Đề và gợi ý đáp án 24 mã đề Tiếng Anh thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Học sinh, Giáo viên nói đề Tiếng Anh hay, dễ thở

Rời phòng thi, một số thí sinh cho rằng, đề tiếng Anh cơ bản, không có câu hỏi khó hay đáp áp gây nhiễu. Với 40 câu hỏi, thí sinh hoàn toàn có thể giải quyết trong thời gian 60 phút. Thậm chí một số thí sinh cho biết, do tự tin với môn

tiếng Anh nên hoàn thành bài thi trong vòng 15 phút.

Cô Mai Linh, giáo viên bộ môn tiếng Anh Trung tâm Tuyensinh247 và cũng là giáo viên Trường THPT Marie Curie Long Biên nhận định, đề tiếng Anh Hà Nội 2026 - 2027 không còn là bài kiểm tra kiến thức đơn thuần, mà là một bài đánh giá tư duy và kỹ năng ngôn ngữ toàn diện”

Theo cô Mai Linh, giáo viên Tiếng Anh trường THPT Marie Curie Hà Nội, đề thi giữ nguyên cấu trúc so với các năm trước nhưng có một vài điều chỉnh tinh tế về độ khó và dạng câu hỏi, phản ánh rõ định hướng của chương trình GDPT 2018 là tăng cường năng lực giao tiếp, tư duy ngôn ngữ và ứng dụng thực tiễn.

"Sự thay đổi nổi bật trong đề thi năm nay là một số câu hỏi có ngữ cảnh thực tế hơn, gần gũi với đời sống học sinh như phần viết lại câu hoặc đọc hiểu. Các câu hỏi yêu cầu học sinh có khả năng từ vựng tương đối tốt", cô Linh nói.

Ngoài ra, giáo viên tiếng Anh cũng nhận định, đề thi phù hợp với chương trình GDPT 2018 hướng tới kiểm tra năng lực ngôn ngữ toàn diện, không đơn thuần là học thuộc.

Cấu trúc đề thi năm 2026 không thay đổi so với năm trước, giúp học sinh ôn tập có định hướng rõ ràng.

Đánh giá chung, đề đã bám sát với chủ đề trong chương trình tiếng Anh lớp 9. Phần từ vựng trắc nghiệm và ngữ pháp tương đối quen thuộc với học sinh. Trong phần phát âm có một câu hỏi xuất hiện từ vựng “lạ” như holography, tuy nhiên, nếu nắm vững quy tắc phát âm âm câm “h” thì học sinh hoàn toàn có thể làm được.

Phần đọc hiểu được xây dựng sát thực tế với các chủ đề như “Đời sống”, “Công việc” Các câu hỏi trong bài đục lỗ kiểm tra khả năng thí sinh về các collocation, vận dụng chủ điểm ngữ pháp cơ bản như to - V, Ving, sắp xếp trật từ từ.

"Với độ phân hoá tốt, học sinh trung bình có thể đạt 5 – 6 điểm nếu nắm chắc kiến thức cơ bản; Học sinh khá có thể đạt 7 – 8 điểm. Học sinh giỏi cần cẩn trọng ở phần đọc hiểu và hoàn thành đoạn văn để đạt điểm 9 – 10", cô Linh nói,

Dấu ấn nổi bật của đề thi năm 2026 - 2027 là có nhiều câu hỏi liên hệ đến đời sống học sinh: lựa chọn nghề nghiệp, quản lý thời gian cá nhân.

Đặc biệt ở phần đọc hiểu và sắp xếp câu hoàn thành đoạn văn yêu cầu học sinh tư duy và vận dụng, không chỉ học thuộc.