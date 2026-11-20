Tại Chương trình tuyên dương với Giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" TP Hồ Chí Minh năm 2026, các thầy cô giáo trẻ đã có những chia sẻ xúc động về chặng đường gắn bó cùng nghề dạy học, về điểm tựa hạnh phúc khiến họ luôn giữ tình yêu nghề ngay cả khi đối diện với không ít nhọc nhằn, vất vả.

Khát vọng truyền lửa đam mê nghiên cứu khoa học của tiến sĩ lớn lên từ vùng quê nghèo

TS. Lê Duy Tân, giảng viên Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở vùng quê còn nhiều khó khăn. Tuổi thơ của anh gặp nhiều thiếu thốn, chiếc máy tính là điều gì đó rất xa vời, tưởng như chỉ có trong giấc mơ.

Nhưng trên chặng đường học tập, phát triển sự nghiệp của mình, những cánh cửa tri thức đã lần lượt được mở ra với anh Tân từ sự quan tâm, dìu dắt của các thầy cô giáo. Tốt nghiệp tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2021, anh quyết định trở về Việt Nam để cống hiến cho giáo dục và cộng đồng, với mong muốn trao truyền ngọn lửa đam mê khoa học cho thế hệ sinh viên tiếp nối.

TS. Lê Duy Tân (Ảnh: NVCC)

Cùng với các cộng sự, các sinh viên, TS. Lê Duy Tân đã thành công phát triển ứng dụng BrainTrain được phát triển thành giải pháp hỗ trợ rèn luyện nhận thức và ứng dụng AI nhằm góp phần phát hiện, can thiệp sớm tình trạng suy giảm nhận thức. Dự án đã được nhận Giải thưởng thành tựu y khoa Việt Nam 2024 và Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2025.

Theo TS. Lê Duy Tân, thành công, hạnh phúc của một người thầy không chỉ đo bằng các thành tựu, giải thưởng mà ở việc đã mở ra cơ hội, khuyến khích và dẫn dắt cho những bạn trẻ có năng lực, có khát khao cống hiến cho xã hội, mang đến những sản phẩm thực sự hữu ích.

Hậu phương vững chắc tiếp nghị lực cho cô giáo trẻ mỗi ngày tới trường

Gia đình là điểm tựa tin cậy cho cô Nguyễn Thị Hồng Lâm - giáo viên và là Tổng phụ trách Đội Trường THCS Dĩ An, phường Bình Dương (Ảnh: Hoàng Hường)

Là một cô giáo bận rộn với cả hoạt động giảng dạy và đảm nhận các phong trào đoàn đội ở trường, đồng thời là một người mẹ 3 con nhỏ, lớn nhất 5 tuổi, bé nhỏ nhất mới chỉ 20 tháng, với cô Lâm, việc sắp xếp, cân bằng công việc và gia đình rất quan trọng.

"Tình yêu dành cho các họ trò và sự yêu thương, đồng hành, tích cực tham gia các hoạt động của học sinh đã tiếp động lực cho tôi luôn cố gắng mỗi ngày. Tôi nghĩ trong cuộc sống, ai cũng có những áp lực, khó khăn riêng. Vì vậy tôi càng biết ơn ông xã của tôi, người đã không phàn nàn mỗi lần nghe vợ thông báo phải về trễ, gửi gắm chăm con. Vì có điểm tựa từ gia đình nên tôi có thể mỗi ngày tới trường là toàn tâm toàn ý cho các hoạt động giáo dục, tập trung dành thời gian, công sức cho học sinh", cô Lâm chia sẻ.

Cô Lâm là một trong số 193 nhà giáo trẻ tiêu biểu đạt danh hiệu 2 lần liên tục đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh năm 2026 (Ảnh: Hoàng Hường)

Trải lòng về công việc, cô Lâm cho biết, việc đồng thời làm công tác giảng dạy và hoạt động phong trào khiến cho cô luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo. "Phong trào phải luôn mới mẻ, hấp dẫn mới có sức thu hút với học sinh. Khi ấy, việc tìm hiểu, ứng dụng công nghệ không tạo nên áp lực với những giáo viên trẻ mà mở ra cơ hội được tiếp cận, học hỏi nhiều mô hình, cách làm hay. Từ đó áp dụng một cách sáng tạo vào hoạt động cụ thể tại từng trường".

"Nhìn thấy nụ cười, sự hào hứng của học sinh, cảm nhận được các em cũng yêu mến, cần mình là niềm hạnh phúc mỗi ngày với tôi" - cô Lâm chia sẻ.

Hạnh phúc khi chứng kiến sự trưởng thành và tự tin của học trò

Thầy Nguyễn Văn Xuyến, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên phường Trung Mỹ Tây, là người đã luôn đồng hành, động viên, giúp những học viên từng tự ti, mất phương hướng dần tìm lại sự tự tin và khát vọng vươn lên.

Thầy Xuyến cho biết, khi tiếp xúc với các học viên, thầy nhận thấy mỗi bạn có hoàn cảnh, câu chuyện riêng và rất cần sự đồng hành một cách chân thành từ phía giáo viên.

Tại buổi tuyên dương, thầy Xuyến kể câu chuyện về một nam sinh từng giữ thái độ mặc cảm, thường xuyên đi học trễ và đôi khi có những phản ứng không tích cực với thầy cô giáo tại trung tâm. Nhưng thay vì dùng hình thức kỷ luật, thầy Xuyến đã chịu khó tìm hiểu nguyên nhân sâu xa và biết được rằng, nam sinh bị áp lực tâm lý lớn khi không trúng tuyển vào các trường công lập theo nguyện vọng trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10. Học ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, thời gian đầu bạn bị mất đi động lực cố gắng. Không những vậy hoàn cảnh của nam sinh còn khó khăn khi thường xuyên phải di chuyển bằng phương tiện cộng cộng giữa bệnh viện và trường học để có thể chăm sóc người nhà.

Thầy Nguyễn Văn Xuyến và học trò hội ngộ tại buổi tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" năm 2026 (Ảnh: Hoàng Hường)

Hiểu được hoàn cảnh của học trò, thầy Xuyến đã dành thời gian quan tâm dìu dắt, hỗ trợ việc học tập, chia sẻ với gia đình. Cậu học trò khá đặc biệt ấy đã 3 năm liền là học viên xuất sắc, đạt giải Nhì môn Toán trong kỳ thi học viên giỏi cấp thành phố. Trong kỳ tuyển sinh Đại học, nam sinh đã thi đậu vào lớp Chất lượng cao của Trường Đại học Giao thông Vận tải. "Khi định hướng đúng, một con người dù có thể khởi đầu không thuận lợi cũng sẽ có cơ hội trưởng thành phát triển với sự tự tin và nhiệt huyết cống hiến" - theo thầy Xuyến.

Tại buổi tuyên dương, một cuộc hội ngộ xúc động cũng đã diễn ra giữa thầy Nguyễn Văn Xuyến và học trò. Những kỷ niệm được ôn lại như hai lần tổ chức sinh nhật bất ngờ, những lời động viên ý nghĩa. Với thầy Xuyến, hạnh phúc thực sự với người làm giáo luôn là được chứng kiến những hạt giống tri thức mà mình đã gieo "nảy mầm" và ngày một vươn lên mạnh mẽ, được thấy học trò tự tin, vững bước trên đường đời.

Còn rất nhiều câu chuyện nữa từ các thầy cô giáo - những người có thể tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ nhưng đã không ngừng nỗ lực, cống hiến và ghi dấu ấn đáng nhớ.

Với thầy Nguyễn Tấn Lợi, giáo viên Trường Tiểu học Qui Đức, xã Hưng Long, đảm nhận công việc Tổng phụ trách Đội, để các hoạt động phong trào thực sự thu hút học sinh cần không ngừng đổi mới, sáng tạo. Bên cạnh đó, là một người trẻ, thầy tận dụng sức mạnh của công nghệ, ứng dụng hợp lý để giảm tải áp lực công việc, gia tăng trải nghiệm hấp dẫn cho học sinh qua các hoạt động.

Thầy Nguyễn Tấn Lợi, giáo viên Trường Tiểu học Qui Đức, xã Hưng Long (Ảnh: Hoàng Hường)

Đối với cô Tạ Ngọc Mai - giáo viên Trường Mầm non Phú Hòa, phường Bảy Hiền - hạnh phúc mỗi ngày tới trường là được gặp những em nhỏ rất ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu. Nhưng lứa tuổi mầm non cũng đặt ra nhiều yêu cầu riêng cho việc chăm sóc, giáo dục để các em vui chơi mà vẫn được học, phát triển kỹ năng và phụ huynh tin tưởng gửi gắm.

Cô Tạ Ngọc Mai - giáo viên Trường Mầm non Phú Hòa, phường Bảy Hiền (Ảnh: Hoàng Hường)

Là một giáo viên trẻ, cô Mai còn tích cực với các hoạt động cộng đồng như dạy vẽ cuối tuần cho trẻ em khó khăn, tham gia các phong trào ở trường và địa phương. Theo cô, những công việc có ích cho xã hội đã tiếp thêm động lực và niềm vui để cô có thêm năng lượng, thêm niềm tự hào với nghề và sự gắn bó với sự nghiệp trồng người, từ cấp học nhỏ nhất.