Gần 125.000 thí sinh Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội diễn ra trong ba ngày, từ 30/5 đến 1/6. Sáng nay, thí sinh chính thức bước vào buổi thi đầu tiên với môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Đây là kỳ thi có quy mô lớn, với số lượng thí sinh tăng khoảng 20.000 em so với năm trước, tạo áp lực cạnh tranh đáng kể tại các trường THPT công lập.

Trước đó, sáng 29/5, toàn thành phố có 615 thí sinh vắng mặt trong buổi làm thủ tục dự thi, tăng khoảng 120 em so với năm ngoái. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nhóm thí sinh này có thể đã lựa chọn học nghề hoặc đăng ký vào các trường ngoài công lập.

Tuy nhiên, hơn 600 thí sinh vắng mặt vẫn có thể đến làm thủ tục vào sáng 30/5, trước giờ thi môn Ngữ văn. Nếu tiếp tục không tham dự, các em sẽ bị coi là bỏ thi và không đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết có 5 thí sinh cần được hỗ trợ y tế do gặp vấn đề về sức khỏe.

Trong ngày làm thủ tục, nhiều thí sinh và phụ huynh đã có mặt từ rất sớm tại các điểm thi để kiểm tra số báo danh, phòng thi và nghe phổ biến quy chế thi. Không khí tại các điểm thi nhìn chung khẩn trương, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước kỳ thi quan trọng.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, toàn thành phố có 224 điểm thi lớp 10 THPT không chuyên và 27 điểm thi chuyên. Các điểm thi được bố trí tại các trường THCS, THPT có đủ điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh, an toàn cho thí sinh và cán bộ coi thi.

Trong ngày 30/5, buổi sáng thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút; buổi chiều thi Ngoại ngữ trong 60 phút. Ngày 31/5, thí sinh làm bài thi môn Toán trong thời gian 120 phút.

Riêng thí sinh đăng ký vào các trường THPT chuyên tiếp tục dự thi môn chuyên vào ngày 1/6. Buổi sáng thi các môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ khác; buổi chiều thi các môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử, Địa lí và Tiếng Anh. Thời gian làm bài mỗi môn chuyên là 150 phút.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các điểm thi siết chặt công tác coi thi, tăng cường kiểm tra, giám sát và phòng ngừa vi phạm.

Ông Nghiêm Văn Bình, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Nội), cho biết năm nay các điểm thi phải chuẩn bị ít nhất 5 phương án đánh số báo danh để bốc thăm ngẫu nhiên, bảo đảm khách quan và tránh việc thí sinh ngồi cố định một vị trí trong nhiều buổi thi.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đặc biệt lưu ý công tác phòng, chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Theo đó, các điểm thi bố trí khu vực riêng để lưu giữ điện thoại, thiết bị điện tử và đồ dùng cá nhân của thí sinh; vị trí khu vực lưu giữ cách phòng thi tối thiểu 25m.

Ông Nghiêm Văn Bình khuyến cáo thí sinh chỉ mang theo những vật dụng cần thiết phục vụ làm bài thi. Những thiết bị như điện thoại, đồng hồ thông minh, tai nghe hoặc thiết bị điện tử, dù không sử dụng nhưng nếu mang vào phòng thi đều bị xử lý theo quy chế. Theo quy định, thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy toàn bộ kết quả kỳ thi và không được sử dụng kết quả để xét tuyển vào các trường THPT công lập.

Dự kiến, Hà Nội sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 công lập trong khoảng từ ngày 19 đến 22/6.