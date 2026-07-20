Những giấy tờ thí sinh không phải nộp lại khi nhập học đại học năm 2026

Căn cứ Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng, các cơ sở đào tạo không được phép yêu cầu thí sinh nộp lại những giấy tờ hoặc minh chứng mà dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung hoặc xác thực từ cơ sở dữ liệu quốc gia. Quy định này tiếp tục khẳng định mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa và cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, giúp thí sinh giảm bớt gánh nặng hồ sơ trong quá trình nhập học.

Thí sinh tham gia một ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học tại Hà Nội năm nay.

Cụ thể, các trường đại học không được yêu cầu thí sinh nộp lại những loại giấy tờ như kết quả học tập THPT, kết quả thi tốt nghiệp THPT, dữ liệu cư trú đã được xác thực, thông tin về khu vực và đối tượng ưu tiên. Thay vì buộc thí sinh chuẩn bị các bản sao giấy tờ này, nhà trường có trách nhiệm chủ động khai thác và sử dụng dữ liệu điện tử đã có sẵn trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung để phục vụ công tác quản lý và xét tuyển.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo phải công khai minh bạch danh mục hồ sơ cần nộp. Nhà trường chỉ được phép yêu cầu thí sinh bổ sung hoặc xuất trình giấy tờ khi thực sự cần thiết để đối chiếu, xác minh trong trường hợp dữ liệu chưa đồng bộ hoặc có sai lệch thông tin cần làm rõ.

Thí sinh cần thường xuyên theo dõi các thông báo chính thức từ cơ sở đào tạo trúng tuyển để hoàn thành thủ tục đúng hạn, đồng thời không nộp thêm các loại giấy tờ ngoài quy định nếu thông tin cá nhân đã được cập nhật đầy đủ trên hệ thống.