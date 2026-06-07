Sáng nay, hơn 5.100 thí sinh bước vào cuộc đua giành 630 suất vào Chuyên Ngoại ngữ

Theo thông báo của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc ĐH Ngoại ngữ - ĐH QGHN), năm nay có 5.141 hồ sơ đăng ký dự thi, tăng 1.755 hồ sơ so với năm trước.

Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 630 học sinh cho các lớp chuyên Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn. Trong số các khối chuyên, chuyên Tiếng Anh tiếp tục thu hút lượng đăng ký lớn nhất với 1.585 hồ sơ cho 315 chỉ tiêu.

Năm nay, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thu hút lượng hồ sơ đăng ký dự thi cao nhất trong nhiều năm gần đây (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, xét về tỷ lệ cạnh tranh, chuyên Tiếng Pháp và chuyên Tiếng Hàn là hai lớp có tỷ lệ chọi cao nhất. Mỗi lớp tuyển 35 học sinh nhưng có tới 510 hồ sơ đăng ký, tương đương khoảng 14,6 hồ sơ cạnh tranh một suất học.

Các lớp chuyên Tiếng Trung và chuyên Tiếng Nhật cũng ghi nhận sức hút lớn với lần lượt 837 và 836 hồ sơ đăng ký cho 35 chỉ tiêu mỗi lớp. Chuyên Tiếng Nga có 399 hồ sơ đăng ký cho 35 chỉ tiêu, trong khi chuyên Tiếng Đức có 464 hồ sơ cho 70 chỉ tiêu.

Theo quy chế tuyển sinh của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, thí sinh dự thi 4 môn, gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn Ngoại ngữ chuyên. Trong đó, môn Ngoại ngữ chuyên được tính hệ số 2 khi xét tuyển.

Trước đó, tại Hà Nội đã diễn ra sôi động với các kỳ thi vào lớp 10 trường chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm.

Việc Chuyên Ngoại ngữ tổ chức thi ngay sau các kỳ thi chuyên khác tiếp tục tạo nên đợt cao điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2026.

Theo kế hoạch, kết quả thi và điểm chuẩn dự kiến sẽ được nhà trường công bố trong tháng 6.