng điểm ở mức 21.

"Mong muốn của phụ huynh là chính đáng nhưng quyết định tuyển sinh bổ sung ra sao tùy thuộc vào chủ trương của từng đơn vị đào tạo. Tôi ghi nhận ý kiến và sẽ phản ánh với lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội. Còn quyết định như thế nào phải được xem xét tổng thể và phù hợp với các quy định", PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Trước đó, Trường Quản trị và Kinh doanh thông báo tuyển bổ sung 225 chỉ tiêu với ngưỡng nhận hồ sơ từ 19 điểm với 3 chương trình là Quản trị an ninh phi truyền thống, Quản trị và An ninh, Quản trị dịch vụ khách hàng và chăm sóc sức khỏe. Điều kiện trúng tuyển là điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh đạt từ 5/10 hoặc có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 4.5 (hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương).

Đến ngày 18/8, trường nhận được hơn 200 hồ sơ xét bổ sung nhưng chỉ có khoảng hơn 60 hồ sơ đủ điều kiện về tiêu chí tiếng Anh. Trong số này có khoảng hơn 30 em từ 19-21 điểm. Căn cứ vào thời gian xét tuyển bổ sung và mức điểm chuẩn của trường, nhà trường đã thông báo với thí sinh là đủ điều kiện xét tuyển.

Tuy nhiên, sau đó, Đại học Quốc gia Hà Nội yêu cầu áp dụng ngưỡng 21 điểm đối với xét tuyển bổ sung tại Trường Quản trị và Kinh doanh. Vì vậy, hơn 30 hồ sơ đã tiếp nhận có điểm từ 19 đến dưới 21 không còn thuộc diện xét tuyển theo ngưỡng mới. Nhà trường đã báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội, đề nghị xem xét lại mức điểm để bảo đảm quyền lợi cho nhóm thí sinh này.

Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh “muốn bảo đảm cơ hội học tập và quyền bình đẳng của các thí sinh”

GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, dù là thành viên của Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học năm 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội nhưng ông không được thông báo hay tham gia họp bàn về việc nâng điểm tuyển sinh bổ sung từ 19 lên 21. Vì thế, ông hoàn toàn bị động trước thông tin này.

GS Phi khẳng định việc nâng từ 19 – 21 không có cơ sở pháp lý, không có cơ sở khoa học và thực tiễn để khẳng định là sẽ nâng chất lượng đầu vào. Ngoài ra, theo Khoản 1, Điều 17 Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, điều kiện để thí sinh được tham gia xét tuyển bổ sung không thấp hơn điều kiện trúng tuyển đợt 1.

Điều 4 của Quy chế nêu rõ: “Nguyên tắc công bằng đối với thí sinh, bình đẳng giữa các cơ sở đào tạo, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Các nguyên tắc này cần được bảo đảm xuyên suốt quá trình tuyển sinh, bao gồm cả xét tuyển bổ sung”. Do điểm trúng tuyển đợt 1 của Trường là 19 điểm, nên 19 điểm là ngưỡng điều kiện để thí được tham gia xét tuyển bổ sung vào trường.

Hiệu trưởng nhận khuyết điểm trước Đại học Quốc gia Hà Nội và phụ huynh khi đã nóng vội thông báo “thí sinh đủ điều kiện xét tuyển bổ sung”. Việc này là sai thủ tục hành chính. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng hiện nhà trường vẫn còn chỉ tiêu bổ sung và các thí sinh vẫn có nhu cầu học tập. Nhà trường muốn bảo đảm cơ hội học tập và quyền bình đẳng của các thí sinh trong phạm vi chỉ tiêu cho phép.