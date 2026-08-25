Đại học Huế lý giải việc thí sinh có giấy báo đỗ nhưng nhập học lại trượt

Trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng phản ánh việc một số thí sinh đã nhận giấy báo trúng tuyển vào Đại học Huế nhưng sau đó nhận thông báo không trúng tuyển. Có trường hợp cho rằng đã đến Huế thuê trọ nhưng khi đến làm thủ tục nhập học mới nhận thông báo.

Trao đổi với phóng viên, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế xác nhận, Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế đã nắm thông tin phản ánh từ nhiều ngày nay và Hội đồng tuyển sinh đã có chỉ đạo xem xét và giải quyết cho từng trường hợp.

Đại học Huế. Ảnh: Hoàng Dũng.

Lý giải về vấn đề này, TS. Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế, cho biết, chỉ có số ít vài trường hợp như phản ánh, Đại học Huế cũng đã mời các em lên để trao đổi.

Theo TS. Lân, Đại học Huế thực hiện xét tuyển, lọc ảo và công bố kết quả trúng tuyển theo kế hoạch, dữ liệu và quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc phát hành giấy báo trúng tuyển được thực hiện trên cơ sở kết quả xét tuyển tại thời điểm công bố, căn cứ dữ liệu từ Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ, dữ liệu đăng ký xét tuyển của Đại học Huế, thông tin do thí sinh cung cấp và các dữ liệu liên quan.

Đối với một số ngành có điều kiện hoặc tiêu chí phụ đã được công bố trong thông tin tuyển sinh, việc rà soát không chỉ dừng ở bước lọc ảo trên hệ thống mà còn bao gồm đối chiếu hồ sơ gốc, minh chứng và điều kiện xét tuyển khi thí sinh làm thủ tục nhập học.

Nội dung này cũng được lưu ý trên giấy báo trúng tuyển. Cuối giấy báo ghi rõ: "Kết quả xét tuyển của thí sinh được công bố dựa trên các thông tin từ: dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cơ sở dữ liệu ngành, dữ liệu do thí sinh cung cấp và các dữ liệu khác; trường hợp phát hiện sai sót (nếu có) sẽ được giải quyết theo quy định hiện hành".

Theo Đại học Huế, đơn vị đang chủ động rà soát nguyện vọng tiếp theo của các thí sinh. Trường hợp có nguyện vọng tiếp theo trong Đại học Huế và đáp ứng điều kiện xét tuyển, đơn vị sẽ xem xét giải quyết theo quy định.

Trường hợp thí sinh không còn nguyện vọng phù hợp tại Đại học Huế, đơn vị sẽ ban hành văn bản gửi cơ sở đào tạo nơi thí sinh đăng ký nguyện vọng tiếp theo, đề nghị phối hợp, tạo điều kiện xem xét theo quy chế tuyển sinh và dữ liệu trên hệ thống.

Đại học Huế cũng thông tin với thí sinh, phụ huynh về các vướng mắc phát sinh trong quá trình đối chiếu dữ liệu. Đồng thời khẳng định việc giải quyết được thực hiện trên nguyên tắc đúng quy chế, đúng thông tin tuyển sinh đã công bố, minh bạch về căn cứ giải quyết, bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng của thí sinh và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các thí sinh khác.