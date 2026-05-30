Ngữ Văn lớp 10 ở Hà Nội: Gần 400 thí sinh bỏ thi, một em bị đình chỉ

"Dù đã được nhắc nhở nhiều lần trước kỳ thi nhưng thí sinh vẫn mang điện thoại vào phòng thi, bị phát hiện và lập biên bản đình chỉ thi", theo Sở GG&ĐT Hà Nội.

Cũng theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, có gần 124.000 thí sinh đến dự thi môn Ngữ Văn, vắng 390 em. Trước đó, tại buổi đăng ký dự thi có hơn 600 em vắng có thể do đi học nghề, học trường tư.

Hà Nội tổ chức kỳ thi tại 224 điểm thi với 5.300 phòng thi và 385 phòng thi dự phòng. Trong buổi thi sáng nay, có 5 thí sinh gặp vấn đề sức khoẻ cần đến sự hỗ trợ của các điểm thi trong quá trình làm bài.

Sở GD&ĐT lưu ý, chiều nay thí sinh tiếp tục dự môn thi Ngoại ngữ. Phụ huynh nhắc nhở thí sinh không mang vật dụng bị cấm vào khu vực thi.

Đặc biệt đồ đạc, tư trang được gửi ở khu vực quy định cách phòng khi ít nhất 150 mét. Thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại vào phòng thi.