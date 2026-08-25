Gần 90 học sinh Chuyên Tuyên Quang đã đỗ đại học bằng những phương thức nào?

9 trường ghi nhận gần 90 học sinh đỗ bằng nhiều phương thức

Theo thông tin được công bố đến tối 24/8, 9 trường đại học đã ghi nhận số học sinh Chuyên Tuyên Quang trúng tuyển, với tổng số gần 90 em. Các phương thức được sử dụng khá đa dạng, từ tuyển thẳng, xét tuyển tài năng đến điểm thi Đánh giá tư duy (TSA), Đánh giá năng lực (HSA), xét kết hợp chứng chỉ quốc tế, học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đại học Bách khoa Hà Nội: 31 học sinh Chuyên Tuyên Quang trúng tuyển, vào 21 chương trình đào tạo. Trong số này, 25 em trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tài năng, 5 em bằng điểm thi Đánh giá tư duy (TSA) và một em sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT lần 2.

Các em trúng tuyển vào nhiều chương trình, trong đó có Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật vi điện tử và Công nghệ nano cùng một số chương trình đào tạo khác.

Học sinh Chuyên Tuyên Quang trúng tuyển đại học bằng nhiều phương thức như tuyển thẳng, xét tuyển tài năng, HSA, TSA và xét kết hợp chứng chỉ quốc tế.

Đại học Kinh tế Quốc dân: có 20 học sinh trúng tuyển. Hai em được tuyển thẳng, các trường hợp còn lại xét tuyển kết hợp. Theo thông tin từ nhà trường, không có trường hợp nào trong nhóm này trúng tuyển chỉ bằng điểm thi tốt nghiệp THPT lần 2.

Các ngành có học sinh Chuyên Tuyên Quang trúng tuyển gồm Bất động sản, Hệ thống thông tin quản lý, Kiểm toán, Kỹ thuật phần mềm, Luật kinh tế, Marketing, Quản trị điều hành thông minh và một số chương trình khác. Có 13/20 em trúng tuyển ngay nguyện vọng 1.

Trường Đại học Y Hà Nội ghi nhận 6 học sinh trúng tuyển. Các em vào các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dinh dưỡng, Tâm lý học và Khúc xạ nhãn khoa.

Trong số này có trường hợp tuyển thẳng vào Y khoa và Răng Hàm Mặt; một số em sử dụng kết quả đánh giá năng lực, trong khi có thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT lần 2.

Đại học Luật Hà Nội có 9 học sinh trúng tuyển ngành Luật. Một em được tuyển thẳng nhờ thành tích học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn, 6 em xét tuyển bằng học bạ và 2 em sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trường Đại học Thương mại có 11 học sinh trúng tuyển. Các phương thức được ghi nhận gồm sử dụng điểm HSA và xét kết hợp chứng chỉ quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ngoài các trường trên, học sinh Chuyên Tuyên Quang còn trúng tuyển tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội với 4 em, đều vào ngành Dược; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội với 4 em, vào các ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tâm lý học, Quan hệ công chúng và Báo chí.

Đại học Giao thông vận tải có 2 học sinh trúng tuyển. Một em vào chương trình Đường sắt tốc độ cao, một em vào chương trình chất lượng cao Công trình giao thông đô thị. Các em sử dụng điểm TSA hoặc xét kết hợp học bạ với điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 ghi nhận một học sinh trúng tuyển ngành Sư phạm Lịch sử.

Nhiều học sinh Chuyên Tuyên Quang đỗ đại học không nhờ điểm thi lại

Điểm đáng chú ý trong kết quả tuyển sinh của học sinh Chuyên Tuyên Quang là nhiều em trúng tuyển bằng các phương thức khác ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT lần 2.

Trước đó, sau khi phát hiện bất thường trong kết quả thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Bộ GD-ĐT quyết định tổ chức thi lại đối với nhóm thí sinh liên quan. Kỳ thi diễn ra ngày 14-15/8.

Kết quả công bố ngày 19/8 cho thấy môn Toán trong kỳ thi lại có 58 thí sinh dưới 5 điểm, điểm thấp nhất là 1,7 và không có điểm 10. Trong khi đó, ở lần thi đầu, môn Toán có 147 điểm 10.

Tuy nhiên, điểm thi tốt nghiệp THPT lần 2 chỉ là một trong những căn cứ để xét tuyển đại học. Những thí sinh đã đủ điều kiện theo các phương thức tuyển sinh khác vẫn được xét tuyển theo quy định của từng trường.

Theo cập nhật đến tối 24/8, 326 học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã đặt nguyện vọng vào 122 trường đại học. Số thí sinh trúng tuyển có thể tiếp tục tăng khi các trường hoàn tất và công bố kết quả xét tuyển.

Qua kết quả bước đầu, có thể thấy cơ hội vào đại học của học sinh Chuyên Tuyên Quang không chỉ phụ thuộc vào điểm thi tốt nghiệp THPT lần 2, mà còn đến từ nhiều phương thức tuyển sinh khác như tuyển thẳng, xét tuyển tài năng, HSA, TSA, chứng chỉ quốc tế và các phương thức kết hợp.