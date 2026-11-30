Từ một lời đề nghị làm tạm đến hơn 12 năm gắn bó với học trò

Từng là thành viên tuyển trẻ Quân khu 7 ở bộ môn bóng chuyền, có chiều cao 1,85 m cùng nhiều lợi thế về thể hình, Lưu Hoàng Phúc nhiều năm gắn bó với sân tập và niềm đam mê thể thao. Thế nhưng, một lời đề nghị từ Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lạc Long Quân, phường Bình Thới, TP.HCM đã đưa chàng giáo viên trẻ đến với một ngã rẽ không nằm trong dự tính.

Thời điểm ấy, nhà trường đang thiếu giáo viên Tổng phụ trách Đội. Được đề nghị đảm nhận công việc trong thời gian chờ tìm người thay thế, thầy Phúc nghĩ đây chỉ là nhiệm vụ tạm thời nên vui vẻ nhận lời. Không ngờ, công việc ấy lại trở thành lựa chọn nghề nghiệp mà thầy gắn bó suốt hơn 12 năm.

Thầy giáo Lưu Hoàng Phúc hiện công tác tại Trường Tiểu học Lạc Long Quân, phường Bình Thới, TP.HCM. Ảnh: BTC

Những ngày đầu không hề dễ dàng. Công tác Tổng phụ trách Đội không chỉ là tổ chức sinh hoạt tập thể, điều hành các phong trào mà còn đòi hỏi khả năng xây dựng kế hoạch, quản lý học sinh, xử lý tình huống và phối hợp với giáo viên, phụ huynh.

Thầy Phúc chủ động tìm đến những đồng nghiệp lâu năm để học hỏi, tham gia các lớp tập huấn, tìm hiểu tâm lý trẻ em và quan sát cách tổ chức hoạt động ở nhiều môi trường khác nhau. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, anh từng bước tích lũy kinh nghiệm, tự tin đưa ra những ý tưởng mới.

Năm 2016, thầy đạt danh hiệu thủ khoa Trại Huấn luyện công tác Đội bậc 1 TP.HCM. Đây cũng là cơ hội để thầy Phúc tiếp cận những sân chơi chuyên môn lớn hơn, kết nối với nhiều giáo viên, cán bộ phụ trách Đội trên cả nước và học hỏi thêm những mô hình hoạt động hiệu quả.

Với thầy, mỗi chương trình được tổ chức không đơn thuần nhằm tạo không khí vui vẻ hay thu hút đông đảo học sinh tham gia. Điều quan trọng là sau mỗi trải nghiệm, các em có thêm kiến thức gì, rèn được kỹ năng nào và thay đổi ra sao.

Đưa công nghệ vào hoạt động Đội, để mỗi học sinh đều được sáng tạo

Làm việc với học sinh tiểu học, thầy Phúc hiểu rằng những phương pháp từng tạo được sức hút trong quá khứ chưa chắc còn phù hợp với trẻ em hôm nay. Khi internet và thiết bị thông minh ngày càng phổ biến, hoạt động giáo dục cũng cần thay đổi để gần gũi hơn với thế hệ học sinh lớn lên trong môi trường số.

Thầy giáo được mệnh danh "người mẫu làng Đội". Ảnh: BTC

Không muốn các buổi sinh hoạt Đội chỉ lặp lại những hình thức quen thuộc, thầy chủ động tìm hiểu công nghệ, các phần mềm thiết kế và trí tuệ nhân tạo (AI), từng bước đưa những công cụ này vào hoạt động giáo dục.

Năm học 2024-2025, thầy Phúc xây dựng sáng kiến sử dụng phần mềm Heyzine để thiết kế "Sổ tay đội viên" điện tử. Thay vì những tài liệu in truyền thống, học sinh có thể tiếp cận kiến thức về lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, những câu chuyện về Bác Hồ, các anh hùng nhỏ tuổi và bài hát thiếu nhi thông qua tài liệu số.

Cách làm này giúp học sinh thuận tiện tra cứu, tiếp cận nội dung sinh động hơn, đồng thời giảm chi phí in ấn và có thể lưu trữ, sử dụng lâu dài.

Không dừng lại ở đó, trong năm học 2025-2026, thầy tiếp tục triển khai sáng kiến "Tư duy xanh trong môi trường số". Với sáng kiến này, việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường được chuyển tải bằng nhiều hình thức gần gũi, khuyến khích học sinh trực tiếp tham gia.

Các em được hướng dẫn thiết kế poster, infographic bằng công cụ AI, số hóa những câu chuyện thiếu nhi, tham gia chương trình đổi rác lấy quà và thực hành tiết kiệm năng lượng.

Thông qua đó, những vấn đề tưởng chừng khô khan như bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên tiết kiệm được đưa đến học sinh bằng những hoạt động trực quan. Các em vừa có cơ hội phát huy khả năng sáng tạo, vừa được rèn luyện kỹ năng số và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

"Người mẫu làng Đội" và người bạn luôn lắng nghe học trò

Ngoài công việc Tổng phụ trách Đội, thầy Lưu Hoàng Phúc còn được nhiều người biết đến với biệt danh vui "người mẫu làng Đội".

Thầy Phúc luôn nhiệt tình, sáng tạo trong công việc. Ảnh: BTC

Sở hữu chiều cao 1,85 m, gương mặt sáng và phong thái tự tin, thầy giáo 9X là gương mặt quen thuộc trong một số chương trình trình diễn thời trang áo dài, đặc biệt là Lễ hội Áo dài TP.HCM. Những hình ảnh, hoạt động được thầy chia sẻ trên mạng xã hội cũng thường nhận được nhiều sự quan tâm.

Với thầy Phúc, niềm yêu thích áo dài không chỉ dừng lại ở việc trình diễn. Thầy muốn từ tình yêu với trang phục truyền thống, các em học sinh cũng thêm trân trọng những giá trị văn hóa dân tộc.

Cùng các thầy cô trong trường, anh tổ chức những cuộc thi "Nét đẹp học đường", đưa phần thi trình diễn áo dài vào sân chơi dành cho học sinh. Qua đó, các em được tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, bồi đắp niềm tự hào khi được là người Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động phong trào, thầy Phúc còn tham gia giảng dạy lớp luyện chữ đẹp và phát triển năng khiếu. Anh trực tiếp hướng dẫn nhiều học sinh rèn từng nét chữ, giúp các em hiểu hơn quan niệm "nét chữ cũng là nét người", biết yêu tiếng Việt, rèn tính kiên trì và hướng đến những giá trị chân - thiện - mỹ.

Với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, thầy thường chủ động quan sát, trò chuyện để hiểu điều các em đang gặp phải. Thầy sẵn sàng lắng nghe học trò chia sẻ những nỗi niềm khó nói, sau đó phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để tìm cách hỗ trợ phù hợp. Thầy muốn các em hiểu rằng ở trường, ngoài việc học kiến thức, các em còn có những người lớn sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và giúp đỡ mình.

Hơn 12 năm gắn bó với công tác thiếu nhi, những nỗ lực của thầy Lưu Hoàng Phúc đã được ghi nhận bằng nhiều thành tích đáng tự hào. Năm 2022, thầy là một trong 20 cá nhân xuất sắc trên cả nước được trao giải thưởng "Cánh én hồng" – giải thưởng cao quý dành cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.

Một năm sau, thầy tiếp tục được tuyên dương danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM". Thầy cũng là giáo viên Tổng phụ trách Đội đầu tiên của thành phố được nhận danh hiệu này. Năm 2026, thầy được vinh danh tại chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô".