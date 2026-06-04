Sáng nay, thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội

Trước đó, ngày 1/6, kỳ thi vào lớp 10 các trường THPT chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội đã diễn ra với không khí cạnh tranh gay gắt, thu hút hơn 16.000 lượt thí sinh tham dự, tạo nên sức nóng đáng chú ý ở nhiều khối chuyên.

Năm 2026, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển 490 chỉ tiêu cho 8 khối chuyên, tăng 70 chỉ tiêu so với năm 2025. Trong đó, các lớp chuyên Toán, Tin, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn và Tiếng Anh tuyển 70 học sinh/lớp, riêng chuyên Sinh và Địa tuyển 35 học sinh/lớp.

Lịch thi lớp 10 Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm năm 2026

Kỳ thi được tổ chức trong hai ngày 4–5/6, giữ nguyên lịch so với năm trước. Thí sinh phải làm 4 bài thi, gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (vòng 1) và môn chuyên theo đăng ký. Riêng thí sinh thi chuyên Tin có thể chọn môn chuyên là Toán hoặc Tin.

Thời gian làm bài: Toán và Ngữ văn vòng 1 là 120 phút, Tiếng Anh vòng 1 là 60 phút, môn chuyên 150 phút (riêng Tiếng Anh và Hóa học chuyên là 120 phút).

Trường chỉ xét tuyển những thí sinh đáp ứng các điều kiện, dự thi đủ 4 bài, không vi phạm quy chế thi và không có bài thi nào dưới 3,5 điểm.

Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển được tính bằng điểm môn chính vòng 1 (hệ số 1) và điểm môn chuyên (hệ số 2). Các môn còn lại ở vòng 1 chỉ là điều kiện, không tính vào điểm xét tuyển.

Cụ thể:

Thí sinh thi chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý: Dùng điểm Toán vòng 1. Thí sinh thi chuyên Ngữ văn: Dùng điểm Ngữ văn vòng 1. Thí sinh thi chuyên tiếng Anh: Dùng điểm tiếng Anh vòng 1.

Nhà trường xét tuyển theo từng lớp chuyên và không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh.

Thí sinh dự thi vào lớp chuyên Tin học có thể đăng ký thi môn chuyên là môn Toán hoặc Tin học.

Lớp chuyên Địa lý tuyển sinh theo 2 phương án:

- Tuyển sinh từ kết quả thi của thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên Địa lý.

- Dựa vào kết quả thi vòng 1 các môn chung: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh của thí sinh đã thi vào các lớp chuyên năm 2026 của trường nhưng không trúng tuyển; đạt trên 2 điểm ở cả môn chung và môn chuyên; có hồ sơ đăng ký xét tuyển vào lớp 10 chuyên Địa lý.

Kết quả thi được công bố trước ngày 30/6 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (http://hnue.edu.vn) hoặc Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm (http://csp.edu.vn). Trường không gửi kết quả thi tới từng thí sinh.

Theo thống kê tuyển sinh năm 2025, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển 420 chỉ tiêu với 8 khối chuyên, trong khi có 5.678 thí sinh đăng ký dự thi. Theo đó, chuyên Tiếng Anh có tỷ lệ chọi cao nhất khoảng 1/22,9, tiếp đến là chuyên Tin học khoảng 1/19,1, các chuyên còn lại dao động từ khoảng 1/6,8 đến hơn 1/13, phản ánh mức độ cạnh tranh rất cao của kỳ thi.

Năm học 2026-2027, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, thu học phí dự kiến 3.400.000 đồng mỗi tháng. Phần học phí được miễn giảm theo quy định của Nhà nước, trường sẽ hoàn trả học sinh khi được cấp.