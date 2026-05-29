Hơn 600 thí sinh vắng mặt trong buổi làm thủ tục thi lớp 10 tại Hà Nội

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, toàn thành phố có 224 điểm thi bao gồm 5.300 phòng thi không chuyên và 385 phòng thi dự phòng. Trong buổi làm thủ tục, hệ thống hội đồng coi thi đã ghi nhận sự có mặt của 17.803 trên tổng số 17.816 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động làm nhiệm vụ, đạt tỷ lệ rất cao với mức 99,93%. Đối với một số ít cán bộ coi thi vắng mặt tại các điểm thi vì lý do bất khả kháng, ban tổ chức tại các hội đồng đã ngay lập tức bố trí lực lượng giáo viên dự phòng thay thế kịp thời, bảo đảm vận hành đúng quy chế và không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Trong sáng nay, tổng số thí sinh đến các điểm thi để học tập quy chế và kiểm tra thông tin nhân thân là 123.467 em trên tổng số 124.082 học sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 99,50%. Như vậy, toàn thành phố có 615 thí sinh vắng mặt trong buổi tập trung đầu tiên này.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, số lượng học sinh không đến làm thủ tục có thể do các em đã xác định chuyển hướng sang đi học nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp hoặc lựa chọn nhập học tại các trường trung học phổ thông ngoài công lập tư thục theo nguyện vọng cá nhân.

Bên cạnh đó, toàn thành phố ghi nhận tổng số có 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do gặp các vấn đề về sức khỏe, cần đến sự trợ giúp y tế chuyên dụng.

Cán bộ coi thi tại Điểm thi Trường THCS Giảng Võ hướng dẫn thí sinh rà soát thông tin nhân thân trong buổi làm thủ tục dự thi.

Đánh giá chung về tình hình tại các điểm thi, Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi đều được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo theo đúng quy định. Tất cả các điểm thi trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận đầy đủ văn phòng phẩm từ cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, các hội đồng coi thi đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh, công an để chuẩn bị đầy đủ các phương án bảo đảm an toàn, trật tự cả bên trong khu vực trường thi lẫn không gian phía ngoài cổng trường. Nhằm phòng ngừa sự cố năng lượng, mỗi điểm thi đều được trang bị sẵn một máy phát điện dự phòng vận hành thông suốt.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh tại phòng thi và khu vực tủ bảo quản bài thi, đề thi. Hệ thống thiết bị ghi hình an ninh giám sát cùng lực lượng nhân sự chuyên trách được kích hoạt liên tục. Các phương án bảo quản vật dụng tư trang cá nhân của thí sinh, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp phân luồng giao thông giải tỏa ùn tắc xung quanh hội đồng thi và phương án phòng chống bão lũ, thiên tai cũng đã sẵn sàng để ứng phó với mọi tình huống bất thường có thể phát sinh.

Theo lịch, ngày mai, 30/5, các thí sinh sẽ chính thức bước vào ngày thi đầu tiên với bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận vào buổi sáng với thời gian làm bài 120 phút và bài thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm vào buổi chiều với thời gian làm bài 60 phút.