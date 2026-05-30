Đề thi Văn vào lớp 10 năm 2026 Hà Nội: Giáo viên dự đoán phổ điểm, liệu có bất ngờ?

Đề thi Văn vào lớp 10 năm 2026 Hà Nội: Nhiều thí sinh vui mừng

Sáng nay 30/5, học sinh lớp 9 Hà Nội chính thức thi môn Văn - môn thi đầu tiên vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Sau 120 phút làm bài, đến 10h, các thí sinh hoàn thành bài thi và lần lượt bước ra khỏi điểm thi.

Tại Trường THCS Kim Giang, phường Khương Đình, Hà Nội, trong những tiếng vỗ tay của tình nguyện viên, có bạn trẻ cười rôm rả khi cha mẹ đến đón, những cái ôm, lời động viên phần nào giúp sĩ tử thoải mái hơn sau khi kết thúc môn thi đầu tiên.

Em Nguyễn Thị Trang Anh dự kiến được 8 điểm môn Văn. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, em Nguyễn Thị Trang Anh cho biết, đề Văn năm nay với cá nhân em không quá khó, tuy nhiên, so với đề mọi năm thì đề khó hơn.

“Em thấy khó nhất là câu phân tích số 1. Tuy nhiên, em cũng đã hoàn thành bài thi của mình. Mấy ngày qua em cũng mất ăn mất ngủ, tâm lý khá hồi hộp. Tuy nhiên, sau môn thi này tâm lý em thoải mái hơn rất nhiều. Em dự kiến mình được khoảng 8 điểm”, Trang Anh nói.

Em Nguyễn Khánh An cho biết hoàn thành bài thi xong trước thời gian. Ảnh: Gia Khiêm

Tươi cười bước ra khỏi điểm thi, em Nguyễn Khánh An, tại điểm thi Trường THCS Đại Kim chia sẻ, đề không quá khó. Khánh An làm 110 phút xong bài, còn lại 10 phút nữ sinh này rà soát lại để tránh sai sót.

“Em thấy câu phân tích thơ là khó nhất. Mấy ngày qua ôn thi em cũng có khóc vài lần vì mệt quá. Bố mẹ cũng không tạo áo lực gì nhưng do tâm lý có nhiều bạn thi nên em phải nỗ lực hơn. Tuy nhiên, sau môn thi này em thấy thoải mái hơn. Em dự đoán mình được khoảng 8 điểm”, Khánh An nói.

Hùng tươi cười vì đề thi... trúng tủ. Ảnh: Gia Khiêm

Được bạn học cùng lớp là Vũ Phương Linh in tấm biển có hình ảnh kèm lời động viên thi tốt, Nguyễn Phi Hùng tỏ ra rất vui và xúc động. Bước ra khỏi điểm thi, Hùng cùng các bạn nhảy cẫng lên vì vui sướng.

“Em vui vì trúng tủ, em làm bài thi rất ổn. Em thấy đề khá dễ và tự tin được 8 điểm”, Hùng cho hay.

Người thân mong đợi các sĩ tử bước ra khỏi phòng thi. Ảnh: Gia Khiêm

Đề thi Văn vào lớp 10 năm 2026 Hà Nội: "Vừa sức, có chiều sâu"

Cô Minh Hiên - Giáo viên tại Trung tâm dạy Ngữ Văn Tư Duy MH EDU với gần 10 năm kinh nghiệm ôn thi vào 10 cho học sinh lớp 9 nhận xét đề bài bám sát cấu trúc đề minh hoạ đã được công bố. Đề có sự phân hoá ở câu 4, 5 phần đọc hiểu và 2 câu phần viết, đòi hỏi thí sinh phải đọc kỹ đề, xác định chính xác yêu cầu của đề để triển khai bài viết đúng hướng và sáng tạo.

Theo cô Hiên, đề Văn vào lớp 10 năm nay có một số điểm đáng chú ý:

- Ngữ liệu mới, ngoài sách giáo khoa: Đúng tinh thần của chương trình GDPT 2018. Đề sử dụng bài thơ "Trăng trong rừng và những đứa trẻ" của nhà thơ Thanh Thảo - một tác giả có uy tín, từng đạt Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, buộc học sinh phải vận dụng kỹ năng đọc hiểu thực sự thay vì học thuộc lòng.

- Hệ thống câu hỏi đọc hiểu bài bản, có phân tầng

Câu 1 – 2 (nhận biết): xác định thể thơ, từ ngữ kiểm tra kiến thức nền tảng

Câu 3 - 4 (thông hiểu): phân tích biện pháp nhân hóa

Câu 5 (vận dụng): cảm nhận ý nghĩa, liên hệ bản thân

- Câu hỏi mở, khuyến khích tư duy phản biện. Câu 5 phần Đọc hiểu hỏi học sinh về quan điểm cá nhân: "bằng lòng với cuộc sống hiện tại hay dấn thân khám phá chân trời mới" câu hỏi này không có đáp án duy nhất, tạo không gian để học sinh bộc lộ chính kiến.

- Đề Nghị luận xã hội bám sát thực tiễn. Câu 2 phần Viết đặt ra vấn đề về tìm giải pháp cho "sự kết nối có ý nghĩa trong xã hội hiện đại" đây là một chủ đề gần gũi, thiết thực với thế hệ Gen Z đang chịu tác động mạnh của mạng xã hội.

Đề Văn vào lớp 10 năm 2026 Hà Nội hay ở ngữ liệu thơ có độ khó nhất định. Thơ Thanh Thảo mang phong cách hiện đại, giàu tầng nghĩa, có thể gây khó khăn cho học sinh vùng ngoại thành hoặc có nền tảng đọc hiểu văn bản chưa vững.

Câu nghị luận văn học đòi hỏi cảm thụ sâu. Đoạn văn phân tích hình ảnh "những đứa trẻ" Phần II - Câu 1 yêu cầu học sinh vừa bám sát văn bản, vừa diễn đạt mạch lạc trong khoảng 200 chữ - không dễ với học sinh trung bình.

Câu nghị luận xã hội đòi hỏi học sinh phải có trải nghiệm và có những góc độ nhìn nhận đúng và sát với thực tế dù đây là một vấn đề tương đối gần gũi, đáng suy ngẫm. Để có một bài văn thuyết phục, học sinh không thể chỉ dừng lại ở lý thuyết chung chung mà cần có trải nghiệm thực tế để lấy dẫn chứng xác thực, đồng thời phải nhìn nhận vấn đề từ nhiều chiều: không chỉ thấy mặt tiêu cực của việc thiếu kết nối, mà còn phân biệt được đâu là kết nối thực chất, đâu chỉ là hình thức. Đây là kiểu đề dễ viết nhưng khó viết sâu phân loại rõ nét học sinh có tư duy độc lập với học sinh chỉ quen viết theo khuôn mẫu.

"Đề thi Văn vào lớp 10 năm 2026 Hà Nội được đánh giá là vừa sức, có chiều sâu và hướng đến phát triển năng lực thực sự của người học. Việc chọn ngữ liệu ngoài sách giáo khoa tiếp tục là tín hiệu tích cực, phù hợp với định hướng đổi mới của Chương trình GDPT 2018. Đề không đánh đố nhưng cũng không dễ học tủ từ đó giúp phân loại được học sinh khá giỏi rõ nét", cô Hiên nhận xét.

Dự đoán phổ điểm Văn năm nay, theo cô Hiên, đề thi phân hóa tốt, điểm trung bình toàn thành phố có khả năng rơi vào khoảng 6 - 7 điểm. Những em có tư duy độc lập, vốn sống phong phú có thể chạm 7 - 8. Điểm 9 trở lên có khả năng tương đối ít - chỉ dành cho học sinh xuất sắc thực sự.

Thầy Nguyễn Phi Hùng - Giáo viên Ngữ văn Hệ thống giáo dục HOCMAI cho biết, đề thi môn Ngữ văn năm nay rất quen thuộc với 2 phần Đọc hiểu (4,0 điểm) và Viết (6,0 điểm). Nội dung các câu hỏi trong đề thi đều bám sát nội dung và những yêu cầu cần đạt của chương trình môn ngữ văn 2018. Cấu trúc và định dạng đề cũng tương tự như đề thi năm trước. Các yêu cầu trong mỗi câu hỏi được trình bày tường minh. Tất cả những điều đó tạo thuận lợi rất lớn cho các thí sinh. Cụ thể như sau:

Phần Đọc hiểu vẫn đưa ra ngữ liệu là một bài thơ tự do, với các câu hỏi quen thuộc về xác định thể thơ, tìm và lý giải ý nghĩa các chi tiết hình ảnh thơ, phân tích tác dụng của biện pháp tu từ. Những câu hỏi này đều rất cơ bản. Câu hỏi cuối là câu vận dụng, yêu cầu thí sinh nêu rõ quan điểm về các ý kiến liên quan đến vấn đề thực tế. Trong bài viết, các em cần thể hiện rõ quan điểm của bản thân, đưa ra các lý lẽ, bằng chứng để làm rõ và chứng minh cho quan điểm của mình. Bên cạnh đó, phần trình bày cũng cần ngắn gọn, mạch lạc, lập luận chặt chẽ.

Phần VIẾT với câu nghị luận văn học yêu cầu phân tích hình ảnh nhân vật trong thơ là dạng bài quen thuộc. Các em cần nêu rõ đặc điểm của nhân vật, những nét đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng nhân vật và ý nghĩa của nhân vật với tác phẩm, với người đọc. Bài văn nghị luận xã hội thuộc dạng bài nghị luận về một vấn đề cần giải quyết, đặt ra vấn đề tạo dựng, giữ gìn các kết nối có ý nghĩa tích cực trong cuộc sống. Vấn đề quen thuộc, dạng bài cơ bản, câu lệnh rõ ràng. Các em cứ làm theo cấu trúc thầy cô đã dạy là có thể hoàn thành tốt bài thi của mình.

Với đề thi này, sự phân hoá nằm ở sự cẩn thận chỉn chu trong cách trình bày, kỹ năng viết nghị luận cũng như khả năng cảm thụ tác phẩm tinh tế, sâu sắc.