Trường ĐH bất ngờ nâng điểm chuẩn, hơn 30 thí sinh từ đỗ thành trượt

Thí sinh “sốc”

Chiều 25/8, nhiều phụ huynh, thí sinh từ Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương đến Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) để yêu cầu nhà trường làm rõ sự việc sau khi nhận thông tin kết quả xét tuyển bổ sung của con bất ngờ thay đổi.

Trước đó, Trường Quản trị và Kinh doanh thông báo tuyển bổ sung với ngưỡng điểm nhận hồ sơ từ 19/30 điểm, kèm điều kiện về môn Tiếng Anh hoặc chứng chỉ ngoại ngữ.

Chị L. K. ở Hà Nội cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, con đạt 20,25 điểm, đăng ký xét tuyển bổ sung vào HSB và được nhà trường thông báo đủ điều kiện trúng tuyển. Tuy nhiên, đến sáng 25/8, gia đình bất ngờ nhận được thư và cuộc gọi thông báo con không trúng tuyển do ngưỡng xét tuyển được điều chỉnh lên 21 điểm.

“Gia đình và cháu rất sốc vì thông tin thay đổi quá muộn. Khi đó, nhiều trường đã hoàn tất xác nhận nhập học nên cháu gần như không còn phương án khác”, chị K. bức xúc nói.

Một thí sinh khác cũng chia sẻ, em từng đủ điều kiện trúng tuyển vào ĐH khác nhưng không xác nhận nhập học vì muốn theo học ngành yêu thích tại Trường Quản trị và Kinh doanh. Sau khi nhận thông báo đủ điều kiện xét tuyển bổ sung, gia đình đã chuẩn bị mọi điều kiện cho việc nhập học. Nhưng sau đó, nhà trường lại thông báo "không đủ điều kiện" khiến em rơi vào tình thế không còn lựa chọn phù hợp.

Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tương tự, em T.A., học sinh Trường THPT Đông Anh (Hà Nội), cũng nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung vào chương trình Quản trị Dịch vụ Khách hàng và Chăm sóc sức khỏe của HSB. Theo T.A., sau khi nộp hồ sơ, em nhận được thư điện tử xác nhận hồ sơ đủ điều kiện trúng tuyển nên đã rất vui mừng.

“Thời điểm này, nhà trường bất ngờ thay đổi quả là gây khó khăn cho thí sinh. Em sẽ rất khó để có thể tìm được phương án khác, vì thời gian xác nhận nhập học ở các trường đã kết thúc”, A. nói.

Trường hứa tìm cách đảm bảo quyền lợi thí sinh

Trao đổi với phụ huynh chiều 25/8, GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng HSB lý giải, đợt 1, trường đã hoàn thành xét tuyển 512 thí sinh trúng tuyển trên tổng số 770 chỉ tiêu. Sau đợt 1, trường còn thiếu 260 chỉ tiêu nên tuyển bổ sung.

Ngày 15/8, sau khi theo dõi số lượng thí sinh đăng ký trên hệ thống tuyển sinh, HSB đã báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tuyển bổ sung và công bố thông tin xét tuyển.

Ngưỡng nhận hồ sơ được trường công bố là 19/30 điểm. Thí sinh đồng thời phải có điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh từ 5,0 điểm trở lên hoặc IELTS từ 4.5 trở lên, hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương.

Thời điểm đó, nhà trường nhận khoảng 200 hồ sơ đăng ký, trong đó hơn 60 hồ sơ đáp ứng các điều kiện về ngoại ngữ. Sau khi xét từ cao xuống thấp, trường đã thông báo kết quả cho hơn 30 em đủ điều kiện.

Cũng theo GS.TS Hoàng Đình Phi, đến ngày 25/8, trường nhận được yêu cầu của Đại học Quốc gia Hà Nội, các cơ sở giáo dục phải áp dụng ngưỡng 21 điểm đối với xét tuyển bổ sung. Điều này khiến nhóm thí sinh có điểm từ 19 đến dưới 21, trong đó có 35 hồ sơ HSB đã tiếp nhận, không còn nằm trong diện xét tuyển theo ngưỡng mới.

Trường Quản trị và Kinh doanh đã có báo cáo gửi Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị xem xét lại mức điểm xét tuyển bổ sung, nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Theo HSB, Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT quy định điều kiện xét tuyển bổ sung không thấp hơn điều kiện trúng tuyển đợt 1. Nhà trường đã căn cứ quy định này để tiếp nhận hồ sơ của 35 thí sinh có mức điểm từ 19 đến dưới 21, không phải tự ý hạ điểm chuẩn.

Vì vậy, trường đề xuất Đại học Quốc gia Hà Nội cho phép áp dụng 19 điểm là ngưỡng điều kiện xét tuyển bổ sung và được tiếp tục xét tuyển đối với 35 thí sinh đã tiếp nhận hồ sơ có mức điểm dưới 21, nhằm bảo đảm quyền lợi và quyền bình đẳng của các em.

Hiện HSB cho biết đang chờ chỉ đạo của Đại học Quốc gia Hà Nội và cơ quan quản lý giáo dục để có hướng xử lý đối với nhóm thí sinh bị ảnh hưởng.

Trước đó, ba trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển bổ sung nhiều ngành gồm: Trường Đại học Việt Nhật, trường Quốc tế, Quản trị và Kinh doanh.