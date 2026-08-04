Cảnh báo giấy báo trúng tuyển học bổng giả mạo tại Đại học Y Hà Nội

Trường Đại học Y Hà Nội vừa phát đi thông báo cảnh báo về việc xuất hiện các hành vi giả mạo giấy báo trúng tuyển học bổng của Nhà trường nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của sinh viên và phụ huynh.

Theo thông tin từ phía Nhà trường, các đối tượng xấu đã cố tình sử dụng trái phép tên gọi, biểu trưng (logo), con dấu và chữ ký giả mạo của lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội để tạo dựng các văn bản giả. Hành vi này nhằm mục đích tạo niềm tin sai lệch, từ đó dẫn dụ người dân và học viên rơi vào bẫy lừa đảo.

Mẫu giấy báo trúng tuyển học bổng giả mạo mang tên Trường Đại học Y Hà Nội bị gạch chéo cảnh báo. Ảnh: HMU

Trước tình hình trên, Trường Đại học Y Hà Nội khẳng định không ban hành bất kỳ văn bản nào như hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời không tổ chức chương trình học bổng nào có nội dung như trong giấy báo giả mạo. Nhà trường nhấn mạnh, tất cả các thông tin tuyển sinh, học bổng và các chương trình đào tạo chính thức chỉ được công bố công khai trên các kênh truyền thông chính thống, bao gồm Website và Fanpage chính thức của Trường Đại học Y Hà Nội.

Để bảo vệ quyền lợi và tài sản của người dân, Đại học Y Hà Nội đề nghị sinh viên, phụ huynh cùng toàn thể nhân dân tuyệt đối không tin tưởng, chia sẻ hoặc làm theo các thông tin, giấy báo không rõ nguồn gốc. Người dân cần đặc biệt lưu ý không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cũng như không thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào theo yêu cầu của các đối tượng mạo danh.

Trường Đại học Y Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động xác minh thông tin qua các kênh chính thức của Nhà trường trước khi thực hiện bất kỳ thủ tục hay giao dịch tài chính nào, đồng thời tích cực chia sẻ cảnh báo này để chung tay ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.