Phụ huynh Hà Nội thuê nhà nghỉ gần điểm thi cho con đua vào lớp 10

Theo thông báo của các điểm thi, từ 12 giờ 45 phút, thí sinh có mặt tại điểm thi để làm thủ tục vào phòng thi. Do đó, không ít phụ huynh lựa chọn phương án thuê nhà nghỉ, nhà trọ gần trường để không tốn quá nhiều thời gian di chuyển trên đường.

Chị Đặng Thị Huệ, có con thi tại điểm Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) cho biết, dù nhà cách trường chỉ khoảng 4 cây số nhưng vẫn thuê nhà trọ gần điểm thi cho con nghỉ ngơi với giá 150.000 đồng. Trước đó cả tuần, chị Huệ đã đi khảo sát khu vực xung quanh điểm thi để thuê phòng nghỉ và tìm quán ăn sạch sẽ cho con ăn uống.

"Ban đầu, tôi cũng định về cho con ăn cơm nhà nhưng lo ngại thời tiết nắng nóng hoặc có mưa bất thường sẽ bị ướt, ảnh hưởng sức khỏe. Buổi trưa chỉ có hơn 2 tiếng, con được đi bộ về phòng nghỉ ngơi", chị Huệ nói.

Thí sinh bước vào môn thi thứ hai Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội (ảnh: Duy Phạm).

Gia đình anh Trần Văn Dương có con dự thi vào lớp 10 tại điểm THCS Mỗ Lao cũng chia sẻ, dù nhà cách trường không quá xa nhưng vẫn chọn thuê khách sạn cho con nghỉ trưa 2 tiếng để lấy sức khỏe, tỉnh táo làm bài thi buổi chiều.

Với con và gia đình, đây là kỳ thi rất quan trọng để lấy điểm cạnh tranh vào lớp 10. Trước kỳ thi, bố mẹ đã động viên con tập trung học tập, không quá áp lực để giữ tinh thần tốt, làm bài thi.

"Động viên con như vậy nhưng bố mẹ lo lắng đến mất ngủ cả tuần nay. Chỉ mong con hoàn thành kỳ thi, sau đó sẽ cho đi nghỉ hè, xả hơi sau một năm học và thi quá căng thẳng", anh Dương nói.

Chiều nay, gần 124.000 thí sinh dự môn thi Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm. Thời gian làm bài 60 phút.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, toàn thành phố có 224 điểm thi với gần 124.000 thí sinh dự thi. Có 5 thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe phải cần sự hỗ trợ trong quá trình làm bài thi.

