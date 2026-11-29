Triển khai Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, Hà Nội đặt mục tiêu từng bước mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục. Yêu cầu đặt ra không chỉ là nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh, mà còn tạo điều kiện để các em sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và các hoạt động thường ngày ở trường.

Để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh việc dạy tiếng Anh theo chương trình, các nhà trường cần có cách tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế, tạo thêm cơ hội để học sinh nghe, nói và thực hành ngoại ngữ. Tại Trường Tiểu học và THCS Chương Dương, một hoạt động đang được triển khai là dành 10 phút đầu giờ mỗi ngày để học sinh thực hành tiếng Anh theo từng chủ đề, với sự tham gia của cả giáo viên không chuyên ngoại ngữ.

Một tiết học tiếng Anh của thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Chương Dương.

Đưa tiếng Anh vào hoạt động đầu giờ

Theo bà Phạm Thị Kim Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chương Dương, từ năm học trước, nhà trường đã tổ chức phát các đoạn hội thoại tiếng Anh ngắn vào giờ ra chơi. Nội dung do nhóm giáo viên tiếng Anh biên soạn, mỗi tuần một chủ đề để học sinh vừa vui chơi vừa làm quen với ngôn ngữ.

Bước sang năm học này, nhà trường bổ sung hoạt động thực hành tiếng Anh đầu giờ. Theo đó, giáo viên lên lớp sớm 5 phút trước giờ học và dành thêm 5 phút sau tiếng chuông vào tiết 1 để tổ chức các hoạt động giao tiếp.

Điểm đáng chú ý là hoạt động không chỉ do giáo viên tiếng Anh phụ trách. Giáo viên các môn học khác cũng tham gia hướng dẫn học sinh theo nội dung được chuẩn bị chung.

Hằng tháng, tổ tiếng Anh xây dựng poster theo chủ đề, kèm các mẫu hội thoại tương ứng với từng tuần, gửi đến giáo viên các lớp. Nội dung được tổ chức thành những hoạt động khác nhau trong tuần.

Chẳng hạn, đầu tuần, học sinh xem poster, ghi lại các câu hội thoại. Sang ngày tiếp theo, các em thực hành theo cặp, trao đổi và hỗ trợ nhau sửa lỗi. Những ngày sau đó, học sinh tham gia hội thoại nối tiếp hoặc trò chơi “Hộp quà bí mật” để lựa chọn ngẫu nhiên người trình bày...

Theo bà Huệ, việc huy động giáo viên nhiều bộ môn xuất phát từ thực tế không phải tiết học đầu tiên nào trong ngày cũng do giáo viên tiếng Anh đảm nhiệm. Nếu chỉ giao hoạt động này cho giáo viên ngoại ngữ, nhà trường sẽ khó duy trì việc thực hành thường xuyên ở tất cả các lớp.

Cách làm này cũng đặt ra yêu cầu mới đối với giáo viên các môn học khác. Không ít thầy cô đã lâu không sử dụng tiếng Anh nên phải chủ động ôn lại từ vựng, cách phát âm và các mẫu câu cơ bản để có thể đồng hành cùng học sinh.

Sau hơn hai tháng triển khai, bà Huệ cho biết điều nhà trường nhận thấy rõ nhất là sự thay đổi về tâm lý của học sinh. Nhiều em dù biết từ vựng, nắm được kiến thức nhưng lại ngại nói, thiếu tự tin khi giao tiếp.

Việc thường xuyên nghe, nhắc lại và thực hành các mẫu hội thoại, kết hợp với hoạt động chào hỏi bằng tiếng Anh khi đến trường và ra về, bước đầu giúp học sinh mạnh dạn hơn. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường cũng nhìn nhận đây mới là những chuyển biến ban đầu, cần tiếp tục duy trì và đánh giá trong quá trình triển khai.

Từ góc độ chuyên môn, TS Nguyễn Thu Lệ Hằng, giảng viên Khoa Tâm lý - Giáo dục khai phóng, nguyên Trưởng khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng tạo môi trường sử dụng tiếng Anh là bước khởi đầu cần thiết.

“Nên bắt đầu từ cái việc là tạo một cái môi trường để cho các con có thể sử dụng tiếng Anh. Khi nó có một mục đích giao tiếp rất thiết thực thì các bạn ấy sẽ dần dần học cách để dùng tiếng Anh trong đời sống”, bà Hằng nói.

TS Nguyễn Thu Lệ Hằng, nguyên Trưởng khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Giáo viên không chuyên cũng phải học cùng học sinh

Mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh không chỉ là nhiệm vụ của giáo viên ngoại ngữ. Khi giáo viên các môn học khác cùng tham gia, họ cũng cần có tài liệu và hướng dẫn phù hợp với hoạt động được giao. Nếu chỉ dựa vào sự chủ động, tự học của từng cá nhân, việc duy trì hoạt động lâu dài sẽ không dễ dàng, nhất là ở những trường còn hạn chế về đội ngũ.

Những khó khăn ban đầu của giáo viên không chuyên được thể hiện qua thực tế tại Trường Tiểu học và THCS Chương Dương. Thầy Dương Minh Tân, giáo viên Toán của trường, cho biết khi nhà trường triển khai hoạt động thực hành tiếng Anh đầu giờ, học sinh ban đầu còn bỡ ngỡ, ngại giao tiếp do trước đó chủ yếu học ngữ pháp. Những đoạn hội thoại cơ bản được lặp lại hằng ngày giúp các em dần quen hơn với việc nghe và nói.

Với bản thân thầy Tân, dù từng được học tiếng Anh trong quá trình đào tạo nhưng do ít sử dụng nên ban đầu cũng gặp khó khăn. Để có thể hướng dẫn học sinh, thầy phải nghe đi nghe lại các đoạn hội thoại do giáo viên tiếng Anh cung cấp, luyện cách phát âm trước khi lên lớp.

Theo thầy Tân, quá trình này cũng giúp giáo viên các môn học khác có thêm cơ hội ôn luyện ngoại ngữ cùng học sinh. Tuy nhiên, để duy trì hoạt động, giáo viên cần có tài liệu phù hợp và được hỗ trợ về nội dung, cách phát âm.

Thực tế này cho thấy, việc đưa tiếng Anh vào hoạt động thường ngày không thể chỉ trông chờ vào sự nhiệt tình của giáo viên. Muốn duy trì thường xuyên, nhà trường cần có kế hoạch, học liệu và hướng dẫn cụ thể để giáo viên ở các bộ môn có thể tham gia phù hợp với khả năng của mình.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai cần tạo môi trường để học sinh được thực hành thường xuyên với sự đồng hành của giáo viên.

Tạo cơ hội thực hành cho mọi học sinh

Không chỉ giáo viên, học sinh cũng đang phải thay đổi thói quen học tiếng Anh. Nguyễn Thanh Ngân, học sinh lớp 9N, cho biết trước đây em và các bạn chủ yếu làm quen với tiếng Anh qua sách giáo khoa, ngữ pháp. Khi có thêm thời gian thực hành đầu giờ, các em được giao tiếp với nhau nhiều hơn, qua đó có thêm cơ hội sử dụng từ vựng và rèn khả năng nói.

Theo Ngân, hoạt động này cũng giúp những học sinh có điểm tiếng Anh chưa cao mạnh dạn hơn. Trong các buổi thực hành, những học sinh có khả năng ngoại ngữ tốt hơn hỗ trợ bạn bằng cách lắng nghe, phát hiện lỗi và hướng dẫn sửa cách diễn đạt.

Dù vậy, nữ sinh cho biết vẫn có những bạn chưa thực sự tự tin khi giao tiếp. Điều này cho thấy việc tạo cơ hội thực hành là cần thiết, nhưng để tất cả học sinh đều có thể tham gia hiệu quả, cách tổ chức cần tính đến sự khác biệt về trình độ ngoại ngữ giữa các em.

Từ thực tế tại Trường Tiểu học và THCS Chương Dương, có thể thấy việc đưa tiếng Anh vào hoạt động thường ngày đã tạo thêm cơ hội để học sinh thực hành, đồng thời khuyến khích giáo viên các bộ môn cùng tham gia. Đây là cách xây dựng môi trường sử dụng ngoại ngữ từ những hoạt động gần gũi, phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Tuy nhiên, để hoạt động không dừng lại ở phong trào, cần có sự chuẩn bị về học liệu, năng lực giáo viên và cách tổ chức phù hợp với trình độ học sinh. Khi mở rộng Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, bài toán không chỉ là tăng số tiết học hay yêu cầu học sinh sử dụng ngoại ngữ, mà trước hết là tạo cơ hội để các em được thực hành thường xuyên, trong một môi trường có sự đồng hành của giáo viên.