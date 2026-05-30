Đề và gợi ý đáp án 24 mã đề Tiếng Anh thi vào lớp 10 ở Hà Nội
Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 của Hà Nội gồm 40 câu trắc nghiệm. Mỗi phòng thi có 24 mã đề tương ứng với 24 thí sinh dự thi.
Chiều 30/5, gần 124.000 thí sinh Hà Nội thực hiện bài thi Ngoại ngữ với thời gian 60 phút.
GỢI Ý GIẢI ĐỀ:
Dưới đây là gợi ý giải đề của các giáo viên Tuyensinh247 để phụ huynh và thí sinh tham khảo. Đáp án chính thức sẽ được Sở GD&ĐT công bố sau khi kết thúc kỳ thi.
|
Học sinh, Giáo viên nói đề Tiếng Anh hay, dễ thở
Rời phòng thi, một số thí sinh cho rằng, đề tiếng Anh cơ bản, không có câu hỏi khó hay đáp áp gây nhiễu. Với 40 câu hỏi, thí sinh hoàn toàn có thể giải quyết trong thời gian 60 phút. Thậm chí một số thí sinh cho biết, do tự tin với môn
tiếng Anh nên hoàn thành bài thi trong vòng 15 phút.
Cô Mai Linh, giáo viên bộ môn tiếng Anh Trung tâm Tuyensinh247 và cũng là giáo viên Trường THPT Marie Curie Long Biên nhận định, đề tiếng Anh Hà Nội 2026 - 2027 không còn là bài kiểm tra kiến thức đơn thuần, mà là một bài đánh giá tư duy và kỹ năng ngôn ngữ toàn diện”
Theo cô Mai Linh, giáo viên Tiếng Anh trường THPT Marie Curie Hà Nội, đề thi giữ nguyên cấu trúc so với các năm trước nhưng có một vài điều chỉnh tinh tế về độ khó và dạng câu hỏi, phản ánh rõ định hướng của chương trình GDPT 2018 là tăng cường năng lực giao tiếp, tư duy ngôn ngữ và ứng dụng thực tiễn.
"Sự thay đổi nổi bật trong đề thi năm nay là một số câu hỏi có ngữ cảnh thực tế hơn, gần gũi với đời sống học sinh như phần viết lại câu hoặc đọc hiểu. Các câu hỏi yêu cầu học sinh có khả năng từ vựng tương đối tốt", cô Linh nói.
Ngoài ra, giáo viên tiếng Anh cũng nhận định, đề thi phù hợp với chương trình GDPT 2018 hướng tới kiểm tra năng lực ngôn ngữ toàn diện, không đơn thuần là học thuộc.
Cấu trúc đề thi năm 2026 không thay đổi so với năm trước, giúp học sinh ôn tập có định hướng rõ ràng.
Đánh giá chung, đề đã bám sát với chủ đề trong chương trình tiếng Anh lớp 9. Phần từ vựng trắc nghiệm và ngữ pháp tương đối quen thuộc với học sinh. Trong phần phát âm có một câu hỏi xuất hiện từ vựng “lạ” như holography, tuy nhiên, nếu nắm vững quy tắc phát âm âm câm “h” thì học sinh hoàn toàn có thể làm được.
Phần đọc hiểu được xây dựng sát thực tế với các chủ đề như “Đời sống”, “Công việc” Các câu hỏi trong bài đục lỗ kiểm tra khả năng thí sinh về các collocation, vận dụng chủ điểm ngữ pháp cơ bản như to - V, Ving, sắp xếp trật từ từ.
"Với độ phân hoá tốt, học sinh trung bình có thể đạt 5 – 6 điểm nếu nắm chắc kiến thức cơ bản; Học sinh khá có thể đạt 7 – 8 điểm. Học sinh giỏi cần cẩn trọng ở phần đọc hiểu và hoàn thành đoạn văn để đạt điểm 9 – 10", cô Linh nói,
Dấu ấn nổi bật của đề thi năm 2026 - 2027 là có nhiều câu hỏi liên hệ đến đời sống học sinh: lựa chọn nghề nghiệp, quản lý thời gian cá nhân.
Đặc biệt ở phần đọc hiểu và sắp xếp câu hoàn thành đoạn văn yêu cầu học sinh tư duy và vận dụng, không chỉ học thuộc.
Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 gồm 3 môn: Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán nhằm lấy kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Toàn Thành phố có gần 124.000 thí sinh dự thi, tăng hơn 20.000 thí sinh so với năm ngoái.
Tuy nhiên, trong số đó, sẽ chỉ có khoảng hơn 55% đỗ trường THPT công lập. Dự kiến từ ngày 19 - 22/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn các trường THPT công lập.
Sáng 31/5, thí sinh sẽ dự thi môn Toán, kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên. Thí sinh thi vào các trường chuyên, tiếp tục dự thi các môn theo đăng ký.
Phụ huynh thuê nhà trọ gần điểm thi cho con
Theo thông báo của các điểm thi, từ 12 giờ 45 phút ngày 30/5, thí sinh có mặt tại điểm thi để làm thủ tục vào phòng thi môn Ngoại ngữ. Do đó, không ít phụ huynh lựa chọn phương án thuê nhà nghỉ, nhà trọ gần trường để không tốn quá nhiều thời gian di chuyển trên đường.
Chị Đặng Thị Huệ, có con thi tại điểm Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) cho biết, dù nhà cách trường chỉ khoảng 4 cây số nhưng vẫn thuê nhà trọ gần điểm thi cho con nghỉ ngơi với giá 150.000 đồng. Trước đó cả tuần, chị Huệ đã đi khảo sát khu vực xung quanh điểm thi để thuê phòng nghỉ và tìm quán ăn sạch sẽ cho con ăn uống.
"Ban đầu, tôi cũng định về cho con ăn cơm nhà nhưng lo ngại thời tiết nắng nóng hoặc có mưa bất thường sẽ bị ướt, ảnh hưởng sức khỏe. Buổi trưa chỉ có hơn 2 tiếng, con được đi bộ về phòng nghỉ ngơi", chị Huệ nói.
Thí sinh bước vào môn thi thứ hai Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội (ảnh: Duy Phạm).
Gia đình anh Trần Văn Dương có con dự thi vào lớp 10 tại điểm THCS Mỗ Lao cũng chia sẻ, dù nhà cách trường không quá xa nhưng vẫn chọn thuê khách sạn cho con nghỉ trưa 2 tiếng để lấy sức khỏe, tỉnh táo làm bài thi buổi chiều.
Với con và gia đình, đây là kỳ thi rất quan trọng để lấy điểm cạnh tranh vào lớp 10. Trước kỳ thi, bố mẹ đã động viên con tập trung học tập, không quá áp lực để giữ tinh thần tốt, làm bài thi.
"Động viên con như vậy nhưng bố mẹ lo lắng đến mất ngủ cả tuần nay. Chỉ mong con hoàn thành kỳ thi, sau đó sẽ cho đi nghỉ hè, xả hơi sau một năm học và thi quá căng thẳng", anh Dương nói.
Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, toàn thành phố có 224 điểm thi với gần 124.000 thí sinh dự thi. Có 5 thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe phải cần sự hỗ trợ trong quá trình làm bài thi.
Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 của Hà Nội gồm 40 câu trắc nghiệm. Mỗi phòng thi có 24 mã đề tương ứng với 24 thí sinh dự thi.
Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức kỳ thi gồm 3 môn: Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán nhằm lấy kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Toàn thành phố có gần 124.000 thí sinh dự thi, tăng hơn 20.000 thí sinh so với năm ngoái. Tuy nhiên, trong số đó, sẽ chỉ có khoảng hơn 55% đỗ trường THPT công lập. Dự kiến từ ngày 19 - 22/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn các trường THPT công lập.
Sáng mai (31/5), thí sinh sẽ dự thi môn Toán, kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên. Thí sinh thi vào các trường chuyên, tiếp tục dự thi các môn theo đăng ký.
Chiều nay (30/5), gần 124.000 thí sinh Hà Nội thực hiện bài thi Ngoại ngữ với thời gian 60 phút. Báo Tiền Phong cập nhật đề thi sớm nhất, gợi ý giải...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/05/2026 11:58 AM (GMT+7)